Israel vs. Hezbolá: la otra guerra que se abre dentro del conflicto en Medio Oriente

¿Vías diplomáticas?
El presidente francés Emmanuel Macron instó este sábado a Israel a mantener "negociaciones directas" con el gobierno libanés y "todos los componentes" de Líbano y propuso que se celebren en París.
"El Gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar negociaciones directas con Israel", afirmó Macron en la red social X, en la que llamó a hacer todo lo posible para evitar que el país "se hunda en el caos”.
"Francia está dispuesta a facilitar estas conversaciones acogiéndolas en París", declaró y aseguró haber hablado con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro del país, Nawaf Salam.
Un responsable libanés dijo a la AFP el sábado que el país se preparaba para formar una delegación para negociar con Israel, pero que aún no se había decidido agenda, fecha ni lugar para eventuales conversaciones.
El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, afirmó el sábado, durante una rueda de prensa en Beirut, que "existen vías diplomáticas" para poner fin a la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá en el Líbano.
"No existe una solución militar, sino únicamente la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las vías diplomáticas están abiertas", afirmó.
"Estamos haciendo todo lo posible en estos momentos para lograr una desescalada inmediata y el cese de las hostilidades", declaró Guterres a los periodistas.
"Mi coordinador especial está en contacto permanente con todas las partes para llevar a las partes a la mesa de negociaciones, y los cascos azules (...) permanecen en sus posiciones", añadió, refiriéndose a la fuerza de Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).
La FPNUL indicó que sus cascos azules fueron blanco de ataques tres veces el domingo, "probablemente por grupos armados no estatales" en el sur del país. Dos días antes, otro de sus puestos fue alcanzado por disparos que la agencia estatal libanesa ANI había atribuido a Israel.
Guterres afirmó que los ataques contra los cascos azules y sus posiciones eran "totalmente inaceptables y deben cesar. Constituyen una violación del derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra".
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, negó el domingo que se prevean negociaciones directas con Líbano para poner fin a la guerra con su vecino.
"La respuesta es no", declaró a periodistas sobre un posible diálogo.