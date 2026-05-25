Alsea y CMR compiten un mismo mercado con la misma marca de restaurantes: Chili’s

La empresa lo explica como resultado de la implementación de estrategias comerciales exitosas a lo largo del año, así como al incremento de 167 unidades corporativas en el año, así como al crecimiento de ventas en las mismas tiendas.
Al 31 de diciembre de 2025, Alsea tenía 4,820 unidades distribuidas en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Del total, 3,695 son corporativas y 1,125 son subfranquicias.
En México, la distribución es la siguiente:
Comida rápida
Domino’s: 983 unidades
Burger King: 172 unidades
Cafeterías
Starbucks: 935 unidades
Restaurantes Servicio Completo
Chili’s Grill & Bar: 75 unidades
P.F. Chang’s: 29 unidades
Italianni’s: 76 unidades
Vips: 234 unidades
The Cheesecake Factory: 10 unidades
Por otra parte, la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR) no es la puntera del sector, pero mantiene una presencia consolidada con sus marcas. Al cierre de 2025, obtuvo ingresos por 3,840.7 millones de pesos, mostrando un incremento de 7% en comparación con el año anterior, que cerró con 3,589.5 millones de pesos.
CMR explica el incremento por los ingresos obtenidos de la comercialización y venta de productos retail y a la venta general de restaurantes, que creció 0.5%.
Al 31 de diciembre de 2025, la empresa liderada por Joaquín Vargas Mier y Terán, quien ejerce como presidente ejecutivo y director general, contó con 132 unidades de negocio en operación repartidas de la siguiente manera:
Cafeterías: 20 unidades (Wings y Fly By Wings)
Chili’s: 57 unidades
Especializados: 8 unidades (Matil'd Bistro, Nube 7, Restaurante del Bosque de Chapultepec, Los Almendros, lago_algo, Bistró Chapultepec, Sala Gastronómica y The Capital Grille.
Olive Garden: 13 unidades
Red Lobster: 1 unidad
Sushi Itto: 33 unidades
En éste último, CMR cuenta con otras 105 unidades franquiciadas.