“Para nosotros lo mejor es que nuestros partidos sean en México. En este caso, a pesar de que nuestra nación odia, no a la nación americana, sino al gobierno de Estados Unidos, nosotros amamos mucho a la nación mexicana y tenemos un sentido muy positivo acerca de México”, expresó.
Pasandideh agregó que originalmente esperaban que los encuentros de su selección se programaran en sedes mexicanas, aunque finalmente fueron asignados a Estados Unidos. Aun así, indicó que su gobierno aceptaría un eventual cambio si se planteara oficialmente.
“Habíamos orado mucho de que nuestros juegos caigan acá en México, pero desafortunadamente se hizo en Estados Unidos. Y en este caso, si se da esa opinión, esa sugerencia, nosotros sí lo vamos a aceptar”, afirmó.
Trump reiteró que el equipo iraní "es bienvenido" al Mundial de fútbol, dice Infantino
El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, le prometió durante una conversación el martes por la noche que acogerá sin trabas a la selección iraní en el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Norteamérica.
"Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos", coorganizador junto a México y Canadá, escribió el dirigente italosuizo en su cuenta de Instagram.
Infantino mencionó por primera vez "la situación en Irán", sin precisar si la incertidumbre en torno a su participación en la máxima cita del fútbol, del 11 de junio al 19 de julio, se debía a los ataques estadounidense e israelíes del 28 de febrero contra el país que desataron una guerra en Oriente Medio.