Bloqueo en Ormuz apunta a China y pone en riesgo su suministro de petróleo

La respuesta de Trump llegó enseguida. "Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato" , dijo en su red Truth Social.

Esta amenaza puede generar más tensiones internacionales y complicar aún más la resolución del conflicto por la entrada de nuevos actores.

“China compra mucho petróleo de Irán, ¿qué pasa si un petrolero chino está en el estrecho, sale cargado con petróleo iraní y Estados Unidos lo detiene? Ese será el momento de la verdad”, dijo Janice Stein, profesora de la Escuela de Asuntos Globales y Políticas Públicas de Munk a la cadena canadiense CBC.

La disposición incluye operaciones en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, zonas clave para el tránsito energético mundial.

El anuncio del bloqueo volvió a disparar los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.

China, que depende en gran medida de Irán y de los países del Golfo para su suministro de petróleo, pidió restablecer una navegación "sin obstáculos" en Ormuz.

"China espera que las partes pertinentes cumplan con los acuerdos temporales de alto el fuego, sigan comprometidas con la resolución de disputas a través de medios políticos y diplomáticos, y eviten la reanudación de las hostilidades", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa regular el lunes.

La semana pasada, Trump amenazó con aranceles inmediatos del 50%, sin exenciones, sobre las importaciones de países que suministran armas militares a Irán, una amenaza dirigida especialmente a Beijing.

Guo rechazó los informes de que China tuviera planes de suministrar armas a Irán como "calumnias sin fondo y asociaciones maliciosas".