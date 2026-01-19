Donald Trump invita a varios países a unirse al Consejo de Paz, para hacerlo deben pagar 1,000 mdd

Los países miembros -representados por su jefe de Estado o de gobierno- podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1,000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, dice la carta fundacional a la cual tuvo acceso la agencia AFP.

¿Qué es el Consejo de Paz de Trump?

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de estos estatutos, enviados a una serie de países invitados.

El texto, de ocho páginas critica en este preámbulo "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a Naciones Unidas.

Igualmente, destaca que es necesario contar con "una organización de paz internacional más ágil y eficaz".

Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz", con poderes amplísimos, ya que será el único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar, y tendrá la última palabra en las votaciones.

Igualmente, podrá revocar la participación de un determinado país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.