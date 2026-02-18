Del grupo de siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de correr la misma suerte y solo uno completó su mandato interino.

Solo dos de estos presidentes, el derechista Pedro Pablo Kuczynski y el izquierdista Pedro Castillo, han sido elegidos por voto popular. El resto han sido designados por los legisladores peruanos.

El país andino tendrá por lo menos dos presidentes más durante 2026: al mandatario interino que será elegido por el Congreso la tarde de este miércoles y al ganador de las elecciones presidenciales, quien deberá tomar el cargo en julio.

La estadística demuestra que la presidencia peruana devino en un trabajo de alto riesgo en la última década. (FOTO: AFP)

Una política macroeconómica estable

Los vaivenes políticos de Perú, sin embargo, aún no se ven reflejados en la economía del país sudamericano, que se ha mantenido resiliente, gracias a un manejo macroeconómico estable.

Perú ha tenido importantes avances económicos en las últimas dos décadas, de acuerdo con el Banco Mundial. El PIB per cápita se disparó de poco más de 2,100 dólares anuales en 2003 a más de 8,400 en 2024. Entre 2004 y 2019, la pobreza se redujo de 59% a 20%, principalmente por el impulso del crecimiento económico, aunque esta cifra aumentó a 26% en 2021 a consecuencia de la pandemia de COVID-19, ya que Perú fue uno de los países más afectados.

“Estas políticas monetarias, fiscales y financieras prudentes, reflejadas en una baja inflación, una deuda pública manejable, grandes reservas internacionales y un sistema financiero sólido, han respaldado estos logros”, indica el Banco Mundial en su panorama general sobre el país.

Aunque a un ritmo menor que en la década pasada, el crecimiento económico se ha mantenido constante. En los últimos dos años, el PIB creció por encima del 3%, de acuerdo con información oficial.