Cómo sacar cita para la visa americana para el Mundial 2026 y que no pierdas tu boleto de la FIFA

En las últimas semanas, han crecido los llamados a un boicot al mundial en Estados Unidos por las acciones del presidente Donald Trump, pero el mundial aún causa un enorme interés entre los seguidores del futbol.

"La gente quiere ir, y la gente va a ir y va a celebrar, y todos celebraremos juntos", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a periodistas que le consultaron sobre los posibles boicots este lunes en Brasilia, donde se reunió con autoridades brasileñas.

Con boicot o sin ellos, aún existe un enorme interés para asistir a los juegos en Estados Unidos. El país implementa un FIFA Pass que permitirá a cualquier persona con entrada para un partido del Mundial obtener una cita más rápidamente.

En todo caso, "tu entrada no es un visado", advirtió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Estos son los trámites que debes hacer para tramitar tu visa para Estados Unidos.

¿Qué documentos necesito para entrar a Estados Unidos?

Todos los viajeros extranjeros deberán presentar un pasaporte con vigencia mínima de seis meses más allá de su estancia prevista en Estados Unidos.

Los visitantes extranjeros de cualquiera de los 42 países que participan en el Programa de Exención de Visa pueden presentar su solicitud utilizando el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).