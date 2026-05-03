Irán desafía a Trump a elegir entre una operación militar “imposible “o un “mal acuerdo"

Los esfuerzos diplomáticos no han logrado reactivar las infructuosas negociaciones celebradas en Islamabad el 11 de abril debido a las profundas discrepancias en temas como el bloqueo del estrecho de Ormuz o el programa nuclear de la república islámica.

"El margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido", afirmó el servicio de inteligencia de los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por la televisión pública.

"Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán", insistió.

Este órgano menciona un "ultimátum" iraní sobre el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un "cambio de tono" de China, Rusia y Europa con respecto a Washington.

"Revisaré el plan"

El sábado el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní.

"Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años", dijo en su plataforma Truth Social.

Según las agencias de noticias iraníes, Irán ha transmitido a Washington, a través de Pakistán, un plan de 14 puntos para poner fin a la contienda bélica en un plazo de 30 días.

La agencia Tasnim afirma que Teherán exige la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo de los puertos y de la congelación de los activos iraníes, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones, un "mecanismo" para el estrecho de Ormuz y "el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano".

Este país se vio arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte del líder iraní Alí Jamenei el primer día de los bombardeos.