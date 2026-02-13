Las sedes del Mundial en EU y Canadá enfrentan el peor brote de sarampión en décadas

México suma 9,074 casos de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, informó el miércoles el gobierno, lo que sitúa al país como el de mayor índice de esta enfermedad en América.

Las autoridades detectaron hace un año el inicio de una ola de contagios en el norte del país, que obligó al gobierno a acelerar la vacunación para frenar la enfermedad.

En Ciudad de México, que recibirá el juego inaugural el 11 de junio, las autoridades lanzaron una campaña masiva de vacunación, mientras que en el vecino Estado de México, el distrito más poblado del país, el gobierno local ordenó el uso de cubrebocas e instaló filtros de vacunación en las escuelas.

Estados Unidos y Canadá, los otros países sedes, también registran brotes importantes de la enfermedad, por lo que especialistas temen que los casos de sarampión se puedan dar durante los 39 días que durará el mundial, pues se espera que millones de turistas asistan al evento.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta la semana pasada en la que pidió a los países de las Américas que "intensifiquen la vigilancia epidemiológica, la vacunación y las actividades de respuesta rápida a brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables".

Canadá teme un brote mayor en Toronto

Canadá perdió el año pasado su estatus como país libre de sarampión. La OPS dijo que la decisión fue tomada después de detectar "la transmisión de la misma cepa del virus del sarampión en Canadá durante un periodo de más de un año", explicó el ministerio canadiense de Salud en un comunicado.

Durante el período en que se eliminó el sarampión en Canadá, entre 1998 y 2024, hubo un promedio de 91 casos de sarampión reportados anualmente y entre 0 y 752 casos reportados cada año. En 2025, se reportaron 5,450 casos, de acuerdo con las autoridades sanitarias de este país.