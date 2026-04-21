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Internacional

Trump dice que Estados Unidos está en una posición “muy fuerte” para negociar con Irán

A una horas del final del cese al fuego, Pakistán aún no recibe respuesta de Teherán sobre su participación en las negociación con Washington.
mar 21 abril 2026 01:42 PM
El personal de seguridad hace guardia en un puesto de control cerca del Hotel Serena en el área de la Zona Roja en Islamabad el 21 de abril de 2026, en medio de mayores medidas de seguridad antes de las anticipadas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán
Una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance se esperaba que partiera en breve de Washington a Islamabad, donde se implementa un fuerte dispositivo de seguridad. (FOTO: AAMIR QURESHI/AFP)

El presidente Donald Trump aseguró el martes que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para entablar conversaciones con Irán, antes de una posible nueva ronda de diálogo en Pakistán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte", dijo Trump a la cadena televisiva CNBC.

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Se esperaba que una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance partiera la mañana de este martes a Islamabad, donde una primera ronda de conversaciones el 11 y 12 de abril concluyó sin avances.

Sin embargo, la Casa Blanca informó que el vicepresidente se encontraba en Washington aún a mediodía para participar en algunas reuniones.

"En la Casa Blanca se realizan reuniones de política adicionales en las que participará el vicepresidente", dijo un funcionario en un breve comunicado enviado a la AFP a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México. El funcionario no agregó más detalles, de acuerdo con la agencia.

Por otra parte, el ministro de Información de Pakistán, que actúa como país mediador, aseguró este martes que aún no ha recibido una respuesta formal de Irán sobre si enviará una delegación para un segundo ciclo de conversaciones con Estados Unidos.

"Todavía se espera la respuesta formal de la parte iraní sobre la confirmación de la delegación para asistir a las conversaciones de paz de Islamabad", publicó el ministro Attaullah Tarar en X, y aseguró que se trata de una decisión “crítica”.

Trump pide la liberación de ocho mujeres

El presidente estadounidense dijo que las probabilidades de éxito en las conversaciones de paz aumentarían si Irán libera a ocho mujeres que, según él, van a ser ejecutadas.

"Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", publicó Trump en Truth Social. "¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!".

La declaración de Trump reproduce una publicación de X de Eyal Yakoby, un joven activista proisraelí en Estados Unidos, que afirma que ocho mujeres enfrentan la horca en la República Islámica. La publicación, que no da nombres pero incluye fotografías de ocho mujeres, no pudo ser verificada de inmediato.

El poder judicial de Irán negó horas después que ocho mujeres estuvieran en peligro de ser ejecutadas.

"Trump ha sido engañado una vez más por noticias falsas", afirmó Mizan Online, la web oficial de la judicatura. "Las mujeres que se afirmaba que estaban a punto de ser ejecutadas, algunas de ellas han sido puestas en libertad, mientras que otras se enfrentan a cargos que, si se confirman las condenas, darían lugar como máximo a penas de prisión".

Trump también exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio y ponga fin a los intentos de controlar el estratégico estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo de Medio Oriente y otras materias primas.

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Irán se ha negado hasta ahora a aceptar esas condiciones, pese a los bombardeos de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, suspendidos el 8 de abril por una tregua temporal de dos semanas.

De acuerdo con la Casa Blanca, el alto el fuego debe expirar el miércoles por la noche, hora de Washington.

Trump no dejó claro en la entrevista con CNBC si prolongaría la tregua en caso de que no hubiera avances en Pakistán.

"Irán puede ponerse en una situación muy favorable si llega a un acuerdo", afirmó.

Trump fue consultado sobre si llevaría a cabo sus amenazas previas de bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán, algo que muchos analistas consideran que podría constituir crímenes de guerra.

"No es mi elección, pero también los dañará", dijo.

Estados Unidos intercepta petrolero iraní

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó el martes que sus fuerzas interceptaron y abordaron un buque "sin bandera y sancionado" en el marco de los esfuerzos de Washington contra las redes que prestan apoyo a Irán.

No precisó el lugar exacto de la operación, pero dijo que fue en la zona que cubre el INDOPACOM, el comando militar estadounidense que abarca gran parte de los océanos Pacífico e Índico.

"Durante la noche, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo, sin incidentes, un derecho de visita, una interdicción marítima y abordaje del buque M/T Tifani, sin bandera y sancionado, dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM", indicó el Pentágono en X.

El mensaje reafirmó que Estados Unidos está decidido a "desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”.

El Tifani es un "petrolero con bandera de Botsuana", según la firma de inteligencia Vanguard Tech, que indicó que el buque fue interceptado en el océano Índico.

Su última señal fue detectada el martes a mitad de camino entre Sri Lanka y el estrecho de Malaca, según el sitio web de seguimiento marítimo Marine Traffic.

Trump dijo que Estados Unidos había interceptado un barco que transportaba un "regalo" para Irán procedente de China, mientras Teherán intenta reabastecer a sus fuerzas armadas durante el alto el fuego, pero no aclaro mucho

El barco llevaba "un regalo de China" que "no era muy agradable", dijo Trump a CNBC.

"Me sorprendió un poco", añadió, y señaló que él pensaba que tenía un "entendimiento" con el presidente chino, Xi Jinping.

Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, aliado de Beijing desde hace años.

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