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EU investiga presuntos nexos del presidente de Colombia con el narcotráfico, según NYT

Al menos dos líneas de investigación fueron abiertas por fiscalías y la DEA en contra del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, según The New York Times.
vie 20 marzo 2026 01:56 PM
EU investiga presuntos nexos del presidente de Colombia con el narcotráfico, según NYT
Gustavo Petro ha tenido diferencias con su homólogo estadounidense, Donald Trump. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Autoridades estadounidenses investigan si el presidente colombiano Gustavo Petro tiene algún posible vínculo con el narcotráfico, aseguró este viernes el diario The New York Times, un artículo contestado por la embajada colombiana en Washington.

Al menos dos líneas de investigación fueron abiertas por las fiscalías de Manhattan y de Brooklyn (Nueva York), con la colaboración de la agencia antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según ese reporte, que cita fuentes del gobierno de Donald Trump bajo anonimato.

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La DEA y el Departamento de Justicia declinaron comentar ese artículo ante consultas de la AFP.

Una fuente cercana a las investigaciones bajo anonimato indicó a la AFP que "el presidente Petro ha aparecido como un sujeto en otras investigaciones sobre narcotráfico", sin querer precisar cuándo.

"No se prevé cargos de forma inminente" precisó la fuente.

"Ninguna autoridad competente ha emitido ninguna determinación o notificación, ni ha confirmado las afirmaciones contenidas en el artículo. Las insinuaciones reportadas no tienen base legal o factual", reaccionó la embajada colombiana mediante un comunicado de prensa.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, y particularmente entre Trump y Petro, entraron en una fase muy volátil en cuanto el republicano regresó a la Casa Blanca hace un año.

Esta combinación de imágenes creadas el 4 de enero de 2026 muestra al presidente estadounidense Donald Trump mientras el primer ministro canadiense Mark Carney habla mientras se encuentran durante la Cumbre del Grupo de los Siete (G7) en el Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 16 de junio de 2025, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace gestos durante una ceremonia para decorar a los miembros del equipo de casi 200 rescatadores que participaron en la exitosa búsqueda de cuatro niños indígenas perdidos en la Amazonía colombiana, en el Palacio Presidencial Nario en Bogotá el 26 de junio de 2023.
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El gobierno de derecha de Trump pronto chocó con el proyecto izquierdista de Petro, en el poder desde 2022 y quien ha buscado aunar aliados en América Latina contra Washington.

La ofensiva estadounidense lanzada en septiembre pasado contra lanchas presuntamente cargadas de droga, primero en el Caribe y luego también en el Pacífico, acentuó esa tensión diplomática.

Petro acudió a la Asamblea General de la ONU, y participó luego en una protesta en las calles de Nueva York en la que instó a los militares estadounidenses a desobedecer a Trump.

En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia. Trump incluso amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura el 3 de enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York en espera de su juicio por narcotráfico.

Trump y Petro abrieron sin embargo una inesperada puerta al diálogo y acordaron una visita del colombiano a Washington, que tuvo lugar en febrero.

Las presuntas relaciones de Petro con el tráfico de drogas han sido debatidas públicamente en Colombia.

Su hijo mayor, Nicolás Petro, también objeto de sanciones de Washington, admitió haber recibido grandes sumas en efectivo de un condenado por narcotráfico en Estados Unidos, pero aseguró que los recursos nunca llegaron a la campaña electoral de su padre.

El presidente colombiano ha dicho que él mismo ha sido víctima de conspiraciones para dañar su carrera política por parte de narcotraficantes, e incluso para acabar con su vida.

Al mismo tiempo, Petro se ha mostrado partidario de medidas como la legalización de la marihuana por parte del Congreso, y ha promovido un diálogo con grupos guerrilleros disidentes, acusados por Washington de traficar drogas para financiarse.

Con información de AFP

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Narcotráfico Donald Trump Colombia

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