Wall Street sube por expectativa de acuerdo con Irán; BMV cae y petróleo roza los 100 dólares

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza este lunes, impulsados por el optimismo de los inversionistas ante un posible acuerdo entre Washington y Teherán, pese al endurecimiento de las tensiones tras el bloqueo estadounidense a puertos iraníes.

De acuerdo con AFP, el Dow Jones Industrial Average avanzó 0.63%, mientras que el Nasdaq Composite ganó 1.23% y el S&P 500 subió 1.02%, revirtiendo las pérdidas de la apertura. En el mercado energético, los precios del crudo retomaron su tendencia alcista ante el escalamiento del conflicto en Medio Oriente, aunque moderaron su avance hacia el cierre.

El barril de Brent llegó a tocar los 103.87 dólares durante la jornada, pero terminó en 99.36 dólares, con un alza de 4.37%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) cerró en 99.08 dólares, con un avance de 2.60%. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 90.68 dólares por barril, al precio del 10 de abril.

El repunte estuvo ligado al bloqueo anunciado por Estados Unidos a embarcaciones en puertos iraníes, lo que podría afectar las exportaciones de crudo del país. Irán calificó la medida como “ilegal” y advirtió posibles represalias en la región del Golfo.

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Sin embargo, los precios se moderaron luego de que el presidente Donald Trump señalara que 34 buques cruzaron el Estrecho de Ormuz el domingo, una ruta clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Además, la OPEP recortó en 500,000 barriles diarios su previsión de crecimiento de la demanda para el segundo trimestre, ante la incertidumbre en la región.

Inflación y tasas marcan el tono de la semana

De acuerdo con análisis de Monex, los inversionistas también asimilan el reciente repunte inflacionario en México (4.59% anual) y Estados Unidos (3.3%) , lo que complica el panorama para la política monetaria.

El mercado descuenta estabilidad en las tasas en el corto plazo, aunque no se descartan ajustes al alza hacia el cierre del año ante presiones inflacionarias.

Con información de AFP