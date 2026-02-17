Una decena de países —principalmente en Centroamérica y el Caribe— han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de Estados Unidos.
Los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) defendieron las misiones médicas cubanas, vitales para sus sistemas de salud, pero se vieron obligados a capitular en cierto modo a las presiones de Washington.
Antigua y Barbuda, por ejemplo, recibirá a 120 enfermeros de Ghana, aunque el gobierno indicó en enero que aún no finalizó formalmente el programa mediante el cual reclutaba profesionales de la salud de Cuba.
El director general de Comunicaciones de la Oficina del Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Maurice Merchant, dijo que la cooperación con Cuba se encuentra en un “momento de transición”, pero no confirmó el final de esta.
Bahamas informó en junio de 2025 que suspendería la contratación de personal sanitario cubano y cancelaría sus contratos vigentes con una agencia de empleo cubana.
Guatemala anunció el 10 de febrero que pondrá fin a un acuerdo de 27 años con el cual miles de médicos cubanos trabajaron en zonas aisladas del país. El Ministerio de Salud del país centroamericano dijo en un comunicado que la brigada cubana estaba formada por 412 trabajadores, incluidos 333 médicos, que trabajaban en todo el sistema de atención a la salud de Guatemala.
El ministerio dijo que este año comenzaría “un proceso de finalización progresiva” a medida que los trabajadores médicos concluyeran sus misiones.
La agencia dijo que el cambio está basado en “un análisis técnico” destinado a fortalecer el sistema nacional de salud de Guatemala, “garantizando en todo momento la continuidad de los servicios”.
Guyana, por su parte, pretende remunerar directamente a los médicos de la isla, al margen de los acuerdos firmados entre ambos países. "Queremos que se les pague directamente a los médicos", de manera que "estos acuerdos van a cambiar con el tiempo", declaró a la AFP su ministro de Salud, Frank Anthony.