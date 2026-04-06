"Todo el país (Irán) podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)", afirmó Trump en una conferencia de prensa.

Trump también afirmó que la propuesta de alto al fuego es un "paso muy significativo" pero "no es suficiente" después de que un medio iraní reportara que Teherán rechazó un plan de tregua.

Irán rechazó una propuesta de cese al fuego tras 38 días de guerra con Estados Unidos e Israel, ya que insistió en "la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto", reportó la agencia estatal iraní Irna.

¿Qué dice la propuesta de alto al fuego?

Ni Trump ni Irán dieron precisiones sobre la propuesta, pero el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, afirmó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas "lo consideren oportuno”.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el plan para un alto al fuego de 45 días entre Estados Unidos e Irán era "una de las muchas ideas" que se estaban discutiendo en este momento. "El presidente no lo ha firmado. La Operación Furia Épica continúa”, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

“No puedo hablar sobre el alto al fuego, pero sí puedo decir que tenemos un participante activo y dispuesto en el otro lado. Queremos ser capaces de alcanzar un acuerdo, pero no puedo decir nada más”, dijo Trump en una conferencia de prensa.

De acuerdo con cuatro fuentes citadas por Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales discuten los términos para un posible alto al fuego de 45 días que podría llevar a un fin permanente de la guerra.

Las negociaciones se llevan a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos y también a través de mensajes de texto enviados entre el enviado de Trump en Medio Oriente, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqhchi, de acuerdo con las fuentes de Axios.

Un funcionario estadounidense dijo que la administración Trump le dio a Irán varias propuestas en los últimos días, pero hasta ahora los funcionarios iraníes no las habían aceptado.

Las fuentes familiarizadas dijeron que los mediadores discuten los términos para un acuerdo en dos fases. La primera incluiría un alto al fuego de 45 días, durante el cual se negociaría un fin permanente al conflicto.