Internacional

EU intensifica presión contra la principal fuente de divisas de Cuba: sus médicos en el exterior

Washington busca que países de América Latina y el Caribe cancelen sus convenios con La Habana, mientras algunos gobiernos ya revisan o suspenden acuerdos.
mar 17 febrero 2026 01:11 PM
La enfermera, Yudmila Elia Castillo, de 45 años, muestra un mural de Fidel Castro en una clínica estatal, Policlinico Docente 5 de Septiembre, en Playa, el municipio más septentrional de La Habana, Cuba, el 19 de abril de 2022.
De acuerdo con el gobierno cubano, 24,000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud laboraban el año pasado en 56 países. (FOTO: Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images)

Las brigadas médicas, la exportación estrella de Cuba, ahora están en la mira del gobierno estadounidense, que busca reducir la entrada de divisas al país, una forma de presión para obtener un cambio de régimen.

El envío de misiones médicas a países extranjeros desde la década de 1960 representa la principal fuente de divisas para la isla, pero es considerado por Estados Unidos como trabajo forzado. Cuba, en cambio, afirma que estas misiones son una forma de cooperación entre los países menos favorecidos.

La isla, además, se ha convertido en un importante centro de formación para personal sanitario en todo el mundo. Su sistema sanitario incluso llegó a ser reconocido como un “modelo para otros países del mundo”, de acuerdo con Ban Ki Moon, secretario general de la ONU entre 2007 y 2016.

De acuerdo con el gobierno cubano, 24,000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud laboraban el año pasado en 56 países, en su mayoría, en Latinoamérica y África. Más de la mitad de ellos (13,000) estaban en Venezuela, que pagaba por estos servicios con el envío de petróleo.

Aunque desde hace años Estados Unidos denunció a las brigadas médicas como una forma de esclavitud moderna, la presión contra esta práctica creció con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Su secretario de Estado, Marco Rubio, es un gran crítico del régimen cubano.

¿En qué consisten las brigadas médicas y por qué son importantes para Cuba?

Las brigadas médicas son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

De un lado, los países anfitriones acceden a personal sanitario cualificado y pueden mejorar de forma rápida y eficiente los sistemas de salud de sus países. Además, los médicos desplazados obtienen un salario en dólares mejor que el que perciben en su país y el Gobierno cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario).

La pandemia de COVID-19 incrementó la necesidad de personal médico en varios países del mundo, por lo que el gobierno cubano expandió el alcance de su programa a través de las Brigadas Henry Reeve, que iniciaron en 2005 como una respuesta a desastres naturales y epidemias.

El régimen cubano recoleta entre 6,000 y 8,000 millones de dólares cada año por la exportación de servicios, de acuerdo con el Informe sobre Trata de Personas 2024 del Departamento de Estado.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40% del total de las ventas de la isla al exterior.

Acusaciones de trabajo forzado

La organización Prisoners Defenders denunció que La Habana se queda con un promedio del 85% del pago de los países anfitriones, retiene los pasaportes de los médicos en el exterior y penaliza a aquellos que dejan la misión antes del tiempo pactado.

“El gobierno cubano etiqueta a los trabajadores que abandonan el programa sin completarlo como "desertores", una categoría que bajo la ley de inmigración cubana los considera "indeseables". El gobierno prohíbe a los trabajadores etiquetados como "desertores e "indeseables" regresar a Cuba durante ocho años”, indica el informe del Departamento de Estado.

El documento señala que el gobierno cubano sancionó a 40,000 empleados bajo estas previsiones solo en 2021.

“Los programas de exportación de mano de obra de Cuba, que incluyen las misiones médicas, enriquecen el régimen cubano y, en el caso de las misiones médicas de Cuba en el extranjero, privan a los cubanos ordinarios de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen”, dijo Rubio en un comunicado sobre la extensión de las restricciones de visados para funcionarios cubanos relacionados con estos programas, firmado en abril de 2025.

Presión para los países que reciben médicos cubanos

Además del aumento de las sanciones contra agentes del gobierno cubano, Washington ha incrementado la presión a otros países para que cancelen sus acuerdos y contratos con La Habana para recibir a médicos cubanos.

Una decena de países —principalmente en Centroamérica y el Caribe— han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de Estados Unidos.

Los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) defendieron las misiones médicas cubanas, vitales para sus sistemas de salud, pero se vieron obligados a capitular en cierto modo a las presiones de Washington.

Antigua y Barbuda, por ejemplo, recibirá a 120 enfermeros de Ghana, aunque el gobierno indicó en enero que aún no finalizó formalmente el programa mediante el cual reclutaba profesionales de la salud de Cuba.

El director general de Comunicaciones de la Oficina del Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Maurice Merchant, dijo que la cooperación con Cuba se encuentra en un “momento de transición”, pero no confirmó el final de esta.

Bahamas informó en junio de 2025 que suspendería la contratación de personal sanitario cubano y cancelaría sus contratos vigentes con una agencia de empleo cubana.

Guatemala anunció el 10 de febrero que pondrá fin a un acuerdo de 27 años con el cual miles de médicos cubanos trabajaron en zonas aisladas del país. El Ministerio de Salud del país centroamericano dijo en un comunicado que la brigada cubana estaba formada por 412 trabajadores, incluidos 333 médicos, que trabajaban en todo el sistema de atención a la salud de Guatemala.

El ministerio dijo que este año comenzaría “un proceso de finalización progresiva” a medida que los trabajadores médicos concluyeran sus misiones.

La agencia dijo que el cambio está basado en “un análisis técnico” destinado a fortalecer el sistema nacional de salud de Guatemala, “garantizando en todo momento la continuidad de los servicios”.

Guyana, por su parte, pretende remunerar directamente a los médicos de la isla, al margen de los acuerdos firmados entre ambos países. "Queremos que se les pague directamente a los médicos", de manera que "estos acuerdos van a cambiar con el tiempo", declaró a la AFP su ministro de Salud, Frank Anthony.

