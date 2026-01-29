Publicidad

Internacional

Estados Unidos prepara un despliegue en Irán como el de Venezuela: así es la ofensiva que mandará

La flota de 10 buques es similar a la desplegada en el Caribe antes del ataque militar a Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a inicios de este mes.
jue 29 enero 2026 01:12 PM
El portaaviones USS Abraham Lincoln (L) transita por el Estrecho de Hormuz el 19 de noviembre de 2019. Un grupo de ataque naval estadounidense dirigido por el portaaviones USS Abraham Lincoln se ha desplegado en aguas de Oriente Medio, dijo Estados Unidos el 26 de enero de 2026, ya que Teherán advirtió que estaba listo para contraatacar cualquier ataque estadounidense lanzado en respuesta a una represión contra las protestas antigubernamentales
La flota incluye el grupo del portaaviones "USS Abraham Lincoln", que cuenta con tres destructores y aviones de combate F-35C. (FOTO: ZACHARY PEARSON/AFP)

Estados Unidos tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada de un portaaviones a la región, en medio de amenazas de tomar acciones contra el gobierno de Irán por la represión de las manifestaciones en su contra.

El tamaño de la flota en Oriente Medio es similar a la desplegada en el Caribe antes del ataque militar en Caracas que culminó el 3 de enero con el derrocamiento y captura del entonces presidente, Nicolás Maduro.

Un funcionario estadounidense cifró el miércoles en 10 los buques estadounidenses en la región. La flota incluye el grupo del portaaviones "USS Abraham Lincoln", que cuenta con tres destructores y aviones de combate F-35C.

También hay otros seis buques de guerra estadounidenses operando en la región: tres destructores y tres buques de combate litorales.

La Armada, "al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario", escribió Trump en referencia a Irán el miércoles en su plataforma Truth Social.

Lee

oro-precio-record-amenaza-trump-aranceles-acero
Mercados

El precio del oro roza los 5,600 dólares ante las amenazas de Trump contra Irán

El portaaviones y sus buques escolta fueron enviados a Medio Oriente luego de que el gobierno iraní reprimiera las protestas que inicialmente estuvieron impulsadas por la crisis económica, pero que se convirtieron en un movimiento de masas contra la república islámica.

El liderazgo clerical que tomó el poder tras la revolución islámica de 1979 respondió a las manifestaciones con fuerza letal y se ha mantenido en el poder, mientras muchos opositores ven en una intervención externa el factor más probable de cambio.

Trump había advertido repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también exhortó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales, al afirmar que "la ayuda está en camino”.

El balance de las ONGs sobre la represión desatada por el gobierno en numerosas ciudades del país, a inicios de mes, da cuenta de miles de muertos, que podrían ser en realidad decenas de miles.

Lee

Ya es oficial: nace el Consejo de Paz y estos son los países que lo integran, ¿está México?
Internacional

Ya es oficial: nace el Consejo de Paz y estos son los países que lo integran, ¿está México?

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6,373 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad.

El grupo añadió que al menos 42,486 personas han sido detenidas, y escribió en X que el número de muertos podría superar los 17,000.

Trump presiona por un nuevo acuerdo nuclear

"El tiempo se acaba" para "¡LLEGAR A UN ACUERDO!" entre Teherán y Washington, dijo.

Lee

Un manifestante sostiene un cartel que dice "Alto a las masacres en Irán" durante una manifestación en apoyo del pueblo iraní en París el 17 de enero de 2026.
Internacional

Irán restablece parcialmente el acceso a internet después de 10 días

La misión de Irán ante la ONU aseguró en un mensaje en X que "Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero SI SE LE PRESIONA SE DEFENDERÁ COMO NUNCA ANTES”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estimó en el Senado que el "régimen" iraní "probablemente esté más débil que nunca".

El canciller iraní, Abás Araqhchi, advirtió en X que el país mantiene "el dedo en el gatillo" para responder de "manera inmediata y contundente" a cualquier agresión.

Araqhchi utilizó un lenguaje muy similar al de Trump, que incluye muchas frases en mayúsculas, para mencionar la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo nuclear para aplacar las fricciones.

"Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido favorablemente un ACUERDO NUCLEAR mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear PACÍFICA y asegure que NO haya ARMAS NUCLEARES", añadió.

Lee

Trump amenaza intervenir si Irán reprime las marchas y Teherán responde con dureza
Internacional

Irán considera "imprudente y peligrosa" la amenaza de Trump de una intervención en apoyo a manifestantes

El canciller reiteró que el programa nuclear de Irán tiene fines civiles, desestimando las acusaciones de los países occidentales de que Teherán busca fabricar una bomba atómica.

El jefe de la diplomacia iraní viajará el viernes a Turquía, que quiere jugar un rol de mediador para calmar la tensión entre Teherán y Washington y evitar un ataque norteamericano, indicó el jueves un responsable de la cancillería turca.

El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, "reiterará la oposición de Turquía a cualquier intervención militar contra Irán, e insistirá en los riesgos de tal iniciativa para la región y el mundo", declaró esa fuente, que pidió anonimato.

La UE sanciona a la Guardia Revolucionaria

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves designar a los Guardianes de la Revolución de Irán como "organización terrorista", tras la represión de las protestas, informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

"'Terrorista', así es como se califica a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo", reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos trabaja para su propia perdición", afirmó Kallas, al margen de una reunión en Bruselas.

Con la inclusión de los Guardianes iraníes en la lista negra de la UE, los europeos se unen así a otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia.

Los europeos también decidieron el jueves sancionar a varios funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de los Guardianes de la Revolución.

La lista de estos funcionarios iraníes fue publicada en el diario oficial de la UE.

En total, unas 21 entidades e individuos son objeto de estas sanciones, que les prohíben entrar en la UE y congelan sus activos en el territorio de los Veintisiete.

Con información de AFP

