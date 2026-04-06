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Trump amenaza con "eliminar" a Irán en una sola noche si no reabre el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense asegura que aunque una propuesta de alto al fuego de los mediadores es un avance, “no es suficiente”, mientras Teherán busca el fin definitivo del conflicto.
lun 06 abril 2026 01:56 PM
Donald Trump habla en una conferencia de prensa en la Casa Blanca
“No puedo hablar sobre el alto al fuego, pero sí puedo decir que tenemos un participante activo y dispuesto en el otro lado", dijo Trump en una conferencia de prensa. (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Estados Unidos e Irán rechazaron este lunes una propuesta de Pakistán, Egipto y Turquía para un alto al fuego de 45 días en su conflicto armado, mientras Trump amenazó con "eliminar" todo el país asiático el martes por la noche.

Las negociaciones bajo la mediación de Pakistán se desarrollan bajo la presión del ultimátum impuesto por Trump el fin de semana a Irán para que abra el estrecho de Ormuz si quiere evitar ataques a su infraestructura civil.

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"Todo el país (Irán) podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)", afirmó Trump en una conferencia de prensa.

Trump también afirmó que la propuesta de alto al fuego es un "paso muy significativo" pero "no es suficiente" después de que un medio iraní reportara que Teherán rechazó un plan de tregua.

Irán rechazó una propuesta de cese al fuego tras 38 días de guerra con Estados Unidos e Israel, ya que insistió en "la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto", reportó la agencia estatal iraní Irna.

¿Qué dice la propuesta de alto al fuego?

Ni Trump ni Irán dieron precisiones sobre la propuesta, pero el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, afirmó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas "lo consideren oportuno”.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el plan para un alto al fuego de 45 días entre Estados Unidos e Irán era "una de las muchas ideas" que se estaban discutiendo en este momento. "El presidente no lo ha firmado. La Operación Furia Épica continúa”, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

“No puedo hablar sobre el alto al fuego, pero sí puedo decir que tenemos un participante activo y dispuesto en el otro lado. Queremos ser capaces de alcanzar un acuerdo, pero no puedo decir nada más”, dijo Trump en una conferencia de prensa.

De acuerdo con cuatro fuentes citadas por Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales discuten los términos para un posible alto al fuego de 45 días que podría llevar a un fin permanente de la guerra.

Las negociaciones se llevan a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos y también a través de mensajes de texto enviados entre el enviado de Trump en Medio Oriente, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqhchi, de acuerdo con las fuentes de Axios.

Un funcionario estadounidense dijo que la administración Trump le dio a Irán varias propuestas en los últimos días, pero hasta ahora los funcionarios iraníes no las habían aceptado.

Las fuentes familiarizadas dijeron que los mediadores discuten los términos para un acuerdo en dos fases. La primera incluiría un alto al fuego de 45 días, durante el cual se negociaría un fin permanente al conflicto.

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El alto al fuego podría extenderse si las conversaciones lo necesitan, de acuerdo con una fuente.

La segunda fase sería un acuerdo para el fin de la guerra, que de acuerdo con las fuentes, contemplaría la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán, ya sea a través de su retiro del país o de su disolución.

¿Cuándo acaba el ultimátum de Trump para reabrir el Estrecho de Ormuz?

Trump fijó para el martes 7 de abril por la noche (18:00, tiempo del centro de México) un ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Ormuz si quiere evitar ataques a sus infraestructuras energéticas.

Ante las amenazas de que Estados Unidos puede atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, denunció posibles "crímenes de guerra”.

Cualquier ataque dirigido contra infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, es "ilegal" e "inaceptable", advirtió el lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Sin embargo, Trump desestimó estas advertencias.

"No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear", declaró a periodistas en la Casa Blanca.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el lunes que las condiciones en el estrecho de Ormuz "nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel".

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Estados Unidos Irán Negociaciones de paz

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