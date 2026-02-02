El último acuerdo nuclear entre Rusia y Estados Unidos expirará a menos que algo cambie

Esta expiración aumenta el riesgo de proliferación nuclear en un contexto global altamente volátil.

El presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió en septiembre una prórroga de un año del Nuevo START.

Cuando un periodista le preguntó a su homólogo estadounidense Donald Trump al respecto, éste respondió que una prórroga le "parece una buena idea", pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada.

En julio, el líder republicano había afirmado que "cuando se eliminan las restricciones nucleares, se trata de un problema importante para todo el mundo".

Pero en octubre, sorprendió al mundo al pedir que Estados Unidos reanudara las pruebas nucleares por primera vez en más de 30 años, aunque no está claro si lo llevará a cabo.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, dijo a AFP que a Trump le gustaría ver "límites a las armas nucleares e involucrar a China en las conversaciones sobre control de armamentos".

La forma de lograrlo, dijo el funcionario, será aclarada por el mandatario "a su debido tiempo".

Jon Wolfsthal, director de riesgo global de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo que Trump y Putin podrían descolgar el teléfono y acordar de inmediato la extensión del Nuevo START.

"Esta era una oportunidad sencilla que el gobierno de Trump debió aprovechar hace meses", dijo.

Wolfsthal es uno de los expertos que participan en el "Reloj del Juicio Final", que simboliza la cercanía de la humanidad a la destrucción. Recientemente se adelantó la hora del reloj, en parte debido a la desaparición del Nuevo START.