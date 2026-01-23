Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Doctrina Trump 2026_Header Desktop Home Expansión
Doctrina Trump 2026_Banne Gallery Promo Home Expansión
Internacional

Trump lanza un nuevo desafío a la ONU con su nuevo Consejo de Paz

La junta presentada por el presidente, en principio, es parte de su plan de paz para la Franja de Gaza, pero puede extenderse a otras cuestiones, advierte Estados Unidos.
vie 23 enero 2026 05:55 AM
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (izquierda), el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev (2L), el ministro del tribunal del primer ministro de Bahréin, el, el sheque Isa bin Salman bin Hamad al-Khalifalifa (3L), el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (4L), el presidente de Kosovo, Vjosa Osmani (C-R), el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita (8R), el presidente de Argentina, Javier Milei (7R), el primer ministro de Mongolia Gombojav Zandanshatar (6R), el primer ministro
En el acto de presentación y firma lo acompañaron los líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña. (FOTO: FABRICE COFFRINI/AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves en el Foro Económico Mundial la carta fundadora de su Consejo de Paz, un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas.

Sin embargo, especialistas dicen que este nuevo órgano, creado por el presidente estadounidense como parte inicial de su plan de paz para Gaza, puede convertirse en un rival para la ONU, un organismo al que Trump desprecia.

Publicidad

Trump dijo que el nuevo organismo podría "expandirse a otras cuestiones a medida que tengamos éxito en Gaza", mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que "las posibilidades son infinitas”.

Claras alusiones a un posible reemplazo de la ONU, cuyo secretario general, António Guterres, advirtió contra "un puñado de individuos" que "pueden moldear los relatos globales".

Trump presume de haber puesto fin a ocho guerras en su año de vuelta en el cargo y se queja en voz alta de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

Lee

Ya es oficial: nace el Consejo de Paz y estos son los países que lo integran, ¿está México?
Internacional

Ya es oficial: nace el Consejo de Paz y estos son los países que lo integran, ¿está México?

"En las ocho guerras que terminé, nunca hablé con las Naciones Unidas sobre ninguna de ellas", dijo.

Sin embargo, en ninguno de los conflictos que Trump asegura haber resuelto se ha firmado un acuerdo de paz y en varios, las hostilidades incluso han sido retomadas.

Un club con un alto costo de entrada

Mientras que en las Naciones Unidas todos los miembros tienen voz y cinco grandes potencias ostentan el derecho de veto, esta Junta es una especie de club al que se accede solo por invitación del jefe, el propio Trump, quien tendrá la última palabra y podrá seguir al mando más allá de su presidencia.

El precio para ser miembro permanente es de 1,000 millones de dólares.

Lee

Donald Trump invita a varios países a unirse al Consejo de Paz, para hacerlo deben pagar 1,000 mdd
Internacional

Este es el "Consejo de la Paz" que quiere Trump y cuya entrada cuesta 1,000 millones de dólares

Un funcionario estadounidense aclaró que los miembros no tendrían que desembolsar esa suma enorme por un periodo de dos años en el consejo y prometió "los más altos controles financieros y mecanismos de supervisión".

Publicidad

El desprecio de Trump a la ONU

Hace apenas dos semanas, Trump retiró a Estados Unidos de más de 60 organizaciones y tratados internacionales, entre ellos uno fundamental para combatir la crisis climática, "que, en su opinión, 'ya no sirven a los intereses' de su país".

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas. Una de ellas es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado matriz que sustenta los principales acuerdos internacionales sobre esta cuestión.

En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que estos organismos eran “derrochadores, ineficaces y dañinos".

Otro golpe fue la formalización, este jueves, de la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, un movimiento anunciado por Trump en el primer día de su segundo gobierno.

Aunque la colaboración formal ha terminado, Estados Unidos aún mantiene un adeudo de más de 130 millones de dólares con la agencia global de salud, lo que podría generar fricciones futuras.

Expertos y organizaciones de salud han advertido que la salida de Washington de la OMS podría afectar a todo el planeta, al perderse un actor clave en la detección de amenazas globales como virus y otras enfermedades.

¿Quiénes conforman el grupo?

En el acto de presentación y firma lo acompañaron los líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

Publicidad

También concurrieron al acto y firmaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán, y los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Jordania.

Todos estos países han sido señalados por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por violaciones a los derechos humanos.

"Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción", porque Trump es "un presidente de acción", abundó en el acto el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Trump dijo que el objetivo inicial de la Junta era Gaza, donde Israel y Hamás acordaron en octubre un alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

Pero el mandatario republicano, a quien aún le quedan tres años en el poder, comenzó a mandar invitaciones a líderes como el presidente ruso, Vladimir Putin, y al ucraniano, Volodimir Zelenski, quien declaró que no se imaginaba participar junto a su vecino y enemigo.

Sin “países serios”

Las principales naciones europeas han decidido hacerle el vacío a la junta. Esta semana, los países del Viejo Continente y Estados Unidos enfrentaron una grave crisis diplomática por la insistencia de Trump de hacerse de Groenlandia, un territorio de Dinamarca.

"Esto no tiene la capacidad ni el conjunto de principios rectores que permitirían que países serios se sumaran", considera Aaron David Miller, exnegociador estadounidense para Oriente Medio y actualmente en el Carnegie Endowment for International Peace.

A su juicio, Trump se sintió envalentonado con el éxito de la operación militar en Caracas que depuso y sacó del país al líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

Trump considera que las instituciones internacionales existentes "no entienden que la característica impulsora central del sistema internacional hoy es el poder de Estados Unidos".

La junta está "anclada en una galaxia muy, muy lejana y no a las realidades de la resolución de conflictos aquí en el planeta Tierra", dijo.

Históricamente, Reino Unido ha sido de los más dispuestos a sumarse a iniciativas estadounidenses, pero la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, dijo en una entrevista con la BBC que había "muchísimo trabajo por hacer" y cuestionó la invitación a Putin.

Francia ha dejado claro que no se unirá, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel del 200% al vino francés a menos que el presidente, Emmanuel Macron, cambie de opinión.

A juicio de Richard Gowan, director de programa para cuestiones e instituciones globales en International Crisis Group, dijo que la Junta de Paz demuestra cómo Trump quiere llevar a cabo la diplomacia en los tres años que le quedan en el cargo.

"Parece estar dándole una patada a las instituciones multilaterales existentes, como las Naciones Unidas", dijo Gowan.

"Si Gaza implosiona, el Consejo no tendrá mucha credibilidad en otros lugares", advirtió.

Tags

Donald Trump Organización de las Naciones Unidas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad