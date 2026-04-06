¿Por qué Google dijo que no a los bombardeos contra Irán?
Las cuestiones éticas en torno a la IA ya eran delicadas desde los primeros años del programa, cuando Google era el proveedor original.
En 2018, más de 3,000 empleados del gigante de Mountain View firmaron una carta abierta para denunciar que el contrato cruzaba una línea roja. Varios ingenieros dimitieron.
Google se negó después a renovar el contrato y publicó una carta ética sobre IA que excluía cualquier participación en sistemas de armamento.
Este episodio puso de relieve una línea divisoria dentro de Silicon Valley, entre ingenieros que lo consideran como un límite ético infranqueable y altos responsables militares que lo estiman indispensable.
Sin embargo, Google acaba de eliminar sus restricciones y anunció que se implicará más en los contratos militares.
Google, así como OpenAI, principal rival de Anthropic, y la empresa xAI de Elon Musk compiten para sustituir a Claude en Maven, según indicó el Pentágono.
¿Qué papel desempeña Palantir en los ataques a Irán?
Palantir, empresa fundada en parte gracias a fondos vinculados a la CIA y construida originalmente en torno al sector de inteligencia, ocupó en 2024 el lugar que Google dejó vacante.
La compañía se ha convertido desde entonces en el principal proveedor de Project Maven, y su tecnología de IA constituye el armazón operativo del programa.
Para su director ejecutivo, Alex Karp, el mundo se divide ahora en dos: entre quienes tienen esta tecnología y quienes no la tienen.
Según él, es esencial que Occidente consiga dominar capacidades que el resto del mundo no posee.
Un sistema que reduzca el tiempo de la "cadena de ataque" a unos pocos segundos es capaz de volver obsoleto a un adversario, añadió.
¿Qué resultados hay hasta ahora?
El Pentágono y Palantir han rechazado hacer comentarios sobre el rendimiento de Maven en la guerra con Irán.
El ritmo sostenido de los ataques estadounidenses muestra que Maven probablemente ha acelerado el proceso de selección de objetivos y de disparo.
Durante las primeras 24 horas de la operación Furia Épica, que se inició el 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de mil objetivos.
El ataque mortal que alcanzó ese día a una escuela instalada en un antiguo edificio militar formaría parte de ellos, según el cruce de información de varios medios. El Pentágono abrió una investigación por ese hecho.
Con información de AFP