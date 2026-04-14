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Internacional

Bloqueo en Ormuz apunta a China y pone en riesgo su suministro de petróleo

China habría importado 2.6 millones de barriles diarios de crudo sancionado en 2025; el bloqueo amenaza ese flujo y el avance del petroyuan.
mar 14 abril 2026 05:55 AM
Un barco navega por las aguas del Estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán, el 25 de junio de 2025. El ejército estadounidense dijo que comenzaría un bloqueo de todos los puertos iraníes el 13 de abril de 2026, después de que las conversaciones entre los bandos en guerra en Pakistán colapsaran con el presidente de los Estados Unidos culpando a la negativa de Irán a abandonar sus ambiciones nucleares.
China, que depende en gran medida de Irán y de los países del Golfo para su suministro de petróleo, pidió restablecer una navegación "sin obstáculos" en Ormuz. (FOTO: GIUSEPPE CACACE/AFP)

El plan de Donald Trump de bloquear los puertos iraníes y el tráfico marítimo podría tener como objetivo no solo la economía de Irán, sino afectar a su principal competidor: China.

Para Irán este bloqueo es "ilegal" y un acto de "piratería", y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del golfo Pérsico "estará a salvo" de represalias.

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La respuesta de Trump llegó enseguida. "Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato" , dijo en su red Truth Social.

Esta amenaza puede generar más tensiones internacionales y complicar aún más la resolución del conflicto por la entrada de nuevos actores.

China compra mucho petróleo de Irán, ¿qué pasa si un petrolero chino está en el estrecho, sale cargado con petróleo iraní y Estados Unidos lo detiene? Ese será el momento de la verdad”, dijo Janice Stein, profesora de la Escuela de Asuntos Globales y Políticas Públicas de Munk a la cadena canadiense CBC.

La disposición incluye operaciones en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, zonas clave para el tránsito energético mundial.

El anuncio del bloqueo volvió a disparar los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.

China, que depende en gran medida de Irán y de los países del Golfo para su suministro de petróleo, pidió restablecer una navegación "sin obstáculos" en Ormuz.

"China espera que las partes pertinentes cumplan con los acuerdos temporales de alto el fuego, sigan comprometidas con la resolución de disputas a través de medios políticos y diplomáticos, y eviten la reanudación de las hostilidades", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa regular el lunes.

La semana pasada, Trump amenazó con aranceles inmediatos del 50%, sin exenciones, sobre las importaciones de países que suministran armas militares a Irán, una amenaza dirigida especialmente a Beijing.

Guo rechazó los informes de que China tuviera planes de suministrar armas a Irán como "calumnias sin fondo y asociaciones maliciosas".

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Detener el petroyuan

Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo.

La postura de Trump para bloquear los puertos iraníes tiene una motivación económica, de acuerdo con Virginia Petrova, profesora de la Universidad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, en un comunicado.

Washington busca con esta medida impedir que Irán cobre tarifas por el tránsito en el estrecho e intenta frenar el avance del petroyuan, mecanismo mediante el cual China ha incrementado el uso de la moneda china en la venta de petróleo.

Petrova estima que cerca del 70% del crudo iraní que atraviesa el estrecho de Ormuz se comercializa ya en yuanes, lo que representa un desafío al predominio del dólar en el mercado energético internacional, cambio que ha encendido alertas en Estados Unidos ante el posible debilitamiento del sistema del petrodólar.

Las importaciones de crudo de China crecieron de 11.1 millones de barriles por día (bpd) en 2024 a 11.6 millones en 2025.

Se estima que China importó al menos 2.6 millones de barriles diarios de crudo sancionado en 2025, equivalentes a más del 22% de sus importaciones totales; más de la mitad provino de Irán.

Un nuevo escenario de tensión geopolítica

Petrova señala que medidas de esta naturaleza obstaculizan los esfuerzos diplomáticos y reducen las posibilidades de una solución pacífica de un conflicto que mantiene al mundo en vilo y a los mercados en tensión.

“El respeto a la libertad de navegación es un pilar del sistema internacional; su vulneración genera un precedente preocupante”, indicó.

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El escenario puede traducirse en un incremento de tensiones geopolíticas, afectaciones al comercio global y un deterioro de los mecanismos multilaterales, indica la académica de la Ibero.

"Si Estados Unidos ejecuta el bloqueo contra todas las embarcaciones, sin importar su bandera, e intercepta o captura naves en tránsito —incluso en zonas cercanas a las aguas territoriales de Irán u Omán— incurriría en una violación de la soberanía iraní y en actos hostiles contra los países de origen de dichas embarcaciones, lo que podría detonar una escalada internacional de mayor magnitud”, dice Petrova.

¿Cómo Venezuela?

La orden de Trump de imponer un embargo en el estrecho refleja su esperanza de poder aplicar a Irán el modelo de su intervención en Venezuela, cuando Estados Unidos capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en una operación militar tras un bloqueo naval a la nación latinoamericana.

"Vamos a imponer un bloqueo total. No vamos a permitir que Irán gane dinero vendiendo petróleo a quienes le caen bien, y no a quienes le caen mal, o lo que sea", declaró Trump a Fox News el domingo.

"Ya vieron lo que hicimos con Venezuela. Será algo muy similar, pero a mayor escala".

Vali Nasr, exfuncionario estadounidense y profesor de la Universidad Johns Hopkins, dijo al diario Financial Times que la amenaza de Trump de bloquear el estrecho no preocupará a la república islámica a corto plazo, ya que Teherán calcula que un cierre ejerce más presión sobre la economía mundial que sobre Irán.

"A los iraníes les viene bien, pues prolonga el control que ejercen sobre la economía global", sostiene. "Y los iraníes podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb [un punto estratégico frente a la costa de Yemen], y entonces Estados Unidos tendría que lidiar con ello".

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Irán Estados Unidos China

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