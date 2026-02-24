Publicidad

Trump presume su lucha contra el narcotráfico en su primer discurso del Estado del Unión

El presidente de Estados Unidos asegura en su mensaje que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos disminuyó un 56% en el último año.
mar 24 febrero 2026 09:08 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato a una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026.
"Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga", advierte el texto parcial. (FOTO: KENNY HOLSTON/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió, y exageró, varios de los logros de su primer año de gobierno este martes, durante su primer discurso del Estado de la Unión en su segundo mandato. Entre sus mensajes sobre migracion y economía, el mandatario tambien destacó la lucha de su país contra el narcotráfico.

Al inicio de su discurso, Trump aseguró que el flujo de fentanilo, un opioide sintético que está detrás de la mayoría de muertes por sobredosis en Estados Unidos, disminuyó un 56% en su primer año en la Casa Blanca.

"Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera", dirá Trump, de acuerdo con un texto avanzado por la Casa Blanca.

"Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México realmente grandes porciones de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga. Por esos es que los declaré como organizaciones terroristas extranjeras", advirtio

El domingo, los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio Oseguera, apodado "El Mencho", capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, 20 de los 32 estados mexicanos vivieron una jornada de bloqueos y violencia tras la muerte del capo.

"También derrocamos a uno de los más siniestros capos de la droga de todos. Vieron eso ayer", dijo Trump, en referencia al líder del CJNG. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que la participación estadounidense en la operación se redijo a proporcionar información.

"Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica", dijo el presidente.

Trump también se refirió a Venezuela cuando habló de la producción petrolera récord del país. Indicó que el país sudamericano es ahora un "amigo y socio" que le proporcionó "más de 80 millones de barriles" de crudo.

El republicano destacó la operación militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York.

"Esto significa una victoria colosal para la seguridad de Estados Unidos y también significa un nuevo inicio para el pueblo de Venezuela. Estamos trabajando de cerca con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para liberar el potencial económico y traer enormes ganancias para ambos", dijo Trump y mencionó que cientos de presos políticos han sido liberados.

¿La edad dorada?

Durante su discurso, Donald Trump aseguró que la economía estadounidense está en su mejor momento. Sin embargo, los datos no respaldan que Estados Unidos viva una "edad dorada", tal como el presidente afirmó durante su mensaje.

El crecimiento económico en 2025, del 2.2%, fue inferior al del año anterior. A pesar de las afirmaciones de Trump, quien aseguró que la inflación se había mantenido por debajo del 1.7% en los últimos meses de 2025, esta se acelerá en diciembre, cuando registró 2.9% en tasa anualizada, de acuerdo con el índice PCE del Departamento de Comercio, el dato de referencia de la Reserva Federal para decidir su política monetaria.

Trump decidió hace un año apostar buena parte de su agenda económica en los aranceles. La Corte Suprema acaba de tumbar esa política, que Trump justificaba como una "emergencia nacional", y le ha recordado al mandatario que si quiere cambiar los aranceles deberá pedir la colaboración al Congreso, donde las negociaciones con los demócratas están bloqueadas.

El presidente, sin embargo,no pareció dispuesto a negociar con los demócratas, a quienes reprochó no haber votado a favor de su Ley Grande y hermosa, que incluía un importante recorte a los impuestos, así como reducciones en el presupuesto de programas como Mediacare.

El presidente calificó el fallo de la Corte Suprema de "desafortunado" y "totalmente equivocado", pero evitó los ataques personales contra los miembros del tribunal, que estaban presentes.

"Usé esos aranceles para hacer grandes acuerdos para nuestro país, económicamente y para nuestra seguridad nacional. Todo estaba funcionando bien, Los países que nos estaban destrozando por décadas ahora nos están pagando cientos de miles de millones de dólares", dijo el presidente. "Ahora esos países están felices y nosotros también. No hay inflación, el crecimiento es tremendo", defendió el presidente Estados Unidos.

El presidente volvió a afirmar que los aranceles sustituyen a los impuestos sobre el ingreso de los estadounidenses, aunque, de acuerdo con especialistas, esta afirmación es incorrecta.

Trump dijo que continuar con los aranceles globales que ha impuesto significa que "la acción del Congreso no será necesaria".

