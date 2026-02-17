La isla, además, se ha convertido en un importante centro de formación para personal sanitario en todo el mundo. Su sistema sanitario incluso llegó a ser reconocido como un “modelo para otros países del mundo”, de acuerdo con Ban Ki Moon, secretario general de la ONU entre 2007 y 2016.

De acuerdo con el gobierno cubano, 24,000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud laboraban el año pasado en 56 países, en su mayoría, en Latinoamérica y África. Más de la mitad de ellos (13,000) estaban en Venezuela, que pagaba por estos servicios con el envío de petróleo.

Aunque desde hace años Estados Unidos denunció a las brigadas médicas como una forma de esclavitud moderna, la presión contra esta práctica creció con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Su secretario de Estado, Marco Rubio, es un gran crítico del régimen cubano.

¿En qué consisten las brigadas médicas y por qué son importantes para Cuba?

Las brigadas médicas son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

De un lado, los países anfitriones acceden a personal sanitario cualificado y pueden mejorar de forma rápida y eficiente los sistemas de salud de sus países. Además, los médicos desplazados obtienen un salario en dólares mejor que el que perciben en su país y el Gobierno cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario).

La pandemia de COVID-19 incrementó la necesidad de personal médico en varios países del mundo, por lo que el gobierno cubano expandió el alcance de su programa a través de las Brigadas Henry Reeve, que iniciaron en 2005 como una respuesta a desastres naturales y epidemias.

El régimen cubano recoleta entre 6,000 y 8,000 millones de dólares cada año por la exportación de servicios, de acuerdo con el Informe sobre Trata de Personas 2024 del Departamento de Estado.