Krishna sostuvo que IBM planea triplicar la contratación de talento de entrada en 2026, los llamados puestos junior, aun cuando la IA ya transforma muchas funciones. La razón, dijo, responde a que el negocio crecerá y a que la IA puede acelerar de forma radical la curva de aprendizaje de los nuevos empleados.

“Si estás bastante seguro de que tu negocio va a crecer, debes inclinarte a contratar, no a congelar contrataciones”, afirmó Krishna.

Después añadió que algunas herramientas pueden hacer que una persona con un año en la empresa alcance niveles de experiencia que antes tomaban cinco o diez años.

El planteamiento cambia el debate sobre el talento junior. Durante años, las empresas justificaron la contratación de perfiles de entrada como una apuesta de largo plazo, pues se trataba de empleados que debían aprender procesos, absorber cultura corporativa y adquirir criterio con el tiempo. Con la IA, los perfiles junior no desaparecen necesariamente, pero su valor dependerá menos de ejecutar tareas básicas y más de su capacidad para aprender rápido.

Krishna fue explícito al describir el desplazamiento, ya que en su visión, las áreas de back office o roles más clericales necesitarán menos personas, mientras aumentará la demanda en ingeniería, ventas, marketing digital y crecimiento.

Las profesiones más expuestas a la IA, según el Anthropic Economic Index, son aquellas donde una parte importante del trabajo puede traducirse en tareas de lenguaje, código, análisis o atención automatizable.

En la medición de Anthropic, los programadores aparecen en primer lugar, con una cobertura de 75% de sus tareas; les siguen representantes de atención al cliente y capturistas de datos, donde la IA ya se usa para responder solicitudes, procesar documentos o transferir información con menor intervención humana.

También aparecen entre las más expuestas ocupaciones como analistas financieros, porque combinan lectura, síntesis, modelado y generación de documentos, tareas en las que los modelos de lenguaje ya muestran uso real en entornos laborales.