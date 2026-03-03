Publicidad

Internacional

Los aliados de Irán y Estados Unidos en su nuevo conflicto

Las tensiones en Medio Oriente llegan a niveles sin precedentes después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha tomado represalias contra los países del Golfo.
mar 03 marzo 2026 12:54 PM
Plumas de humo se ollan después del bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 2 de marzo de 2026. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió por Oriente Medio el 2 de marzo con Hezbolá del Líbano entrando en la refriega y una base aérea británica en Chipre fue atacada.
Hezbolá, en el Líbano, ha sido el único aliado iraní en responder directamente a los ataques de Israel y Estados Unidos. (FOTO: IBRAHIM AMRO/AFP)

El presidente Donald Trump dijo que los ataques estadounidenses contra Irán eran "la última oportunidad" para evitar que ese país se dotara de armas nucleares, en el tercer día de estragos de la guerra.

El Pentágono y su aliado, Israel, han lanzado ataques contra centros de mando y control iraníes, arrasando instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de misiles, y hundiendo buques de la marina.

La ofensiva estadounidense-israelí contra Irán ya ha dejado centenas de muertos en este país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Trump dijo que los ataques de su país a Irán pueden durar más de lo previsto, cuando su gobierno trata de contrarrestar las críticas sobre cuáles son los objetivos de esta guerra.

En este conflicto, cada una de las partes cuenta con aliados que podrían apoyar a su bando, ya sea en el plano diplomático o en el militar.

EUA_IRAN_conflicto.jpg

Los aliados de Irán en Medio Oriente

Irán construyó durante décadas una red de aliados y grupos armados en la región, algo que le permitió proyectar influencia en la región y enfrentar a sus principales rivales, especialmente Estados Unidos e Israel.

Esta estructura, conocida como el Eje de la Resistencia, está integrada por gobiernos aliados y organizaciones armadas que comparten objetivos políticos o estratégicos con Teherán.

Sin embargo, este Eje de la Resistencia ha sido debilitado desde 2023, con el inicio del conflicto.

Siria

Irán tenía como uno de sus principales aliados al régimen de Bashar Al Assad en Siria, por lo que su derrocamiento en diciembre de 2024, después de una guerra civil de más de 10 años.

El nuevo líder del país, Ahmed al Sharaa, que procede de la órbita sunita salafista, se ha alejado del "eje de la resistencia" y se ha alineado con Estados Unidos de Trump, que incluso lo recibió en la Casa Blanca.

Hutíes en Yemen

Irán defiende a los hutíes, que han estado luchando contra una alianza militar liderada por Arabia Saudita en Yemen desde 2015, como parte de su "Eje de Resistencia" regional.

Arabia Saudita y sus aliados acusan a Irán de armar y entrenar a los hutíes. Pero el alcance de la relación es discutible y Teherán ha negado haber canalizado armas hacia Yemen.

Los ataques que este grupo ha perpetrado contra Israel u objetivos estadounidenses se intensificaron desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023.

Los hutíes tienen capacidad, además, para atacar buques en el mar Rojo, por donde circula el 12% del comercio mundial.

Estados Unidos alcanzó más de un millar de objetivos hutíes en Yemen en 2025, como parte de una campaña que buscaba acabar con la insurgencia.

Hezbolá

Hezbolá, que significa “Partido de Dios”, fue creado por la Guardia Revolucionaria de Irán en 1982 con el objetivo de luchar contra las fuerzas israelíes que habían invadido Líbano. Hasta 2024 constituía el principal aliado de Irán en la región.

Desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, Hezbolá e Israel intercambiaron disparos en la escalada más grave a través de la frontera libanesa-israelí desde 2006, cuando ambas partes libraron una guerra.

Estos ataques revocaron el debilitamiento de la milicia. A finales de septiembre de 2024, Israel informó que mató a Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá. Unos días antes, el país había matado a parte de la cúpula por un ataque a distancia que utilizó los beepers y walkie-talkies de los grupos para llevar a cabo esta ofensiva.

Esta organización aún cuenta con un importante arsenal que ya usa en contra de Israel como represalia por el asesinato de Jamenei. Hezbolá afirmó en la madrugada del martes que su ataque con cohetes y drones contra Israel fue un "acto defensivo", después de más de un año de ataques israelíes a pesar de un alto el fuego.

Líbano prohibió las actividades militares de Hezbolá. El lunes Israel bombardeó este país y dejó por lo menos 52 muertos.

Otros aliados de Irán

Irán siguió como uno de los aliados más cercanos y apoyos de Rusia a lo largo de la ofensiva lanzada en 2022 por el Kremlin en Ucrania.

Kiev y los occidentales acusan a Teherán de suministrar a Rusia armas y tecnología militar, como drones Shahed, de concepción iraní, que Rusia produce ahora masivamente y utiliza diariamente para bombardear a Ucrania.

En 2025, Rusia e Irán también firmaron un tratado de asociación estratégica para reforzar sus relaciones, inclusive en el campo militar.

Aunque denunció un acto de "violación cínica" de "la moral y del derecho internacional", ni Putin ni las autoridades rusas anunciaron oficialmente una ayuda concreta a Teherán ante los bombardeos estadounidenses e israelíes en curso.

China también se ha convertido en un aliado esencial para Irán en los últimos años. Ante las sanciones occidentales, el 80% del petróleo iraní es comprado por el gigante asiático.

Beijing reclamó el lunes un alto el fuego y negociaciones diplomáticas para frenar el conflicto en Oriente Medio, que se cobró la vida de un ciudadano del gigante asiático en Irán.

"La tarea más urgente es el cese de las operaciones militares y evitar que el conflicto se extienda", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, quien pidió "una resolución a través del diálogo y la negociación".

Países que han recibido ataques de represalia de Irán

Irán comenzó a lanzar misiles y drones contra objetivos en todo el Golfo, donde Estados Unidos mantiene varias bases militares, luego de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Irán no siente "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo, aseguró este lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, a su homólogo chino, Wang Yi.

"Irán no tiene ninguna hostilidad hacia los países del Golfo Pérsico y está decidido a mantener relaciones de buena vecindad con ellos", expresó el ministro iraní, de acuerdo con la cancillería.

"La represalia defensiva de Irán contra las bases militares estadounidenses (...) no debe considerarse un ataque iraní contra estos países", aseguró Araqchi.

Los ministros de Exteriores de los seis estados del CCG —Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait, los cuales han denunciado haber sufrido ataques iraníes— "examinaron los cuantiosos daños resultantes de los traicioneros ataques iraníes" y debatieron los pasos para restablecer la estabilidad en la región.

Los países "adoptarán todas las medidas necesarias para defender su seguridad y estabilidad y para proteger sus territorios, ciudadanos y residentes, incluida la opción de responder a la agresión", se lee en un comunicado difundido tras la reunión.

Además de estos países, Jordania e Irak cuentan con bases militares estadounidenses, por lo que pueden ser blanco de las represalias en las próximas horas.

Países europeos se dicen dispuestos a tomar "acciones defensivas" contra Irán

Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Los tres países europeos se declararon "consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones", afirmaron los países en un comunicado conjunto.

