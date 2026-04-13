Irán ofrece suspender su programa nuclear por 5 años, pero es insuficiente para EU

Estados Unidos también pidió a Irán que retirara el uranio altamente enriquecido del país, pero Teherán insiste en que el combustible permanezca dentro de Irán. Pero se han ofrecido a diluirlo significativamente, para que no se pueda usar para producir un arma nuclear, indicó el diario.

"La pelota está en el campo de Irán"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien encabezaba al equipo negociador estadounidense, afirmó este lunes que Irán debe dar el siguiente pasado hacia la paz una vez que Washington dejó claro sus líneas rojas.

Vance encabezó la delegación estadounidense que se reunió con funcionarios iraníes en Pakistán durante el fin de semana, conversaciones que concluyeron sin acuerdo para poner fin al conflicto que se desató con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

"Realmente creo que la pelota está en el campo de Irán, porque hemos puesto mucho sobre la mesa. De hecho, hemos dejado muy claras cuáles eran nuestras líneas rojas", declaró Vance en una entrevista con Fox News.

Según remarcó, "hay dos cosas en particular en las que el presidente Estados Unidos dejó muy claro" que será inflexible: control estadounidense del uranio enriquecido de Irán y un mecanismo de verificación que garantice que Teherán no desarrolla armamento nuclear.

"Una cosa es que los iraníes digan que no van a tener un arma nuclear. Otra cosa muy distinta es que nosotros establezcamos el mecanismo para garantizar que eso no suceda", afirmó Vance.

El vicepresidente recordó que una de las condiciones acordadas entre ambos países para el alto al fuego anunciado la semana pasada es la reapertura completa del estrecho de Ormuz, vital para el mercado mundial de petróleo y que Teherán bloqueó de facto.