"Nos quieren colonizar otra vez", asegura Lula da Silva en foro de Latinoamérica y África

"Nos quieren colonizar otra vez", dijo Lula durante su discurso en la capital colombiana, sin aludir de forma específica a ningún país.

"No podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países", agregó Lula en su discurso en la capital colombiana, sede de la cumbre de jefes de Estado de la Celac-África.

También dijo que está "indignado con la pasividad" de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y su incapacidad para terminar conflictos como la guerra en Ucrania o Gaza.

Con un golpe en la mesa, criticó las "mentiras" que sirven para "justificar la destrucción" y las guerras.

El presidente habló recientemente sobre la necesidad de aumentar la cooperación en defensa con países como Sudáfrica ante la posibilidad de una acción extranjera contra Brasil.

Lula tiene una relación tensa con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aliado del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.