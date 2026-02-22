Publicidad

Internacional

EU y Reino Unido emiten alertas para sus ciudadanos por bloqueos en Jalisco y otros estados

Las autoridades estadounidenses recomiendan a sus compatriotas buscar un refugio y permanecer ahí hasta nuevo aviso.
dom 22 febrero 2026 01:57 PM
Un bombero apaga un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a una operación en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
Tras la muerte de "El Mencho", uno de los criminales más buscados por la DEA, se reportaron bloqueos carreteros en varias entidades del país como Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. (FOTO: ULISES RUIZ/AFP)

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California, Michoacán, Guerra y Nuevo León debido a los operativos de seguridad, bloqueos de caminos y actividad criminal en estados estados estados. La alerta incluye, en el caso de Jalisco, los municipios de Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara. En Tamaulipas, el documentos destaca el municipio de Reynosa. Para Quintana Roo, incluye Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum. En el caso de Baja California, esto incluye a Tijuana, Tecate y Ensenada.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren estos lugares, buscar un refugio y permanecer ahí hasta nuevo aviso, ya que los vuelos hacia y desde guadalajara y Puerto Vallarta han sido suspendidos, y no servicio de taxis operativo en este momento.

Además, la Embajada de Estados Unidos en México pide a los nacionales estadounidenses llevar a cabo las siguientes actividades:

• Evitar las áreas alrededor de las actividades de las fuerzas de seguridad
• Estar alerta de sus alrededores
• Buscar un refugio y minimizar los movimientos innecesarios
• Monitorear los medios locales para actualizaciones
• Seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911
• Evitar las aglomeraciones
• Mantener a familiares y amigos al tanto de su localización y bienestar vía teléfono, texto y redes sociales

Por su parte, el gobierno de Reino Unido actualizó sus alertas de viajes a México, con información sobre los incidentes de seguridad en todo el estado de Jalisco, incluidas Guadalajara y Puerto Vallarta. Anteriormente, el país europeo recomendaba a sus ciudadanos evitar todo viaje no esencial al sur y sureste del estado, así como a 11 municipios del norte de la entidad.

Las embajadas de Turquía y Polonia en México emitieron alarmas similares para sus nacionales.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho” fue abatido por fuerzas federales durante un operativo en Jalisco.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaria de Defensa de México, para el operativo se contó con información complementaria brindada por autoridades de Estados Unidos.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, indicó que fue informado del asesinato de "El Mencho".

"Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana", escribió Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021).

Tras la muerte del criminal, uno de los más buscados por la DEA, se reportaron bloqueos carreteros en varias entidades del país como Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, entre otros estados, lo que generó caos en varias vías de comunicación.

En Jalisco, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado.

El Cártel de Oseguera fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense. Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

