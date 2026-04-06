Y es que esta batalla contra Irán también representa un mayor despliegue tecnológico sobre todo de Estados Unidos, quien utiliza el programa de inteligencia artificial (IA) Project Maven del Pentágono.

¿Qué es Project Maven en la guerra contra Irán?

Project Maven es el programa estrella de IA del Ejército de Estados Unidos. Fue lanzado en 2017 como un experimento para ayudar a los analistas militares a procesar los enormes flujos de imágenes enviados por drones.

Los operadores estaban desbordados, obligados a trabajar imagen por imagen para localizar elementos de información que podían aparecer incluso solo una fracción de segundo.

Maven fue diseñado para ayudarles a encontrar la aguja en el pajar. Ocho años después, el programa se ha ampliado considerablemente.

Se ha convertido en un sistema de orientación asistido por IA y de gestión del campo de batalla, que ha multiplicado la velocidad de ejecución de lo que en la guerra se conoce como la "cadena de ataque" ("kill chain"), proceso va desde la detección hasta la destrucción.

¿Cómo funciona Project Maven?

Maven combina las funciones del control aéreo de combate y de cabina de pilotaje.

El director del Wadhwani AI Center, Aalok Mehta, describe este sistema como "una superposición" que fusiona datos de sensores, imágenes satelitales y la información sobre fuerzas amigas y enemigas.

El experto explica que Maven analiza a alta velocidad imágenes satelitales para detectar movimientos o identificar objetivos, al tiempo que "elabora un cuadro instantáneo del teatro de operaciones" para determinar el mejor plan de ataque.

Maven transforma "como por arte de magia" una amenaza detectada en un proceso de selección de objetivos, evalúa las soluciones disponibles y presenta al mando una gama de opciones, describió un funcionario del Pentágono durante una reciente demostración en línea.

La irrupción de la IA generativa en los últimos tres años ha supuesto un salto al permitir interactuar con el sistema en lenguaje natural, facilitando el uso de esta tecnología más allá de los técnicos del Ejército.

Esta capacidad la proporciona el modelo Claude, de Anthropic, pero quizá no por mucho tiempo. La start-up estadounidense fue sancionada por el Pentágono tras rechazar el uso de sus herramientas de IA para ataques totalmente automatizados o para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses.