EU asegura que ha detenido nueve buques de Irán, pero los datos lo desmienten

El ejército estadounidense afirmó el miércoles que había impedido el paso de nueve embarcaciones que zarparon de puertos iraníes durante los dos primeros días del bloqueo naval impuesto contra la república islámica.

"Nueve buques han acatado la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a un puerto o zona costera iraní", declaró el CENTCOM, comando responsable de las tropas estadounidenses en Medio Oriente, en una publicación en X.

"Ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses", afirmó el comando militar.

During the first 48 hours of the U.S. blockade on ships entering and exiting Iranian ports, no vessels have made it past U.S. forces. Additionally, 9 vessels have complied with direction from U.S. forces to turn around and return toward an Iranian port or coastal area. pic.twitter.com/h4msgvaPTl — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Sin embargo, el panorama basado en los datos de seguimiento marítimo del martes era menos claro. Al parecer varios barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo.

El martes al menos tres buques que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz, según estos datos satelitales, aunque algunos buques que tomaron esa ruta posteriormente dieron la vuelta.

Esos tres buques se encuentran entre los siete navíos vinculados a Irán que atravesaron el estrecho después de que el bloqueo de Washington entrara en vigor a las 14:00 GMT (8:00 horas, tiempo del Centro de México) del lunes, según el proveedor de datos marítimos Kpler.

Irán amenaza al comercio en el mar Rojo

Irán amenazó el miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial.

Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y "crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros", eso significará "el preludio" de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.

"Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo", añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.