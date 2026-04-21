Irán se ha negado hasta ahora a aceptar esas condiciones, pese a los bombardeos de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, suspendidos el 8 de abril por una tregua temporal de dos semanas.
De acuerdo con la Casa Blanca, el alto el fuego debe expirar el miércoles por la noche, hora de Washington.
Trump no dejó claro en la entrevista con CNBC si prolongaría la tregua en caso de que no hubiera avances en Pakistán.
"Irán puede ponerse en una situación muy favorable si llega a un acuerdo", afirmó.
Trump fue consultado sobre si llevaría a cabo sus amenazas previas de bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán, algo que muchos analistas consideran que podría constituir crímenes de guerra.
"No es mi elección, pero también los dañará", dijo.
Estados Unidos intercepta petrolero iraní
El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó el martes que sus fuerzas interceptaron y abordaron un buque "sin bandera y sancionado" en el marco de los esfuerzos de Washington contra las redes que prestan apoyo a Irán.
No precisó el lugar exacto de la operación, pero dijo que fue en la zona que cubre el INDOPACOM, el comando militar estadounidense que abarca gran parte de los océanos Pacífico e Índico.
"Durante la noche, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo, sin incidentes, un derecho de visita, una interdicción marítima y abordaje del buque M/T Tifani, sin bandera y sancionado, dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM", indicó el Pentágono en X.
El mensaje reafirmó que Estados Unidos está decidido a "desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”.
El Tifani es un "petrolero con bandera de Botsuana", según la firma de inteligencia Vanguard Tech, que indicó que el buque fue interceptado en el océano Índico.
Su última señal fue detectada el martes a mitad de camino entre Sri Lanka y el estrecho de Malaca, según el sitio web de seguimiento marítimo Marine Traffic.
Trump dijo que Estados Unidos había interceptado un barco que transportaba un "regalo" para Irán procedente de China, mientras Teherán intenta reabastecer a sus fuerzas armadas durante el alto el fuego, pero no aclaro mucho
El barco llevaba "un regalo de China" que "no era muy agradable", dijo Trump a CNBC.
"Me sorprendió un poco", añadió, y señaló que él pensaba que tenía un "entendimiento" con el presidente chino, Xi Jinping.
Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, aliado de Beijing desde hace años.