El e-commerce en el retail pasó de 3.7% en 2018 a 15.8% en 2024

México en el mapa
Dentro de este entorno de crecimiento, las empresas mexicanas buscan fortalecer sus canales propios de venta digital. El informe de Tiendanube muestra que durante 2025 el número de marcas que abrió una tienda en línea dentro de su plataforma creció 33%.
Actualmente, más de 180,000 marcas utilizan la tecnología de la compañía para vender en internet. En conjunto, estas empresas generaron ventas por 2,799 millones de dólares y fueron elegidas por casi 20 millones de compradores.
Las tiendas que ya operaban dentro de la plataforma durante 2024 y continuaron activas en 2025 registraron un crecimiento promedio mensual de 33.5% en su facturación a lo largo del año. El comportamiento, según la empresa, confirma la aceleración del comercio digital y el mayor peso de los canales propios en la estrategia de las marcas.
La categoría de Moda lidera el volumen de ventas con una participación de 26%. Salud y Belleza ocupa el segundo lugar con 19%, seguida por Casa y Jardín con 6%. Las categorías de Mascotas y Deportes completan el grupo de los segmentos con mayor actividad dentro de la plataforma.
El ticket promedio general de compra se ubicó en 1,391 pesos, pero algunos segmentos registran montos mucho más elevados. Equipamiento y maquinaria alcanza un promedio de 6,105 pesos por transacción, mientras casa y jardín registra 3,390 pesos y la categoría automotriz llega a 2,510 pesos.
La actividad también presenta una concentración geográfica clara, pues la Ciudad de México genera 29% de la facturación de las marcas analizadas, Jalisco participa con 13%, Estado de México con 11%, Nuevo León con 7% y Guanajuato con 5%.