Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Israel vs. Hezbolá: la otra guerra que se abre dentro del conflicto en Medio Oriente

Hezbolá es el único miembro del Eje de la Resistencia que ha respondido a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, abriendo un nuevo frente de violencia en Líbano.
mié 18 marzo 2026 05:55 AM
Un cañón de artillería obús autopropulsado israelí dispara balas hacia el sur del Líbano desde una posición en la alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de marzo de 2026.
En Líbano, el ejército israelí hizo desde el 2 de marzo y hasta el viernes "más de 1,100 bombardeos". (FOTO: ODD ANDERSEN/AFP)

Líbano se convirtió en un escenario secundario del conflicto en Medio Oriente desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

Dos días después de los primeros bombardeos contra la república islámica, Hezbolá, un grupo miliciano chiita, disparó misiles contra Haifa, en el norte de Israel, como represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. El Estado hebreo respondió entonces con un amplio ataque contra distintas localidades de Líbano.

Publicidad

Hasta el momento, Hezbolá ha sido el único miembro del Eje de la Resistencia que ha respondido a los ataques contra Irán.

Los habitantes de Beirut, la capital y uno de los sitios más golpeados por el conflicto, sienten enojo contra Israel, aunque su ira más profunda es contra Hezbolá por arrastrar a Líbano a la guerra de Oriente Medio.

Reforzando la creencia de que Hezbolá actuaba únicamente como aliado de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que Hezbolá había "entrado oficialmente en la guerra" tres horas antes de que el propio grupo libanés emitiera su comunicado.

Líbano fue desgarrado por una guerra civil que terminó en 1990, y solo Hezbolá se negó a entregar sus armas al Estado cuando volvió la paz. Durante décadas se creyó que el grupo poseía un arsenal más poderoso que el del ejército., y combatió en múltiples guerras contra Israel dejando costos devastadores.

Las hostilidades más recientes deberían haber terminado con un alto el fuego en 2024, pero Israel continuó con sus ataques mientras el ejército libanés intentaba desarmar a Hezbolá, de acuerdo con los términos de la tregua.

La muerte de parte de la cúpula de Hezbolá en 2024, incluida la de Hassan Nasrallah, quien había llevado la dirección de Hezbolá desde 1992, hacía pensar que la organización estaba lo suficientemente mermada, pero los acontecimientos de los últimos días han mostrado que aún cuenta con capacidad para dañar Israel.

Los ataques desde el 2 de marzo han aumentado en intensidad. En principio, los objetivos fueron una zona al sur de Beirut, Dahiye, donde Hezbolá tiene mucha presencia y un amplio apoyo. Pero también se extendió al sur del país.

"Estamos viendo continuos intentos por parte de Israel de ampliar las áreas que ocupa en el Líbano, intentando tomar nuevas posiciones y extender las que ya tenía desde que terminó la última guerra, en noviembre de 2024”, dijo Carine Torbey, corresponsal de la BBC en Beirut a BBC Mundo.

Publicidad

En Líbano, El ejército israelí realizó desde el 2 de marzo y hasta el viernes más de 1,100 bombardeos, 190 de ellos contra la fuerza de élite al Radwan del movimiento chiita, y más de 200 contra misiles o lanzadores de misiles, agregó el comunicado.

El ejército israelí anunció el lunes que inició "operaciones terrestres limitadas" contra Hezbolá en el sur de Líbano.

"En días recientes, soldados de la 91ª división de las FDI comenzaron operaciones terrestres limitadas y dirigidas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur de Líbano", indicaron las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en un comunicado.

Pérdidas humanas

La guerra entre Israel y Hezbolá ya ha dejado una huella profunda en Líbano, un país que tiene años de una profunda crisis económica y política.

Los ataques israelíes causaron la muerte de 26 miembros del personal sanitario desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, y hasta el viernes, informó el martes el Ministerio de Sanidad libanés.

Entre las víctimas mortales hay 67 mujeres, 111 niños y 38 trabajadores sanitarios, además de otras 2,221 personas que resultaron heridas, detalló el ministerio.

