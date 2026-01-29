Estados Unidos prepara un despliegue en Irán como el de Venezuela: así es la ofensiva que mandará

Trump presiona por un nuevo acuerdo nuclear
La Armada, "al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario", escribió Trump en referencia a Irán el miércoles en su plataforma Truth Social.
"El tiempo se acaba" para "¡LLEGAR A UN ACUERDO!" entre Teherán y Washington, dijo.
La misión de Irán ante la ONU aseguró en un mensaje en X que "Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero SI SE LE PRESIONA SE DEFENDERÁ COMO NUNCA ANTES”.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estimó en el Senado que el "régimen" iraní "probablemente esté más débil que nunca".
El canciller iraní, Abás Araqhchi, advirtió en X que el país mantiene "el dedo en el gatillo" para responder de "manera inmediata y contundente" a cualquier agresión.
Araqhchi utilizó un lenguaje muy similar al de Trump, que incluye muchas frases en mayúsculas, para mencionar la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo nuclear para aplacar las fricciones.
"Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido favorablemente un ACUERDO NUCLEAR mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear PACÍFICA y asegure que NO haya ARMAS NUCLEARES", añadió.
El canciller reiteró que el programa nuclear de Irán tiene fines civiles, desestimando las acusaciones de los países occidentales de que Teherán busca fabricar una bomba atómica.
El jefe de la diplomacia iraní viajará el viernes a Turquía, que quiere jugar un rol de mediador para calmar la tensión entre Teherán y Washington y evitar un ataque norteamericano, indicó el jueves un responsable de la cancillería turca.
El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, "reiterará la oposición de Turquía a cualquier intervención militar contra Irán, e insistirá en los riesgos de tal iniciativa para la región y el mundo", declaró esa fuente, que pidió anonimato.