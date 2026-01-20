CEO de Anthropic compara chips a China con armas nucleares a Corea del Norte

Dario Amodei, el director ejecutivo de la startup Anthropic, criticó la decisión del gobierno de Estados Unidos de vender chips de Inteligencia Artificial a las empresas en China, algo que calificó como “una locura. Es como vender armas nucleares a Corea del Norte”.
Así lo comentó durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde también describió la medida como un error peligroso que amenaza la seguridad estadounidense, especialmente ahora que se aprobaron las exportaciones del chip H200 de Nvidia a China.
Aunque suena alarmista, las declaraciones de Amodei son relevantes, ya que se trata del CEO de una de las startups de IA más relevantes del momento, junto a OpenAI. De hecho, desde Anthropic, Amodei representa el intento más serio por convertir la seguridad de la IA en una ventaja competitiva.