CEO de Anthropic compara chips a China con armas nucleares a Corea del Norte

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, se suma a la presión para frenar la exportación de chips avanzados de IA a China, al considerar que son un riesgo a la seguridad de Estados Unidos.
mar 20 enero 2026 09:30 AM
Aunque suena alarmista, las declaraciones de Amodei son relevantes, ya que se trata del CEO de una de las startups de IA más relevantes del momento, junto a OpenAI. (itsarasak thithuekthak/Getty Images)

Dario Amodei, el director ejecutivo de la startup Anthropic, criticó la decisión del gobierno de Estados Unidos de vender chips de Inteligencia Artificial a las empresas en China, algo que calificó como “una locura. Es como vender armas nucleares a Corea del Norte”.

Así lo comentó durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde también describió la medida como un error peligroso que amenaza la seguridad estadounidense, especialmente ahora que se aprobaron las exportaciones del chip H200 de Nvidia a China.

Aunque suena alarmista, las declaraciones de Amodei son relevantes, ya que se trata del CEO de una de las startups de IA más relevantes del momento, junto a OpenAI. De hecho, desde Anthropic, Amodei representa el intento más serio por convertir la seguridad de la IA en una ventaja competitiva.

Fue investigador de OpenAI, donde fundó la compañía con la tesis de que los modelos cada vez más potentes requieren límites técnicos desde su arquitectura, sin embargo, luego de un tiempo en la compañía decidió emprender hacia algo propio.

Bajo su liderazgo, Anthropic ha captado miles de millones de dólares de Amazon y Google, posicionándose como un actor clave en el mercado de modelos fundacionales para empresas. Su importancia no radica solo en Claude como producto, sino en su influencia sobre cómo las grandes tecnológicas están internalizando el riesgo de apostar por una tecnología como la IA.

Amodei no es el único que ha dado declaraciones recientes en torno a la relevancia de la IA en China. Hace unos días , Demis Hassabis, director ejecutivo de Google Deepmind, señaló que los modelos de IA chinos están más cerca de las capacidades estadounidenses y occidentales “de lo que quizá pensábamos hace uno o dos años (...) Quizás sólo estén atrasados unos meses en este momento”, comentó.

El gobierno acepta enviar chips a China con con concesiones y resistencias

La semana pasada, la administración Trump permitió la exportación de los componentes de Nvidia a China, aunque bajo una serie de requisitos. Uno de ellos es que la empresa garantice el suministro de los chips primero a las empresas estadounidenses, así como un arancel del 25% para la propia Nvidia.

Los componentes con destino en China también deben someterse a una revisión externa antes de su exportación, todo bajo las normas de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EU.

Por otra parte, China no podrá utilizar los chips con fines militares y tampoco podrá importar más del 50% de los chips. A pesar de ello, la empresa aplaudió la decisión del gobierno estadounidense, pues esto permitirá “impulsar empleos bien remunerados y la manufactura en Estados Unidos”.

Sin embargo, desde el Congreso de EU la medida también ha sido blanco de resistencia. El exasesor de Seguridad Nacional, Matt Pottinger, declaró ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que la medida “impulsará la modernización militar de Beijing”.

Posteriormente, un grupo bipartidista en el Congreso presentó las leyes Restrict y Safe Chips, proyectos cuya intención es bloquear las ventas de chips a países de interés por los siguientes dos años y medio.

