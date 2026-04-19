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Internacional

Trump reanuda sus amenazas contra Irán, que aún no confirma su regreso a las negociaciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará el equipo estadounidense que buscará un acuerdo con su contraparte iraní en Pakistán.
dom 19 abril 2026 12:42 PM
Los automovilistas pasan por una valla publicitaria gigante del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Ali Khamenei, en la plaza Valiasr de Teherán, el 19 de abril de 2026.
Las agencias de noticias Fars y Tasnim, que citaron fuentes anónimas, informaron que Irán todavía no ha definido si participará y que "el ambiente general no puede calificarse de muy positivo". (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará la delegación estadounidense en las negociaciones con Irán en Pakistán, declaró este domingo un funcionario de la Casa Blanca, después de que el presidente Donald Trump profiriera nuevas amenazas de destruir la infraestructura de Teherán si fracasa el diálogo.

Vance ya lideró el grupo de negociaciones estadounidenses que viajó a Pakistán para el primer ciclo de diálogo y, según el alto funcionario que habló en condición de anonimato, también estarán presentes el emisario especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

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Irán aún no decide si participará en las negociaciones

Sin embargo, Irán aún no ha decidido si participará en las conversaciones en Pakistán, de acuerdo con reportes de medios locales, como la agencia estatal IRNA, que afirmó que “no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas”.

Las agencias de noticias Fars y Tasnim, que citaron fuentes anónimas, informaron que Irán todavía no ha definido si participará y que "el ambiente general no puede calificarse de muy positivo". Fars citó a una fuente que señaló que el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes es una condición previa para las conversaciones.

IRNA, por su parte, señaló "las exigencias poco razonables y poco realistas de Washington, los frecuentes cambios de postura, las constantes contradicciones y la continuación" del bloqueo naval, y añadió que "en estas circunstancias, no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas”.

El programa nuclear de Irán y Ormuz: los puntos clave

Las conversaciones se anuncian difíciles pese a que el mandatario estadounidense dijo a AFP el viernes que un acuerdo de paz estaba "muy cerca", y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido.

No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que desarrollar un programa nuclear es un “derecho".

"¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos afirme que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares sin explicar por qué?", señaló el mandatario iraní.

Sin un progreso en las conversaciones que permitan prolongar el alto al fuego que comenzó el 8 de abril, el cese de las hostilidades podría expirar esta semana.

El conflicto en Medio Oriente, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y trastocó la economía mundial.

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Trump justificó la ofensiva argumentando que Irán se acercaba a fabricar una bomba atómica, una afirmación que Teherán desmiente, ya que asegura que su programa nuclear tiene fines civiles.

El mandatario republicano afirmó este domingo que ofrece a Irán un "acuerdo razonable" y amenazó que, en caso de rechazo, "Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán”.

A la dificultad de encontrar un entendimiento sobre el programa atómico de Irán se suma el asunto del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Como medida de presión durante la guerra, Irán bloqueó esta vía y, en respuesta, Estados Unidos anunció que impondría su propio "bloqueo" naval del paso.

Trump vuelve a las amenazas

Trump acusó este domingo a Teherán de haber violado el alto el fuego de dos semanas al lanzar ataques en el estrecho de Ormuz la víspera. En su mensaje en su red social, el mandatario combinó un modo discursivo habitual, que mezcla posiciones de apertura y rudas amenazas.

"Si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años", dijo. "¡SE ACABÓ HACERSE EL BUENO!”.

Tras más de un mes de conflicto, Irán anunció la apertura el viernes del estrecho en reconocimiento del alto al fuego entre Israel y Hezbolá en el Líbano —una exigencia clave de Teherán durante las negociaciones— pero lo volvió a cerrar al día siguiente en respuesta al mantenimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos.

Al menos tres buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron blanco de disparos el sábado y según el sitio Marine Traffic, no hubo actividad este domingo por este paso.

La Cancillería de Irán declaró a su vez este domingo que el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes constituye "una violación del alto el fuego" y afirmó que además que al ser "un castigo colectivo a la población iraní", esto equivale a "un crimen de guerra y a un crimen contra la humanidad".

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