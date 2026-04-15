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Internacional

EU asegura que ha detenido nueve buques de Irán, pero los datos lo desmienten

El ejército estadounidense asegura que su bloqueo naval a los puertos iranís aplica plenamente, pero otras fuentes ponen en duda esta afirmación.
mié 15 abril 2026 02:18 PM
Una fotografía aérea muestra el petrolero de petróleo crudo de bandera griega "Asahi Princess" frente a la costa de la refinería portuaria siria de Baniyas, a lo largo del mar Mediterráneo el 15 de abril de 2026.
El martes al menos tres buques que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz, según estos datos satelitales. (FOTO: BAKR ALKASEM/AFP)

Estados Unidos intensificó el miércoles la presión sobre Irán con un bloqueo naval, pero la república islámica amenaza con obstruir las exportaciones del mar Rojo en represalia.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declaró durante la noche en redes sociales que el bloqueo se "aplicó plenamente" y que las fuerzas estadounidenses "detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”.

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El ejército estadounidense afirmó el miércoles que había impedido el paso de nueve embarcaciones que zarparon de puertos iraníes durante los dos primeros días del bloqueo naval impuesto contra la república islámica.

"Nueve buques han acatado la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a un puerto o zona costera iraní", declaró el CENTCOM, comando responsable de las tropas estadounidenses en Medio Oriente, en una publicación en X.

"Ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses", afirmó el comando militar.

Sin embargo, el panorama basado en los datos de seguimiento marítimo del martes era menos claro. Al parecer varios barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo.

El martes al menos tres buques que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz, según estos datos satelitales, aunque algunos buques que tomaron esa ruta posteriormente dieron la vuelta.

Esos tres buques se encuentran entre los siete navíos vinculados a Irán que atravesaron el estrecho después de que el bloqueo de Washington entrara en vigor a las 14:00 GMT (8:00 horas, tiempo del Centro de México) del lunes, según el proveedor de datos marítimos Kpler.

Irán amenaza al comercio en el mar Rojo

Irán amenazó el miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial.

Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y "crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros", eso significará "el preludio" de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.

"Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo", añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

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Con el bloqueo los analistas afirman que Trump pretende no solo asfixiar los ingresos iraníes, sino también presionar a China, el mayor comprador de petróleo de Irán, para que impulse a Teherán a reabrir el estrecho.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo haber pedido a su homólogo chino Xi Jinping que no suministre armas a Irán y que Xi le contestó que no lo estaba haciendo, en una entrevista con Fox Business emitida el miércoles.

Negociaciones podrían reiniciar

La Casa Blanca anunció este miércoles negociaciones para celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán.

Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones en un contexto de expectación global sobre la continuación del cese al fuego que rige desde el 8 de abril, con miras a terminar una guerra que sacudió la economía mundial.

"Esas conversaciones se están llevando a cabo", pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Estados Unidos es "optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo".

La vocera informó que "muy probablemente" las nuevas negociaciones se celebrarán en Pakistán, que ya acogió el primer ciclo de diálogo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dio la bienvenida este miércoles a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército, Asim Munir, días después de unas conversaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para poner fin a la guerra en Medio Oriente el fin de semana.

La cancillería de Irán informó este miércoles que mantiene contactos con Estados Unidos a través de Pakistán desde el retorno de su delegación que viajó a Islamabad para las negociaciones.

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Las bolsas subieron y el crudo bajó ante las esperanzas de un acuerdo para que el petróleo vuelva a fluir por el estrecho de Ormuz.

Este paso estratégico lleva bloqueado por las fuerzas iraníes desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero tras los ataques israeloestadounidenses contra Irán.

El programa nuclear de Irán, la gran condicionante

La disputa de larga data sobre el programa nuclear iraní es el principal condicionante en el proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Según el vicepresidente estadounidense JD Vance se ofrece a la república islámica un "gran acuerdo".

Trump inició la guerra argumentando que Irán se apresuraba a fabricar una bomba atómica , una afirmación no respaldada por el organismo de control nuclear de la ONU.

Teherán asegura que su programa nuclear tiene fines civiles.

Según informaciones de prensa, Estados Unidos solicitó una suspensión de 20 años del programa de enriquecimiento de uranio de Irán durante las conversaciones de Islamabad, e Irán, a su vez, propuso suspender su actividad nuclear durante cinco años, una oferta que los funcionarios estadounidenses rechazaron.

Vance asegura que Trump prometió "hacer prosperar a Irán" si este se compromete a "no tener un arma nuclear".

Israel y Líbano iniciarán conversaciones directas

Justo antes Israel y Líbano, dos países técnicamente en guerra durante décadas, acordaron iniciar conversaciones directas tras una insólita reunión cara a cara en Washington.

Estados Unidos presiona para que se ponga fin al conflicto entre Israel y el grupo proiraní libanés Hezbolá, por temor a que pueda poner en peligro el alto el fuego de dos semanas con Irán y una solución al conflicto.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá abrió un frente contra Israel.

Los embajadores de ambos países se reunieron el martes en Washington en sus primeras conversaciones directas de alto nivel desde 1993, con la mediación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El enviado israelí, Yechiel Leiter, calificó de "maravilloso intercambio" el diálogo entre las partes, aunque su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se mostró menos efusiva sobre este diálogo "constructivo", y afirmó que había presionado para que se alcance un alto el fuego.

El Departamento de Estado afirmó que "todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente convenidos".

Israel ocupa partes del sur del Líbano y se ha resistido a cualquier tregua en los combates con Hezbolá, argumentando que el grupo sigue siendo el principal obstáculo para la paz.

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Estados Unidos Irán Guerra

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