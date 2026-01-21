Donald Trump exige "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia en Davos

"Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia", aseguró, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta, y prometió "no usar la fuerza" para tomar la isla del Ártico.

En su discurso también se refirió a Venezuela y dijo que sus dirigentes se han mostrado "muy, muy listos" al negociar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y que será juzgado en Nueva York.

"Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", afirmó. "Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", añadió el republicano.

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el martes plantar cara a los "matones" y la UE anunció una respuesta "firme".

La presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, reiteró este miércoles que el continente debe romper con su "tradicional prudencia" ante un mundo dominado por "la fuerza bruta".

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no escatima elogios a Trump, recomendó una "diplomacia ponderada" como "la única forma de lidiar" con "las tensiones" en torno al futuro de Groenlandia.