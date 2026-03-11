Publicidad

Tecnología

El e-commerce en el retail pasó de 3.7% en 2018 a 15.8% en 2024

El informe NubeCommerce 2026 de Tiendanube muestra cómo las marcas impulsan sus tiendas en línea, adoptan IA y exploran nuevos canales digitales.
mié 11 marzo 2026 10:00 AM
e-commerce méxico
La relevancia del canal digital en tiendas minoristas crece año con año. (ZeynepKaya/Getty Images)

El comercio electrónico en México está entrando en una etapa de mayor sofisticación tecnológica y estratégica en la que las empresas ya no solo buscan vender en línea, sino controlar la relación con sus clientes, automatizar operaciones y diversificar sus canales digitales, así lo revela el quinto informe NubeCommerce, elaborado por Tiendanube.

El estudio señala que cada vez más marcas adoptan el modelo de venta directa al consumidor (Direct to Consumer o D2C) y comienzan a integrar inteligencia artificial (IA) en distintas áreas de su operación.

Un análisis de Endeavor, con apoyo de Mercado Libre, estima que el comercio electrónico en América Latina crece 1.5 veces más rápido que el promedio global y ronda un valor cercano a 215,000 millones de dólares. En ese escenario, México figura como uno de los motores del ecosistema digital regional, pues la participación del e-commerce dentro del comercio minorista mexicano pasó de 3.7% en 2018 a 15.8% en 2024, un avance que refleja la rápida digitalización del consumo en el país.

La IA y las redes sociales cobran más relevancia

La inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar central en la operación de las tiendas en línea. El informe de Tiendanube muestra que muchas empresas utilizan estas herramientas para automatizar procesos, generar contenido o mejorar la atención al cliente.

El 39% de las marcas utiliza IA para crear imágenes y descripciones de productos. En el sector moda, esta proporción sube a 41.1% y el área de marketing concentra una de las mayores adopciones, con 53% de las empresas que ya integra esta tecnología en sus campañas de difusión.

La atención al cliente representa otro espacio relevante para esta tecnología pues el 35% de los negocios la emplea para servicios de soporte. Además, 34.8% de los emprendedores utiliza herramientas como ChatGPT o Gemini para resolver dudas sobre la gestión de su negocio.

El informe también apunta al surgimiento del llamado comercio agéntico, un modelo en el que agentes de inteligencia artificial participan en la búsqueda y comparación de productos. Este enfoque abre la puerta a experiencias de compra conversacionales en canales como WhatsApp.

El estudio identifica que otro cambio estratégico en el ecosistema digital es el crecimiento del modelo Direct to Consumer, bajo el cual las marcas venden productos directamente desde sus propias tiendas en línea en lugar de depender únicamente de marketplaces.

Este enfoque permite a las empresas controlar datos, narrativa de marca y relación con los clientes. También protege márgenes y facilita la construcción de lealtad. Aun así, las empresas mantienen estrategias multicanal y para ello las redes sociales pasan a ser clave. Entre los principales puntos de contacto aparecen WhatsApp, marketplaces como Mercado Libre, así como Instagram Shopping, la tienda de Facebook y TikTok.

México en el mapa

Dentro de este entorno de crecimiento, las empresas mexicanas buscan fortalecer sus canales propios de venta digital. El informe de Tiendanube muestra que durante 2025 el número de marcas que abrió una tienda en línea dentro de su plataforma creció 33%.

Actualmente, más de 180,000 marcas utilizan la tecnología de la compañía para vender en internet. En conjunto, estas empresas generaron ventas por 2,799 millones de dólares y fueron elegidas por casi 20 millones de compradores.

Las tiendas que ya operaban dentro de la plataforma durante 2024 y continuaron activas en 2025 registraron un crecimiento promedio mensual de 33.5% en su facturación a lo largo del año. El comportamiento, según la empresa, confirma la aceleración del comercio digital y el mayor peso de los canales propios en la estrategia de las marcas.

La categoría de Moda lidera el volumen de ventas con una participación de 26%. Salud y Belleza ocupa el segundo lugar con 19%, seguida por Casa y Jardín con 6%. Las categorías de Mascotas y Deportes completan el grupo de los segmentos con mayor actividad dentro de la plataforma.

El ticket promedio general de compra se ubicó en 1,391 pesos, pero algunos segmentos registran montos mucho más elevados. Equipamiento y maquinaria alcanza un promedio de 6,105 pesos por transacción, mientras casa y jardín registra 3,390 pesos y la categoría automotriz llega a 2,510 pesos.

La actividad también presenta una concentración geográfica clara, pues la Ciudad de México genera 29% de la facturación de las marcas analizadas, Jalisco participa con 13%, Estado de México con 11%, Nuevo León con 7% y Guanajuato con 5%.

Los desafíos del comercio digital

El crecimiento del comercio electrónico también enfrenta obstáculos operativos y la adquisición de clientes representa el principal reto para las empresas que venden en línea, pues el 75.5% de las marcas identifica este punto como su mayor desafío. Dentro de este grupo, el 57.7% señala la generación de tráfico hacia sus tiendas como el principal problema digital.

Otros desafíos incluyen la gestión del tiempo para operar el negocio y el aprendizaje de herramientas tecnológicas. Además, muchas empresas enfrentan dificultades para impulsar la recompra y fortalecer la fidelidad de los clientes.

El entorno fiscal también introduce presión adicional, pues la reforma tributaria que entró en vigor en enero de 2026 establece nuevas retenciones y obligaciones para quienes venden en marketplaces.

La reforma elevó las retenciones que aplican las plataformas digitales sobre las ventas realizadas por terceros. Los marketplaces ahora descuentan 2.5% de ISR sobre el ingreso bruto de cada operación, además de retener una parte del IVA cuando procesan el pago, lo que reduce el monto que reciben los vendedores al momento de liquidar sus ventas.

A esto se suman nuevas obligaciones de registro y reporte fiscal, ya que los comerciantes deben proporcionar su RFC y mantener actualizada su información ante las plataformas, mientras estas reportan las operaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El objetivo de la medida consiste en fortalecer el control fiscal del comercio digital, aunque para muchos vendedores implica mayores costos administrativos y menor liquidez inmediata.

Desde la visión de Tiendanube estos nuevos lineamientos impactan la rentabilidad y la carga administrativa de muchos comercios digitales.

