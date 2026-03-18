Israel vs. Hezbolá: la otra guerra que se abre dentro del conflicto en Medio Oriente

Hasta el momento, Hezbolá ha sido el único miembro del Eje de la Resistencia que ha respondido a los ataques contra Irán.

Los habitantes de Beirut, la capital y uno de los sitios más golpeados por el conflicto, sienten enojo contra Israel, aunque su ira más profunda es contra Hezbolá por arrastrar a Líbano a la guerra de Oriente Medio.

Reforzando la creencia de que Hezbolá actuaba únicamente como aliado de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que Hezbolá había "entrado oficialmente en la guerra" tres horas antes de que el propio grupo libanés emitiera su comunicado.

Líbano fue desgarrado por una guerra civil que terminó en 1990, y solo Hezbolá se negó a entregar sus armas al Estado cuando volvió la paz. Durante décadas se creyó que el grupo poseía un arsenal más poderoso que el del ejército., y combatió en múltiples guerras contra Israel dejando costos devastadores.

Las hostilidades más recientes deberían haber terminado con un alto el fuego en 2024, pero Israel continuó con sus ataques mientras el ejército libanés intentaba desarmar a Hezbolá, de acuerdo con los términos de la tregua.

La muerte de parte de la cúpula de Hezbolá en 2024, incluida la de Hassan Nasrallah, quien había llevado la dirección de Hezbolá desde 1992, hacía pensar que la organización estaba lo suficientemente mermada, pero los acontecimientos de los últimos días han mostrado que aún cuenta con capacidad para dañar Israel.

Los ataques desde el 2 de marzo han aumentado en intensidad. En principio, los objetivos fueron una zona al sur de Beirut, Dahiye, donde Hezbolá tiene mucha presencia y un amplio apoyo. Pero también se extendió al sur del país.

"Estamos viendo continuos intentos por parte de Israel de ampliar las áreas que ocupa en el Líbano, intentando tomar nuevas posiciones y extender las que ya tenía desde que terminó la última guerra, en noviembre de 2024”, dijo Carine Torbey, corresponsal de la BBC en Beirut a BBC Mundo.