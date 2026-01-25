Más de 700,000 personas se quedan sin electricidad en EU por la tormenta invernal

"Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar", señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés).

El sitio de monitoreo PowerOutage.com mostraba a más de 700,000 clientes sin electricidad el domingo por la mañana, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado.

Los residentes de Washington despertaron con una capa de varios centímetros de nieve en aceras y carreteras. (FOTO: AMID FARAHI/AFP)

Casi 250,000 clientes residenciales y comerciales estaban sin luz en Tennessee, mientras que Texas, Misisipi y Luisiana, donde este tipo de tormentas son poco comunes, registraban cada uno más de 100,000 cortes de energía.

Decenas de miles de hogares también estaban afectados en Kentucky (centro-este) y Georgia (sureste).

Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

"Eviten las carreteras salvo que sea absolutamente necesario", publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

Vuelos cancelados y supermercados vacíos

Los residentes de Washington despertaron con una capa de varios centímetros de nieve en aceras y carreteras, y se prevé una transición a aguanieve más tarde en el día.