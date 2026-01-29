Estados Unidos prepara un despliegue en Irán como el de Venezuela: así es la ofensiva que mandará

Un funcionario estadounidense cifró el miércoles en 10 los buques estadounidenses en la región. La flota incluye el grupo del portaaviones "USS Abraham Lincoln", que cuenta con tres destructores y aviones de combate F-35C.

También hay otros seis buques de guerra estadounidenses operando en la región: tres destructores y tres buques de combate litorales.

La Armada, "al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario", escribió Trump en referencia a Irán el miércoles en su plataforma Truth Social.

El portaaviones y sus buques escolta fueron enviados a Medio Oriente luego de que el gobierno iraní reprimiera las protestas que inicialmente estuvieron impulsadas por la crisis económica, pero que se convirtieron en un movimiento de masas contra la república islámica.

El liderazgo clerical que tomó el poder tras la revolución islámica de 1979 respondió a las manifestaciones con fuerza letal y se ha mantenido en el poder, mientras muchos opositores ven en una intervención externa el factor más probable de cambio.

Trump había advertido repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también exhortó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales, al afirmar que "la ayuda está en camino”.

El balance de las ONGs sobre la represión desatada por el gobierno en numerosas ciudades del país, a inicios de mes, da cuenta de miles de muertos, que podrían ser en realidad decenas de miles.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6,373 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad.

El grupo añadió que al menos 42,486 personas han sido detenidas, y escribió en X que el número de muertos podría superar los 17,000.