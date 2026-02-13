Publicidad

Internacional

Las sedes del Mundial en EU y Canadá enfrentan el peor brote de sarampión en décadas

Estados Unidos, Canadá y México enfrentan miles de contagios y alertas sanitarias a meses del arranque del torneo que reunirá a millones de visitantes.
vie 13 febrero 2026 05:55 AM
Un cartel que advierte a los pacientes se encuentra fuera de una clínica móvil que ofrece vacunas gratuitas contra el sarampión el 6 de febrero de 2026 en Spartanburg, Carolina del Sur.
Canadá perdió el año pasado su estatus como país libre de sarampión. Estados Unidos y México podrían perderlo en abril. (FOTO: SEAN RAYFORD/Getty Images via AFP)

A cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo, Norteamérica enfrenta un grave problema: el peor brote de sarampión desde hace décadas. Esta enfermedad, altamente contagiosa, ha provocado miles de casos en Canadá, Estados Unidos y México, los países sedes de la competencia, que luchan contrarreloj por controlar los contagios.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en dos o tres semanas, aunque puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.

México suma 9,074 casos de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, informó el miércoles el gobierno, lo que sitúa al país como el de mayor índice de esta enfermedad en América.

Las autoridades detectaron hace un año el inicio de una ola de contagios en el norte del país, que obligó al gobierno a acelerar la vacunación para frenar la enfermedad.

En Ciudad de México, que recibirá el juego inaugural el 11 de junio, las autoridades lanzaron una campaña masiva de vacunación, mientras que en el vecino Estado de México, el distrito más poblado del país, el gobierno local ordenó el uso de cubrebocas e instaló filtros de vacunación en las escuelas.

Estados Unidos y Canadá, los otros países sedes, también registran brotes importantes de la enfermedad, por lo que especialistas temen que los casos de sarampión se puedan dar durante los 39 días que durará el mundial, pues se espera que millones de turistas asistan al evento.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta la semana pasada en la que pidió a los países de las Américas que "intensifiquen la vigilancia epidemiológica, la vacunación y las actividades de respuesta rápida a brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables".

Canadá teme un brote mayor en Toronto

Canadá perdió el año pasado su estatus como país libre de sarampión. La OPS dijo que la decisión fue tomada después de detectar "la transmisión de la misma cepa del virus del sarampión en Canadá durante un periodo de más de un año", explicó el ministerio canadiense de Salud en un comunicado.

Durante el período en que se eliminó el sarampión en Canadá, entre 1998 y 2024, hubo un promedio de 91 casos de sarampión reportados anualmente y entre 0 y 752 casos reportados cada año. En 2025, se reportaron 5,450 casos, de acuerdo con las autoridades sanitarias de este país.

Las provincias más afectadas fueron Alberta y Ontario, con 2,032 y 2,376 casos registrados entre octubre de 2024 y el 31 de enero de 2026, respectivamente. Toronto, la ciudad más poblada de la segunda, será una de las dos sedes del mundial.

Columbia Británica —donde se ubica Vancouver, la segunda sede mundialista— ha registrado 407 casos de sarampión durante el mismo periodo, 15 de ellos desde el inicio del año.

El gobierno canadiense apuntó como raíz principal del problema a las "comunidades con baja tasa de vacunación”.

Samira Jeimy, de la Facultad de Medicina Schulich de la Universidad de Western, declaró a la AFP que Canadá perdió su estatus "porque la tasa de vacunación de dos dosis cayó por debajo del umbral del 95% necesario para detener la transmisión sostenida”.

En el primer mes de este año, Canadá ha registrado 135 casos de sarampión durante 2026. La cifra ya es similar al número total de contagios ocurridos en todo 2024, que fueron 146.

Un informe de Public Health Ontario publicado en enero advirtió que es probable que más casos de sarampión se registren en Toronto durante la Copa del Mundo y que el impacto sería "importante".

Hasta el momento, el brote multijurisdiccional de sarampión en Ontario ha tenido un impacto limitado en Toronto y las regiones vecinas, pero un brote en el Mundial es altamente posible. Cuando ocurra, probablemente sería de corta duración porque las tasas de vacunación son relativamente altas en esta ciudad.

Toronto recibirá cinco juegos de la fase de grupos y un partido de dieciseisavos de final.

Las autoridades advierten que el sarampión añadiría una gran carga de trabajo a la unidad de salud pública tratando de identificar y rastrear contactos y ofrecer evaluación, aislamiento, si es necesario, y tratamiento profiláctico.

La evaluación de Public Health Ontario recomienda que se anime a los atletas y al personal que participan en la Copa Mundial de la FIFA a tener copias de sus registros de vacunación disponibles "para garantizar una evaluación oportuna de los contactos de casos de sarampión”.

Individuos y organizaciones —desde el Director Médico de Salud de Ontario, Kieran Moore, al Consejo Asesor de Inmunización de Ontario— han pedido un registro de vacunas modernizado para ayudar a llenar las brechas de vacunación y comprender mejor los niveles y tendencias de inmunización.

Houston, la sede estadounidense más vulnerable

El 2025 fue el peor año de casos de sarampión reportados en Estados Unidos en más de 30 años, con más de 2,200 confirmados, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Las infecciones han seguido aumentando en 2026. Se trata del peor brote en más de 30 años.

El sarampión fue declarado erradicado en el país desde el año 2000. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud tiene programada una reunión en abril para revisar la situación estadounidense, tras cumplirse un año de transmisión continua el pasado mes de enero.

El secretario de Salud, el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr., es acusado de contribuir con la crisis de salud al alimentar el temor a las vacunas.

En Texas, un brote masivo registró al menos 762 casos solo en la región oeste del Estado, lo cual dejó un saldo de al menos dos muertes infantiles.

Houston, que recibirá cinco encuentros de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final, puede ser la ciudad más afectada durante un brote en el mundial. De acuerdo con los CDC, la ciudad tiene un porcentaje de vacunación de 88.7%, muy inferior a la tasa recomendada para impedir la transmisión comunitaria.

Uno de cada seis padres estadounidenses dice haber evitado o pospuesto la vacunación de sus hijos, según una encuesta publicada en septiembre de 2025 que muestra una falta de confianza en las inmunizaciones y en las autoridades sanitarias.

El sondeo, realizado por el diario The Washington Post y la ONG KFF entre más de 2500 padres, destaca que alrededor del 9% ha optado por no darle a sus hijos las vacunas contra la poliomielitis o la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola).

