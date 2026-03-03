Trump dijo que los ataques de su país a Irán pueden durar más de lo previsto, cuando su gobierno trata de contrarrestar las críticas sobre cuáles son los objetivos de esta guerra.

En este conflicto, cada una de las partes cuenta con aliados que podrían apoyar a su bando, ya sea en el plano diplomático o en el militar.

Los aliados de Irán en Medio Oriente

Irán construyó durante décadas una red de aliados y grupos armados en la región, algo que le permitió proyectar influencia en la región y enfrentar a sus principales rivales, especialmente Estados Unidos e Israel.

Esta estructura, conocida como el Eje de la Resistencia, está integrada por gobiernos aliados y organizaciones armadas que comparten objetivos políticos o estratégicos con Teherán.

Sin embargo, este Eje de la Resistencia ha sido debilitado desde 2023, con el inicio del conflicto.

Siria

Irán tenía como uno de sus principales aliados al régimen de Bashar Al Assad en Siria, por lo que su derrocamiento en diciembre de 2024, después de una guerra civil de más de 10 años.

El nuevo líder del país, Ahmed al Sharaa, que procede de la órbita sunita salafista, se ha alejado del "eje de la resistencia" y se ha alineado con Estados Unidos de Trump, que incluso lo recibió en la Casa Blanca.

Hutíes en Yemen

Irán defiende a los hutíes, que han estado luchando contra una alianza militar liderada por Arabia Saudita en Yemen desde 2015, como parte de su "Eje de Resistencia" regional.

Arabia Saudita y sus aliados acusan a Irán de armar y entrenar a los hutíes. Pero el alcance de la relación es discutible y Teherán ha negado haber canalizado armas hacia Yemen.

Los ataques que este grupo ha perpetrado contra Israel u objetivos estadounidenses se intensificaron desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023.

Los hutíes tienen capacidad, además, para atacar buques en el mar Rojo, por donde circula el 12% del comercio mundial.