Trump retira su amenaza de aranceles a Europa tras diálogo sobre Groenlandia

Tras semanas de amenazas que provocaron agitación en los mercados bursátiles y tensiones diplomáticas, Trump afirmó repentinamente el miércoles desde el Foro Económico Mundial que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pactaron "el marco de un futuro acuerdo" sobre Groenlandia.

"Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

El mandatario afirmó después a los periodistas que este acuerdo es "fantástico para Estados Unidos" y le da "todo" lo que quería, especialmente en temas de seguridad nacional y de seguridad internacional, y que estará en vigor "para siempre".

Su ambición sobre este territorio centró la atención de la cita anual del Foro Económico Mundial, una reunión de la élite económica y política global en Suiza.

Más temprano, en su esperado discurso, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para tomar Groenlandia y exigió "negociaciones inmediatas" para comprar este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó el mandatario.

Prometió "no usar la fuerza" para tomarla, pero exigió "negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia" pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta.