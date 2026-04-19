Trump reanuda sus amenazas contra Irán, que aún no confirma su regreso a las negociaciones

Irán aún no decide si participará en las negociaciones

Sin embargo, Irán aún no ha decidido si participará en las conversaciones en Pakistán, de acuerdo con reportes de medios locales, como la agencia estatal IRNA, que afirmó que “no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas”.

Las agencias de noticias Fars y Tasnim, que citaron fuentes anónimas, informaron que Irán todavía no ha definido si participará y que "el ambiente general no puede calificarse de muy positivo". Fars citó a una fuente que señaló que el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes es una condición previa para las conversaciones.

IRNA, por su parte, señaló "las exigencias poco razonables y poco realistas de Washington, los frecuentes cambios de postura, las constantes contradicciones y la continuación" del bloqueo naval, y añadió que "en estas circunstancias, no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas”.

El programa nuclear de Irán y Ormuz: los puntos clave

Las conversaciones se anuncian difíciles pese a que el mandatario estadounidense dijo a AFP el viernes que un acuerdo de paz estaba "muy cerca", y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido.

No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que desarrollar un programa nuclear es un “derecho".

"¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos afirme que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares sin explicar por qué?", señaló el mandatario iraní.

Sin un progreso en las conversaciones que permitan prolongar el alto al fuego que comenzó el 8 de abril, el cese de las hostilidades podría expirar esta semana.

El conflicto en Medio Oriente, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y trastocó la economía mundial.