Más de un millón de personas se registraron como desplazadas en Líbano desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá, el 2 de marzo, de acuerdo con las autoridades libanesas.

Los ataques israelíes también causaron la muerte de 26 miembros del personal sanitario desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, el 2 de marzo, y hasta el viernes.

En total, un millón 49,328 personas desplazadas se han inscrito en una página web del Ministerio de Asuntos Sociales, y 132,742 de ellas están alojadas en más de 600 centros de acogida colectivos, indicaron en un comunicado.

Publicidad

La mayoría de los desplazados han recurrido al arriendo de apartamentos o habitaciones de hotel, o se han ido a vivir con familiares y amigos.

En dos semanas de guerra, Israel ha llevado a cabo ataques sorpresa contra dos hoteles, así como contra edificios en barrios residenciales densamente poblados, algunos fuera de los bastiones de Hezbolá, lo que provoca pánico entre la población.

Los avisos de evacuación emitidos por el ejército israelí afectan ya al 14% del territorio de Líbano, indicó el viernes el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), después de que Israel ampliara sus llamados a evacuar en el sur del país.

En Sidón, en el sur de Líbano, muchos desplazados duermen en sus autos ante la falta de albergues.

"Cada día llegan muchas personas buscando refugio, pero ya no tenemos espacio", dijo a la AFP Jihan Kaisi, directora de una ONG que gestiona una escuela transformada en albergue, donde viven hacinadas más de 1,100 personas.

Si la guerra en Oriente Medio se extiende, podría provocar una crisis permanente de refugiados, advirtió este martes el ministro de Relaciones Exteriores turco.

"Si la guerra... se extiende, existe la posibilidad de que esto se convierta en una crisis de refugiados permanente, con personas buscando refugio fuera de las fronteras de sus países", declaró Hakan Fidan, en una rueda de prensa.

"Esto tiene que acabar lo antes posible", reclamó.

¿Vías diplomáticas?

El presidente francés Emmanuel Macron instó este sábado a Israel a mantener "negociaciones directas" con el gobierno libanés y "todos los componentes" de Líbano y propuso que se celebren en París.

"El Gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar negociaciones directas con Israel", afirmó Macron en la red social X, en la que llamó a hacer todo lo posible para evitar que el país "se hunda en el caos”.

"Francia está dispuesta a facilitar estas conversaciones acogiéndolas en París", declaró y aseguró haber hablado con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro del país, Nawaf Salam.

Un responsable libanés dijo a la AFP el sábado que el país se preparaba para formar una delegación para negociar con Israel, pero que aún no se había decidido agenda, fecha ni lugar para eventuales conversaciones.

El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, afirmó el sábado, durante una rueda de prensa en Beirut, que "existen vías diplomáticas" para poner fin a la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá en el Líbano.

"No existe una solución militar, sino únicamente la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las vías diplomáticas están abiertas", afirmó.

"Estamos haciendo todo lo posible en estos momentos para lograr una desescalada inmediata y el cese de las hostilidades", declaró Guterres a los periodistas.

"Mi coordinador especial está en contacto permanente con todas las partes para llevar a las partes a la mesa de negociaciones, y los cascos azules (...) permanecen en sus posiciones", añadió, refiriéndose a la fuerza de Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).

La FPNUL indicó que sus cascos azules fueron blanco de ataques tres veces el domingo, "probablemente por grupos armados no estatales" en el sur del país. Dos días antes, otro de sus puestos fue alcanzado por disparos que la agencia estatal libanesa ANI había atribuido a Israel.

Guterres afirmó que los ataques contra los cascos azules y sus posiciones eran "totalmente inaceptables y deben cesar. Constituyen una violación del derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra".

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, negó el domingo que se prevean negociaciones directas con Líbano para poner fin a la guerra con su vecino.

"La respuesta es no", declaró a periodistas sobre un posible diálogo.

Tags

Israel Irán Líbano Hezbolá

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad