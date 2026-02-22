EU y Reino Unido emiten alertas para sus ciudadanos por bloqueos en Jalisco y otros estados

Además, la Embajada de Estados Unidos en México pide a los nacionales estadounidenses llevar a cabo las siguientes actividades:

• Evitar las áreas alrededor de las actividades de las fuerzas de seguridad

• Estar alerta de sus alrededores

• Buscar un refugio y minimizar los movimientos innecesarios

• Monitorear los medios locales para actualizaciones

• Seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911

• Evitar las aglomeraciones

• Mantener a familiares y amigos al tanto de su localización y bienestar vía teléfono, texto y redes sociales

Más información: Abaten al Mencho en vivo: últimas noticias sobre Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco

Por su parte, el gobierno de Reino Unido actualizó sus alertas de viajes a México, con información sobre los incidentes de seguridad en todo el estado de Jalisco, incluidas Guadalajara y Puerto Vallarta. Anteriormente, el país europeo recomendaba a sus ciudadanos evitar todo viaje no esencial al sur y sureste del estado, así como a 11 municipios del norte de la entidad.

Las embajadas de Turquía y Polonia en México emitieron alarmas similares para sus nacionales.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho” fue abatido por fuerzas federales durante un operativo en Jalisco.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaria de Defensa de México, para el operativo se contó con información complementaria brindada por autoridades de Estados Unidos.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, indicó que fue informado del asesinato de "El Mencho".

"Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana", escribió Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021).

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Tras la muerte del criminal, uno de los más buscados por la DEA, se reportaron bloqueos carreteros en varias entidades del país como Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, entre otros estados, lo que generó caos en varias vías de comunicación.

En Jalisco, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado.

El Cártel de Oseguera fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense. Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.