Trump amenaza con destruir la isla de Jark, si fracasa un acuerdo con Irán para abrir el Estrecho de Ormuz

"Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato a los negocios, terminaremos nuestra agradable 'estadía' en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos 'tocado'", escribió en Truth Social.

¿Dónde está la isla de Jark?

La isla de Jark (o Kharg) se encuentra ubicada en el Golfo Pérsico, a 25 kilómetros de la costa de Irán y aproximadamente 483 km al noroeste del estrecho de Ormuz. Pertenece a la provincia de Bushehr y es el principal terminal petrolero de Irán,

La isla de Jark

El domingo por la noche, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos había logrado un "cambio de régimen" en Irán gracias a la guerra iniciada hace un mes junto con Israel, consecuencia de la cantidad de líderes iraníes que han sido asesinados.

A su juicio el nuevo liderazgo es "mucho más razonable".

"Ahora tratamos con personas distintas de las que cualquiera haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen", explicó.

Cuando se le preguntó si podría lograrse un acuerdo con Irán la próxima semana, Trump respondió: "Sí, veo un acuerdo con Irán. Podría ser pronto".

Trump analiza operación terrestre en Irán

Irán e Israel continuaron sus ataques cruzados este lunes, mientras crece la preocupación por una eventual operación terrestre de Estados Unidos contra las islas iraníes en el Golfo.

La guerra, desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, ha derivado en un conflicto regional por los bombardeos de la república islámica contra otros países del Golfo, especialmente contra los intereses económicos de Washington en esa zona.

Además, Teherán cerró de facto el estrecho de Ormuz, por donde solía pasar antes del conflicto en torno al 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial. Solo deja que transiten por él buques de países que considera amigos.

Kuwait acusó a Irán de haber atacado una planta eléctrica y de desalinización, un bombardeo que Teherán atribuyó a Israel; y Arabia Saudita indicó haber interceptado cinco misiles balísticos.

En Irán, los ataques del fin de semana contra su red eléctrica provocaron apagones en varios puntos de la capital, pero este lunes el Ministerio de Energía afirmó que la red eléctrica es "estable" pese a los bombardeos.

"Echo de menos pasar una noche de sueño tranquila", dijo a la AFP una artista de Teherán, según la cual los bombardeos a veces son "tan intensos que parece que todo Teherán se mueve".

La guerra ha causado estragos en la economía mundial, con escasez de combustible en gran parte de Asia, agitación en los mercados bursátiles y un repunte de los precios del petróleo.