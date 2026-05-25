Alsea y CMR compiten un mismo mercado con la misma marca de restaurantes: Chili’s

Chili’s está a cargo de dos empresas en México

Brinker International, la propietaria original, concedió que tanto Alsea como la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR) manejen la marca, pero con reglas claras.

Alsea adquirió la franquicia de Grupo Aldi en agosto de 2005, y con ella el derecho de manejarla en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos y el Estado de México. Mientras tanto, CMR tiene el permiso desde noviembre de 2007 para gestionarla en 26 ciudades de 21 estados del territorio nacional.

Dentro de los límites territoriales, ambas pueden compartir el mismo nombre y generar ganancias con ella.

En 2017, CMR se volvió el franquicitario internacional más grande de Brinker International tras realizar una adquisición del 50% del capital social de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, su subsidiaria con la que, en coinversión con Brinker International, maneja la marca Chili's.

De acuerdo con los reportes publicados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), CMR maneja 57 restaurantes Chili’s, mientras que Alsea lleva las funciones de 75.

Alsea vs. CRM, ¿quién va adelante en el negocio restaurantero?

Como lo anticipa el número de franquicias, en el mercado de los restaurantes, hay pocas empresas que pueden competir contra Alsea, quien opera otras marcas como Burger King o Vips.

De acuerdo con el ranking de las 500 Empresas más importantes de México 2025, realizado por Expansión, es la mejor posicionada en el segmento, y ocupa el puesto 70 del listado general. Actualmente, su director general es Christian Gurría Dubernard, mientras que Armando Torrado es el presidente del Consejo de Administración.

Datos de la Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) revelan que al cierre de 2025 tuvo ingresos acumulados de 85,356 millones de pesos por ventas netas, un incremento de 7.6% respecto al año anterior, que fueron 74,342 millones de pesos.