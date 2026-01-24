Tormenta invernal deja miles de vuelos cancelados en -y hacia- Estados Unidos

Una tormenta invernal de gran magnitud avanzó este fin de semana por Estados Unidos y provocó la cancelación de miles de vuelos, cortes de electricidad y restricciones de movilidad en varias regiones del país, con Texas entre los estados más afectados.
El fenómeno, que combinó nieve, lluvia helada y temperaturas bajo cero, impactó aeropuertos clave como Houston, San Antonio y Dallas, donde las condiciones climáticas obligaron a suspender operaciones por razones de seguridad.
Como resultado, más de 3,850 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados el sábado y más de 8,600 adicionales estaban fuera de operación para el domingo, de acuerdo con FlightAware.
En Texas, la lluvia helada cubrió carreteras y pistas mientras las temperaturas descendieron hasta los -6 grados, lo que complicó tanto los traslados terrestres como las operaciones aéreas.
En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a la población permanecer resguardada durante al menos 72 horas, al tiempo que se habilitaron centros de acogida, en especial para personas sin hogar.
"Las condiciones se deterioraron rápidamente durante la noche en todo el norte de Texas", indicó la oficina local del NWS en X.
El Servicio Nacional de Meteorología calificó la tormenta como inusualmente extensa y de larga duración, impulsada por una masa de aire ártico procedente de Canadá. Las advertencias incluyeron riesgos de acumulación de hielo, caída de árboles, apagones prolongados y condiciones de viaje peligrosas, incluso en estados poco acostumbrados a inviernos severos.
Los efectos comenzaron a sentirse también en el suministro eléctrico. Según datos de PowerOutage.us, alrededor de 57,000 hogares y comercios en Texas y más de 43,000 en Luisiana se quedaron sin electricidad durante la noche del sábado. Las autoridades estatales buscaron transmitir calma y recordaron que la red eléctrica fue reforzada tras el apagón generalizado ocurrido durante la tormenta invernal de 2021.
En paralelo, varias aerolíneas informaron sobre cancelaciones y ajustes en sus itinerarios. En el caso de Viva Aerobus, se suspendieron vuelos programados para el domingo en rutas entre Monterrey, Ciudad de México, Houston y San Antonio, una medida preventiva ante el deterioro de las condiciones meteorológicas en la región.
El alcance de la tormenta no se limitó al sur del país. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas, mientras que 16 estados y Washington D.C. declararon estado de emergencia. La nieve alcanzó también a Oklahoma y Arkansas, donde se reportaron acumulaciones de hasta 15 centímetros.
Las previsiones indican que el sistema continuará hacia el noreste antes de asentarse una masa de aire aún más frío. El gobierno federal anunció el cierre preventivo de oficinas el lunes y el Servicio Meteorológico advirtió que los efectos del hielo podrían persistir durante varios días, con recongelamientos que mantendrán superficies resbalosas y riesgosas.
Además, se espera que después de la tormenta lleguen temperaturas extremas, especialmente en las Grandes Llanuras y el centro norte del país, donde la sensación térmica podría descender por debajo de los -45 grados, lo que representa un riesgo para exposiciones breves al aire libre.
Especialistas señalan que este tipo de eventos se ha vuelto más frecuente en las últimas dos décadas debido a alteraciones en el vórtice polar, un fenómeno que envía masas de aire ártico hacia el sur. Aunque aún se estudia su relación directa con el cambio climático, el impacto inmediato ya se refleja en el transporte, la energía y la vida cotidiana.
Por ahora, la prioridad de las autoridades se mantiene en reducir riesgos y restablecer servicios. Para miles de pasajeros, eso implica esperar a que el clima dé tregua antes de retomar el viaje.