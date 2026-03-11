El funcionario afirmó que el país atraviesa una situación marcada por conflictos recientes y numerosas víctimas. “Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.

Las declaraciones surgen mientras la selección femenina de futbol de Irán se encuentra en Malasia rumbo a su país. El equipo quedó en medio de una controversia luego de que seis jugadoras decidieran permanecer en Australia y solicitar asilo tras negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en un contexto marcado por la guerra que vive el país.

Irán debe disputar en Los Ángeles dos de sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial, frente a Bélgica y Nueva Zelanda, y uno en Seattle, contra Egipto.

🇮🇷 Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.



❌ Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán.



Durante una conferencia de prensa, Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México, aseguró que su país respaldaría la posibilidad de que los partidos de la selección iraní en el Mundial de Futbol FIFA 2026 se disputen en territorio mexicano en lugar de Estados Unidos.

Según explicó el diplomático, Irán mantendría una postura favorable si surgiera la propuesta de trasladar esos encuentros a México, país al que describió con una percepción positiva entre su población.