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Internacional

El primer ministro Viktor Orbán reconoce "dolorosa" derrota en elecciones en Hungría

Orban, uno ejemplo para los gobiernos de de ultra derecha, perdió frente al convervador Peter Magyar, quien prometió "un cambio de sistema".
dom 12 abril 2026 02:41 PM
El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, saluda a los partidarios en el centro Balna de Budapest durante una elección general en Hungría, el 12 de abril de 2026.
El primer ministro nacionalista de Hungría, Viktor Orban, concedió la derrota en las elecciones parlamentarias a su rival, el conservador Peter Magyar, un ex conocedor del gobierno y recién llegado político que ha prometido un "cambio de sistema". (FOTO: ATTILA KISBENEDEK/AFP)

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoció la derrota en las elecciones parlamentarias del domingo frente a su rival conservador, Peter Magyar, que prometió "un cambio del sistema".

"Los resultados de la elección, aunque no son definitivos aún, son claros y comprensibles; para nosotros, son dolorosos, pero inequívocos", dijo Orbán, quien ha dirigido el país del centro de Europa desde hace 16 años.

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"No se nos ha confiado la responsabilidad y oportunidad de gobernar. Felicito al partido ganador", afirmó.

Magyar dijo que Orbán le concedió la victoria en las elecciones parlametarias en una llamada. "Acaba de llamar para felicitarnos en nuestra victoria", escribió Magyar en redes sociales.

De acuerdo con los datos de la Oficina Electoral, tras el escrutinio del 66.69% de las papeletas, el partido Tisza de Magyar puede atribuirse 137 de los 199 escaños de la Asamblea húngara, una supermayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

Orbán, un ejemplo para la extrema derecha

Orbán, de 62 años, se ha convertido en una referencia de la ultraderecha internacional, tanto dentro como fuera de Europa por sus posturas contrarias a la inmigración y su oposición a los derechos LGTBQ y su rechazo al continuo apoyo de los occidentales a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Orbán ha convertido este país de 9.5 millones de habitantes en un modelo de democracia antiliberal.

Entre los dirigentes de la UE, es una excepción por su cercanía al presidente ruso Vladimir Putin, y ha criticado las sanciones del bloque contra Rusia desde que este país invadió Ucrania en 2022.

El líder del partido oficialista Fidesz ha recibido el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

"Afortunadamente, tenemos muchos amigos en el mundo. De América a China, pasando por Rusia y el mundo turco", declaró Orbán, tras votar, y dijo que no permitirá que Bruselas "prive" a Hungría de "su futuro y su soberanía".

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó Budapest esta semana para apoyar a Orbán y criticar la injerencia de los "burócratas de Bruselas".

El propio Trump multiplicó los mensajes el viernes, prometiendo poner la "potencia económica" de Estados Unidos al servicio de Orbán, que encarna la lucha contra la inmigración y la defensa de la "civilización occidental".

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Aunque la UE ha evitado expresarse abiertamente, "la mayoría de los Estados miembros estarán más bien felices de deshacerse" del líder nacionalista, afirma un diplomático europeo.

Orbán choca a menudo con los otros 26 Estados miembros. Bruselas lo acusa de socavar el Estado de derecho y ha congelado miles de millones de euros en fondos.

Durante la campaña, Orbán prometió proseguir su represión contra las "falsas organizaciones de la sociedad civil, los periodistas vendidos, los jueces y los políticos".

Orbán también se presenta como un baluarte contra Ucrania, a la que acusa de querer arrastrar a los húngaros a la guerra.

Maria Toth, ama de casa de 31 años y con dos hijos, declaró tras votar en la capital Budapest que cree que es "una elección decisiva para Hungría".

"Tengo la impresión de que Hungría está asediada por todas partes y que grandes potencias como Bruselas intentan dictar nuestro modo de vida. Si él pierde, me preocupa el futuro de mis hijos", añadió.

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Hungría Donald Trump

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