La IA será clave para la videovigilancia durante el Mundial 2026: la FIFA y el C5 de CDMX ya trabajan juntos

Axis Communications, empresa especializada en soluciones de monitoreo urbano, considera que el Mundial funcionará como un catalizador de inversiones tecnológicas y hará que la infraestructura de videovigilancia crezca por lo menos 10%.

“El Mundial no necesariamente cambia la planeación de infraestructura, pero sí la acelera”, explica Leopoldo Ruiz Alfaro, director regional para Latinoamérica de Axis.

Desde su perspectiva, las ciudades mexicanas sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) saben que “estarán bajo los ojos del mundo y necesitan que todo funcione: seguridad, movilidad, acceso al estadio, aeropuertos y transporte”.

El C5 y la coordinación para el torneo

En la capital del país, la estrategia tecnológica ya comenzó a tomar forma desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), donde iniciaron trabajos de coordinación con la FIFA y con dependencias locales para reforzar el monitoreo en zonas clave de la ciudad.

Esta estrategia plantea incrementar en 46% el número de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 34% la cobertura en zonas de hospedaje. El objetivo es fortalecer la seguridad de visitantes, delegaciones y residentes durante los partidos que se disputarán en la Ciudad de México, así como en espacios públicos donde se instalarán pantallas para transmitir los encuentros, como el Zócalo.

Estos sistemas permiten integrar monitoreo en tiempo real, análisis de video y coordinación entre distintas autoridades, desde seguridad pública hasta protección civil.

De acuerdo con Ruiz, la videovigilancia urbana ha evolucionado mucho más allá de los antiguos sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV). Aunque aún existen instalaciones de este tipo, cada vez más plataformas operan conectadas a internet e integran sensores, altavoces, analítica de video y sistemas de comunicación con centros de control.

