Más que un velo: la lucha de las mujeres en Irán contra un sistema y décadas de represión

Los reclamos fueron respondidos con intransigencia y condujeron finalmente al derrocamiento del sha.

Desde la revolución islámica en 1979, las mujeres se han visto sometidas a restricciones sociales, especialmente relacionadas con su apariencia.

Las mujeres en Irán, a diferencia de lo que sucede con Irán, son muy activas en la vida pública. Trabajan, estudian en las universidades, salen con amigos y publican contenido en las redes sociales.

“Imagina que eres una mujer con una vida relativamente normal. Vas al trabajo, quedas con amistades, publicas selfies. Pero antes de salir, debes comprobar si llevas el pelo cubierto y brazos y piernas tapados. De no hacerlo, podrías ser detenida, torturada o azotada por no cumplir el estricto código de vestimenta que impone el Estado iraní”, indica un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de las mujeres en la República islámica.

El movimiento Mujer, Vida, Libertad

La situación empeoró con la llegada al poder del presidente conservador Ebrahim Raisi, un fiel seguidor del ayatolá Ali Jamenei.

La República Islámica comenzó a implementar medidas para reforzar su control sobre todos los aspectos de la vida en Irán. Estos incluían el acoso y el arresto de disidentes. Este período ha sido descrito como un nuevo "reinado del terror" por los grupos de derechos humanos, marcado especialmente por una represión contra los derechos de las mujeres.

En 2022, altos funcionarios, incluidos el presidente Raisi y numerosos imanes de oración de los viernes (poderosos elegidos por el Líder Supremo), ordenaron, promovieron y justificaron la aplicación violenta de las leyes de "hijab y castidad" para las mujeres, lo que llevó a una brutal represión contra las mujeres con hijab supuestamente inapropiada.

El castigo por dejarse ver sin velo en público puede ser de detención, pena de prisión, multa o latigazos. Todo eso por el “delito” de ejercer su derecho a llevar puesto lo que quieran.