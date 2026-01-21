La presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, reiteró este miércoles que el continente debe romper con su "tradicional prudencia" ante un mundo dominado por "la fuerza bruta".

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no escatima elogios a Trump, recomendó una "diplomacia ponderada" como "la única forma de lidiar" con "las tensiones" en torno al futuro de Groenlandia.

A la espera de que se pronuncie el presidente norteamericano, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, recomendó a todos "respirar hondo" y guardarse de toda "acritud" respecto a su jefe.

Un ejecutivo de Meta opinó por su lado que sería "autodestructivo" que la Unión Europea golpee las empresas tecnológicas estadounidenses, en represalia a la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

"Subordinar a Europa"

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

El mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania.

Trump desestimó por otro lado las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como "bazuca comercial" contra Estados Unidos.

"Cualquier cosa que hagan con nosotros (...), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará", dijo en una entrevista con News Nation.

Macron, con gafas oscuras por una lesión en sus ojos, advirtió el martes en Davos contra los intentos de Estados Unidos de "subordinar a Europa" y calificó como "inaceptable" la amenaza de nuevos aranceles.

Francia solicitó además este miércoles "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y dijo que "está dispuesta a contribuir a él", según informó la presidencia.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al advertir en el foro que "Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca".

Ottawa ha buscado reducir su dependencia de Washington desde que Trump pidió que se convierta en "el estado 51" de Estados Unidos.

