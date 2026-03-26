Noelia Castillo Ramos recibe la eutanasia después de una larga pelea legal

"A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta", había explicado en una entrevista emitida el miércoles en la cadena Antena 3.

El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar "un sufrimiento intolerable", siempre que cumpla unos estrictos requisitos.

¿Quién es Noelia Castilllo Ramos?

Noelia, quien quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio, relató una vida plagada de sufrimiento y marcada por los problemas de sus padres, que la llevaron a pasar tramos de su infancia tutelada por la administración.

Igualmente, contó haber padecido posteriormente agresiones sexuales por parte de hombres e intentos de suicidio.

"Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso, ¿y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años?", indicó durante la entrevista, en la que también participó su madre.

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir", agregó asegurando, sin embargo, que no quiere ser "ejemplo de nadie".

El caso de Noelia generó un gran impacto en España, país de profunda herencia católica, después de que su padre iniciara una batalla legal para detener la asistencia para morir que los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la región de Cataluña habían autorizado para su hija.

Poco antes de la primera fecha fijada, en agosto de 2024, el progenitor interpuso un recurso que logró detener temporalmente el proceso.

Apoyado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, el padre argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que podían "afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente", y que había presentado indicios de cambio de opinión.