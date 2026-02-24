Trump presume su lucha contra el narcotráfico en su primer discurso del Estado del Unión

"Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera", dirá Trump, de acuerdo con un texto avanzado por la Casa Blanca.

"Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México realmente grandes porciones de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga. Por esos es que los declaré como organizaciones terroristas extranjeras", advirtio

El domingo, los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio Oseguera, apodado "El Mencho", capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, 20 de los 32 estados mexicanos vivieron una jornada de bloqueos y violencia tras la muerte del capo.

"También derrocamos a uno de los más siniestros capos de la droga de todos. Vieron eso ayer", dijo Trump, en referencia al líder del CJNG. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que la participación estadounidense en la operación se redijo a proporcionar información.

"Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica", dijo el presidente.

Trump también se refirió a Venezuela cuando habló de la producción petrolera récord del país. Indicó que el país sudamericano es ahora un "amigo y socio" que le proporcionó "más de 80 millones de barriles" de crudo.

El republicano destacó la operación militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York.

"Esto significa una victoria colosal para la seguridad de Estados Unidos y también significa un nuevo inicio para el pueblo de Venezuela. Estamos trabajando de cerca con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para liberar el potencial económico y traer enormes ganancias para ambos", dijo Trump y mencionó que cientos de presos políticos han sido liberados.