El e-commerce en el retail pasó de 3.7% en 2018 a 15.8% en 2024

Un análisis de Endeavor, con apoyo de Mercado Libre, estima que el comercio electrónico en América Latina crece 1.5 veces más rápido que el promedio global y ronda un valor cercano a 215,000 millones de dólares. En ese escenario, México figura como uno de los motores del ecosistema digital regional, pues la participación del e-commerce dentro del comercio minorista mexicano pasó de 3.7% en 2018 a 15.8% en 2024, un avance que refleja la rápida digitalización del consumo en el país.

La IA y las redes sociales cobran más relevancia

La inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar central en la operación de las tiendas en línea. El informe de Tiendanube muestra que muchas empresas utilizan estas herramientas para automatizar procesos, generar contenido o mejorar la atención al cliente.

El 39% de las marcas utiliza IA para crear imágenes y descripciones de productos. En el sector moda, esta proporción sube a 41.1% y el área de marketing concentra una de las mayores adopciones, con 53% de las empresas que ya integra esta tecnología en sus campañas de difusión.

La atención al cliente representa otro espacio relevante para esta tecnología pues el 35% de los negocios la emplea para servicios de soporte. Además, 34.8% de los emprendedores utiliza herramientas como ChatGPT o Gemini para resolver dudas sobre la gestión de su negocio.

