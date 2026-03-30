Israel aprueba la pena de muerte a palestinos condenados por ataques mortales

En los días previos a la votación, Ben Gvir, del partido Poder Judío, portó en su solapa un pin con una soga, en señal de apoyo al proyecto.

Hubo una abstención y los demás legisladores no estaban presentes en el hemiciclo.

La organización de la sociedad civil Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció inmediatamente que recurrirá a la Corte Suprema para anular la legislación. La norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria.

La ley estipula que cualquier persona "que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua".

En el caso de los palestinos en Cisjordania ocupada, la pena de muerte se convertiría en el castigo por defecto aplicado a los condenados por ataques mortales que sean calificados como "actos de terrorismo" por un tribunal militar israelí.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y los palestinos que viven en este territorio son juzgados por tribunales militares israelíes mientras que los colonos israelíes son procesados por el sistema judicial.

Los tribunales penales juzgan a ciudadanos israelíes, incluidos los palestinos con ciudadanía y los residentes de Jerusalén Este.

El proyecto de ley contempla que las sentencias puedan ser reducidas a cadena perpetua si hay "circunstancias especiales".

La ley estipula que el método de ejecución sea la horca y que el castigo se aplique en un plazo de 90 días tras la sentencia, con un aplazamiento posible de 180 días.

La ley es considerada discriminatoria

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que Israel no tiene "ninguna soberanía" en los territorios palestinos y dijo que la ley busca "legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de una legislación".