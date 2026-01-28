Cómo sacar cita para la visa americana para el Mundial 2026 y que no pierdas tu boleto de la FIFA

En cambio, los ciudadanos de los otros países deberán tramitar una visa de visitante B1/B2.
¿Cómo obtener el FIFA Pass?
El FIFA Pass permitirá a todos aquellos que compren su boleto para un encuentro del mundial directamente en la página de la FIFA tendrán la oportunidad de obtener una entrevista para su trámite de visado antes del inicio del torneo, el 11 de junio.
En primer lugar, los aficionados deberán entrar en su perfil en FIFA.com y enviar un formulario para la inscripción en FIFA Pass.
Después, los aficionados tendrán que continuar con su trámite de solicitud de visa en la página web del Departamento de Estado, seleccionar el país donde realizarán la solicitud, llenar el formulario DS-160 en línea, cargar una foto reciente y pagar la tarifa de la visa, de 185 dólares.
Al momento de programar la cita para la entrevista de la visa, los interesados deben indicar que sí cuentan con un FIFA Pass. Si la información de ambos formularios coincide, el interesado tendrá una cita prioritaria.
Las autoridades recomiendan esperar una hora entre la inscripción en FIFA Pass y el llenado de la solicitud de visa.
El Departamento de Estados advierte que contar con un FIFA Pass no garantiza la emisión de la visa.
“Al igual que todos los solicitantes de visa, los titulares de entradas se someten a un riguroso control de seguridad y deben demostrar que cumplen los requisitos para obtener una visa”, indica la autoridad en su sitio web.