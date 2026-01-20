CEO de Anthropic compara chips a China con armas nucleares a Corea del Norte

Fue investigador de OpenAI, donde fundó la compañía con la tesis de que los modelos cada vez más potentes requieren límites técnicos desde su arquitectura, sin embargo, luego de un tiempo en la compañía decidió emprender hacia algo propio.

Bajo su liderazgo, Anthropic ha captado miles de millones de dólares de Amazon y Google, posicionándose como un actor clave en el mercado de modelos fundacionales para empresas. Su importancia no radica solo en Claude como producto, sino en su influencia sobre cómo las grandes tecnológicas están internalizando el riesgo de apostar por una tecnología como la IA.

Amodei no es el único que ha dado declaraciones recientes en torno a la relevancia de la IA en China. Hace unos días , Demis Hassabis, director ejecutivo de Google Deepmind, señaló que los modelos de IA chinos están más cerca de las capacidades estadounidenses y occidentales “de lo que quizá pensábamos hace uno o dos años (...) Quizás sólo estén atrasados unos meses en este momento”, comentó.

El gobierno acepta enviar chips a China con con concesiones y resistencias

La semana pasada, la administración Trump permitió la exportación de los componentes de Nvidia a China, aunque bajo una serie de requisitos. Uno de ellos es que la empresa garantice el suministro de los chips primero a las empresas estadounidenses, así como un arancel del 25% para la propia Nvidia.