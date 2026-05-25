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Alsea y CMR compiten un mismo mercado con la misma marca de restaurantes: Chili’s

El restaurante de comida casual tex mex es compartido por dos grupos en México, quienes operan en conjunto 132 sucursales en el país. La principal regla de convivencia es el territorio.
lun 25 mayo 2026 05:31 PM
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De acuerdo con los reportes publicados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), CMR maneja 57 restaurantes Chili’s, mientras que Alsea lleva las funciones de 75. (bgwalker)

Chili’s, la marca de restaurantes de cortes de carne y hamburguesas, es un caso particular en el sector. A diferencia de otras marcas de grandes restaurantes, que suelen ser operadas por una sola empresa en un país, ésta es manejada por dos gigantes en México: Alsea y CMR, quienes son a la vez rivales en los negocios.

El nombre, menú tex-mex y atención parece ser la misma, pero son operados de manera independiente en el territorio, con sus propias reglas y entre ellos, hay quien lidera tanto en presencia como en los números.

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Chili’s está a cargo de dos empresas en México

Brinker International, la propietaria original, concedió que tanto Alsea como la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR) manejen la marca, pero con reglas claras.

Alsea adquirió la franquicia de Grupo Aldi en agosto de 2005, y con ella el derecho de manejarla en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos y el Estado de México. Mientras tanto, CMR tiene el permiso desde noviembre de 2007 para gestionarla en 26 ciudades de 21 estados del territorio nacional.

Dentro de los límites territoriales, ambas pueden compartir el mismo nombre y generar ganancias con ella.

En 2017, CMR se volvió el franquicitario internacional más grande de Brinker International tras realizar una adquisición del 50% del capital social de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, su subsidiaria con la que, en coinversión con Brinker International, maneja la marca Chili's.

De acuerdo con los reportes publicados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), CMR maneja 57 restaurantes Chili’s, mientras que Alsea lleva las funciones de 75.

Alsea vs. CRM, ¿quién va adelante en el negocio restaurantero?

Como lo anticipa el número de franquicias, en el mercado de los restaurantes, hay pocas empresas que pueden competir contra Alsea, quien opera otras marcas como Burger King o Vips.

De acuerdo con el ranking de las 500 Empresas más importantes de México 2025, realizado por Expansión, es la mejor posicionada en el segmento, y ocupa el puesto 70 del listado general. Actualmente, su director general es Christian Gurría Dubernard, mientras que Armando Torrado es el presidente del Consejo de Administración.

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Alsea y Starbucks renuevan alianza hasta 2046 y blindan expansión en América Latina

Datos de la Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) revelan que al cierre de 2025 tuvo ingresos acumulados de 85,356 millones de pesos por ventas netas, un incremento de 7.6% respecto al año anterior, que fueron 74,342 millones de pesos.

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La empresa lo explica como resultado de la implementación de estrategias comerciales exitosas a lo largo del año, así como al incremento de 167 unidades corporativas en el año, así como al crecimiento de ventas en las mismas tiendas.

Al 31 de diciembre de 2025, Alsea tenía 4,820 unidades distribuidas en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Del total, 3,695 son corporativas y 1,125 son subfranquicias.

En México, la distribución es la siguiente:

Comida rápida
Domino’s: 983 unidades
Burger King: 172 unidades

Cafeterías
Starbucks: 935 unidades

Restaurantes Servicio Completo
Chili’s Grill & Bar: 75 unidades
P.F. Chang’s: 29 unidades
Italianni’s: 76 unidades
Vips: 234 unidades
The Cheesecake Factory: 10 unidades

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Por otra parte, la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR) no es la puntera del sector, pero mantiene una presencia consolidada con sus marcas. Al cierre de 2025, obtuvo ingresos por 3,840.7 millones de pesos, mostrando un incremento de 7% en comparación con el año anterior, que cerró con 3,589.5 millones de pesos.

CMR explica el incremento por los ingresos obtenidos de la comercialización y venta de productos retail y a la venta general de restaurantes, que creció 0.5%.

Al 31 de diciembre de 2025, la empresa liderada por Joaquín Vargas Mier y Terán, quien ejerce como presidente ejecutivo y director general, contó con 132 unidades de negocio en operación repartidas de la siguiente manera:

Cafeterías: 20 unidades (Wings y Fly By Wings)

Chili’s: 57 unidades

Especializados: 8 unidades (Matil'd Bistro, Nube 7, Restaurante del Bosque de Chapultepec, Los Almendros, lago_algo, Bistró Chapultepec, Sala Gastronómica y The Capital Grille.

Olive Garden: 13 unidades

Red Lobster: 1 unidad

Sushi Itto: 33 unidades

En éste último, CMR cuenta con otras 105 unidades franquiciadas.

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ALSEA S.A. DE C.V. ALSEA, S.A.B. DE C.V. Restaurantes

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