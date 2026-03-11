Publicidad

Internacional

Entre guerra y futbol: Irán ve imposible disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos

Autoridades iraníes expresaron su preocupación por jugar el Mundial 2026 en territorio estadounidense en medio del conflicto político entre ambos países.
mié 11 marzo 2026 09:03 AM
La posibilidad de que Irán participe en el Mundial 2026 ha sido descartada luego de que autoridades del país señalaran que el actual contexto político y militar dificulta su presencia en el torneo.

“Después de que el Gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, declaró un ministro iraní a la televisión estatal al referirse a los ataques realizados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

El funcionario afirmó que el país atraviesa una situación marcada por conflictos recientes y numerosas víctimas. “Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.

Las declaraciones surgen mientras la selección femenina de futbol de Irán se encuentra en Malasia rumbo a su país. El equipo quedó en medio de una controversia luego de que seis jugadoras decidieran permanecer en Australia y solicitar asilo tras negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en un contexto marcado por la guerra que vive el país.

Irán debe disputar en Los Ángeles dos de sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial, frente a Bélgica y Nueva Zelanda, y uno en Seattle, contra Egipto.

Irán vería con buenos ojos disputar sus partidos del Mundial 2026 en México y no en Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa, Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México, aseguró que su país respaldaría la posibilidad de que los partidos de la selección iraní en el Mundial de Futbol FIFA 2026 se disputen en territorio mexicano en lugar de Estados Unidos.

Según explicó el diplomático, Irán mantendría una postura favorable si surgiera la propuesta de trasladar esos encuentros a México, país al que describió con una percepción positiva entre su población.

“Para nosotros lo mejor es que nuestros partidos sean en México. En este caso, a pesar de que nuestra nación odia, no a la nación americana, sino al gobierno de Estados Unidos, nosotros amamos mucho a la nación mexicana y tenemos un sentido muy positivo acerca de México”, expresó.

Pasandideh agregó que originalmente esperaban que los encuentros de su selección se programaran en sedes mexicanas, aunque finalmente fueron asignados a Estados Unidos. Aun así, indicó que su gobierno aceptaría un eventual cambio si se planteara oficialmente.

“Habíamos orado mucho de que nuestros juegos caigan acá en México, pero desafortunadamente se hizo en Estados Unidos. Y en este caso, si se da esa opinión, esa sugerencia, nosotros sí lo vamos a aceptar”, afirmó.

Trump reiteró que el equipo iraní "es bienvenido" al Mundial de fútbol, dice Infantino

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, le prometió durante una conversación el martes por la noche que acogerá sin trabas a la selección iraní en el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Norteamérica.

"Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos", coorganizador junto a México y Canadá, escribió el dirigente italosuizo en su cuenta de Instagram.

Infantino mencionó por primera vez "la situación en Irán", sin precisar si la incertidumbre en torno a su participación en la máxima cita del fútbol, del 11 de junio al 19 de julio, se debía a los ataques estadounidense e israelíes del 28 de febrero contra el país que desataron una guerra en Oriente Medio.

Analistas también han mencionado la posibilidad de que Estados Unidos se negara a acoger a los iraníes por razones de seguridad.

"Todos necesitamos, más que nunca, un evento como la Copa del Mundo de la FIFA para unir a la gente, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, porque demuestra una vez más que el fútbol une al mundo", insistió Infantino.

El presidente de la FIFA muestra regularmente su cercanía con el mandatario estadounidense, hasta el punto de haberle entregado el año pasado un "Premio FIFA de la Paz" cuyos criterios nunca se han precisado.

Con información de AFP.

