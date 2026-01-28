Cómo sacar cita para la visa americana para el Mundial 2026 y que no pierdas tu boleto de la FIFA

Publicidad

Cómo tramitar la visa de Estados Unidos para asistir al Mundial si ya tienes boleto de la FIFA

El Departamento de Estado cuenta con un sistema de citas prioritarias, el FIFA Pass, para los viajeros que acudirán a la justa deportiva y que necesiten de este documento para ingresar al país.
mié 28 enero 2026 02:19 PM
"Tu entrada no es un visado", advirtió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. (FOTO: xphotoz/Getty Images)

La Copa Mundial de Futbol 2026 se siente cada vez más cerca, por lo que viajeros de todo el mundo preparan todo para poder asistir a esta justa deportiva, una de las más importantes en el calendario de los aficionados.

Aunque el evento es organizado en conjunto con México y Canadá, la mayoría de los juegos se disputarán en territorio estadounidense, incluidos la mayor parte de los juegos en fases de eliminación directa y la final.

En las últimas semanas, han crecido los llamados a un boicot al mundial en Estados Unidos por las acciones del presidente Donald Trump, pero el mundial aún causa un enorme interés entre los seguidores del futbol.

"La gente quiere ir, y la gente va a ir y va a celebrar, y todos celebraremos juntos", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a periodistas que le consultaron sobre los posibles boicots este lunes en Brasilia, donde se reunió con autoridades brasileñas.

Con boicot o sin ellos, aún existe un enorme interés para asistir a los juegos en Estados Unidos. El país implementa un FIFA Pass que permitirá a cualquier persona con entrada para un partido del Mundial obtener una cita más rápidamente.

En todo caso, "tu entrada no es un visado", advirtió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Estos son los trámites que debes hacer para tramitar tu visa para Estados Unidos.

¿Qué documentos necesito para entrar a Estados Unidos?

Todos los viajeros extranjeros deberán presentar un pasaporte con vigencia mínima de seis meses más allá de su estancia prevista en Estados Unidos.

Los visitantes extranjeros de cualquiera de los 42 países que participan en el Programa de Exención de Visa pueden presentar su solicitud utilizando el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

En cambio, los ciudadanos de los otros países deberán tramitar una visa de visitante B1/B2.

¿Cómo obtener el FIFA Pass?

El FIFA Pass permitirá a todos aquellos que compren su boleto para un encuentro del mundial directamente en la página de la FIFA tendrán la oportunidad de obtener una entrevista para su trámite de visado antes del inicio del torneo, el 11 de junio.

En primer lugar, los aficionados deberán entrar en su perfil en FIFA.com y enviar un formulario para la inscripción en FIFA Pass.

Después, los aficionados tendrán que continuar con su trámite de solicitud de visa en la página web del Departamento de Estado, seleccionar el país donde realizarán la solicitud, llenar el formulario DS-160 en línea, cargar una foto reciente y pagar la tarifa de la visa, de 185 dólares.

Al momento de programar la cita para la entrevista de la visa, los interesados deben indicar que sí cuentan con un FIFA Pass. Si la información de ambos formularios coincide, el interesado tendrá una cita prioritaria.

Las autoridades recomiendan esperar una hora entre la inscripción en FIFA Pass y el llenado de la solicitud de visa.

El Departamento de Estados advierte que contar con un FIFA Pass no garantiza la emisión de la visa.

“Al igual que todos los solicitantes de visa, los titulares de entradas se someten a un riguroso control de seguridad y deben demostrar que cumplen los requisitos para obtener una visa”, indica la autoridad en su sitio web.

¿Qué pasa con la familia de los solicitantes?

El Departamento de Estado señala que las citas también están disponibles para las familias de los titulares del FIFA Pass, pero con condiciones.

“Las citas del FIFA Pass están disponibles para cónyuges e hijos menores de los titulares de entradas de la Copa del Mundo 2026, pero solo si acompañan al titular de las entradas de la Copa del Mundo 2026”.

¿Qué pasa para quien vende su entrada?

En caso de que alguien que solicitó su visa gracias al sistema de citas prioritarias vendiera su boleto después, entonces no influirá en el estatus de la visa. “Su visa no será cancelada ni revocada por este motivo. Tener una entrada no influye en su calificación para una visa”.

