Chile oficializa la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU

"La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México", informó el mandatario en una conferencia de prensa este lunes en el palacio presidencial en Santiago.

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

"Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa", afirmó Bachelet junto a Boric.

Hoy el Estado de Chile, junto a Brasil y México, tenemos el honor y el orgullo, de oficializar la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas.



En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.

Compiten también por el cargo la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; Mia Mottley, primera ministra de Barbados, y el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica.