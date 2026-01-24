Tormenta invernal deja miles de vuelos cancelados en -y hacia- Estados Unidos

En Texas, la lluvia helada cubrió carreteras y pistas mientras las temperaturas descendieron hasta los -6 grados, lo que complicó tanto los traslados terrestres como las operaciones aéreas.

En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a la población permanecer resguardada durante al menos 72 horas, al tiempo que se habilitaron centros de acogida, en especial para personas sin hogar.

"Las condiciones se deterioraron rápidamente durante la noche en todo el norte de Texas", indicó la oficina local del NWS en X.

El Servicio Nacional de Meteorología calificó la tormenta como inusualmente extensa y de larga duración, impulsada por una masa de aire ártico procedente de Canadá. Las advertencias incluyeron riesgos de acumulación de hielo, caída de árboles, apagones prolongados y condiciones de viaje peligrosas, incluso en estados poco acostumbrados a inviernos severos.

Los efectos comenzaron a sentirse también en el suministro eléctrico. Según datos de PowerOutage.us, alrededor de 57,000 hogares y comercios en Texas y más de 43,000 en Luisiana se quedaron sin electricidad durante la noche del sábado. Las autoridades estatales buscaron transmitir calma y recordaron que la red eléctrica fue reforzada tras el apagón generalizado ocurrido durante la tormenta invernal de 2021.

