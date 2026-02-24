Trump presume su lucha contra el narcotráfico en su primer discurso del Estado del Unión

¿La edad dorada?
Durante su discurso, Donald Trump aseguró que la economía estadounidense está en su mejor momento. Sin embargo, los datos no respaldan que Estados Unidos viva una "edad dorada", tal como el presidente afirmó durante su mensaje.
El crecimiento económico en 2025, del 2.2%, fue inferior al del año anterior. A pesar de las afirmaciones de Trump, quien aseguró que la inflación se había mantenido por debajo del 1.7% en los últimos meses de 2025, esta se acelerá en diciembre, cuando registró 2.9% en tasa anualizada, de acuerdo con el índice PCE del Departamento de Comercio, el dato de referencia de la Reserva Federal para decidir su política monetaria.
Trump decidió hace un año apostar buena parte de su agenda económica en los aranceles. La Corte Suprema acaba de tumbar esa política, que Trump justificaba como una "emergencia nacional", y le ha recordado al mandatario que si quiere cambiar los aranceles deberá pedir la colaboración al Congreso, donde las negociaciones con los demócratas están bloqueadas.
El presidente, sin embargo,no pareció dispuesto a negociar con los demócratas, a quienes reprochó no haber votado a favor de su Ley Grande y hermosa, que incluía un importante recorte a los impuestos, así como reducciones en el presupuesto de programas como Mediacare.
El presidente calificó el fallo de la Corte Suprema de "desafortunado" y "totalmente equivocado", pero evitó los ataques personales contra los miembros del tribunal, que estaban presentes.
"Usé esos aranceles para hacer grandes acuerdos para nuestro país, económicamente y para nuestra seguridad nacional. Todo estaba funcionando bien, Los países que nos estaban destrozando por décadas ahora nos están pagando cientos de miles de millones de dólares", dijo el presidente. "Ahora esos países están felices y nosotros también. No hay inflación, el crecimiento es tremendo", defendió el presidente Estados Unidos.
El presidente volvió a afirmar que los aranceles sustituyen a los impuestos sobre el ingreso de los estadounidenses, aunque, de acuerdo con especialistas, esta afirmación es incorrecta.
Trump dijo que continuar con los aranceles globales que ha impuesto significa que "la acción del Congreso no será necesaria".