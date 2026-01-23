Trump lanza un nuevo desafío a la ONU con su nuevo Consejo de Paz

Trump dijo que el nuevo organismo podría "expandirse a otras cuestiones a medida que tengamos éxito en Gaza", mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que "las posibilidades son infinitas”.

Claras alusiones a un posible reemplazo de la ONU, cuyo secretario general, António Guterres, advirtió contra "un puñado de individuos" que "pueden moldear los relatos globales".

Trump presume de haber puesto fin a ocho guerras en su año de vuelta en el cargo y se queja en voz alta de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

"En las ocho guerras que terminé, nunca hablé con las Naciones Unidas sobre ninguna de ellas", dijo.

Sin embargo, en ninguno de los conflictos que Trump asegura haber resuelto se ha firmado un acuerdo de paz y en varios, las hostilidades incluso han sido retomadas.

Un club con un alto costo de entrada

Mientras que en las Naciones Unidas todos los miembros tienen voz y cinco grandes potencias ostentan el derecho de veto, esta Junta es una especie de club al que se accede solo por invitación del jefe, el propio Trump, quien tendrá la última palabra y podrá seguir al mando más allá de su presidencia.

El precio para ser miembro permanente es de 1,000 millones de dólares.

Un funcionario estadounidense aclaró que los miembros no tendrían que desembolsar esa suma enorme por un periodo de dos años en el consejo y prometió "los más altos controles financieros y mecanismos de supervisión".