Se esperaba que una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance partiera la mañana de este martes a Islamabad, donde una primera ronda de conversaciones el 11 y 12 de abril concluyó sin avances.

Sin embargo, la Casa Blanca informó que el vicepresidente se encontraba en Washington aún a mediodía para participar en algunas reuniones.

"En la Casa Blanca se realizan reuniones de política adicionales en las que participará el vicepresidente", dijo un funcionario en un breve comunicado enviado a la AFP a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México. El funcionario no agregó más detalles, de acuerdo con la agencia.

Por otra parte, el ministro de Información de Pakistán, que actúa como país mediador, aseguró este martes que aún no ha recibido una respuesta formal de Irán sobre si enviará una delegación para un segundo ciclo de conversaciones con Estados Unidos.

"Todavía se espera la respuesta formal de la parte iraní sobre la confirmación de la delegación para asistir a las conversaciones de paz de Islamabad", publicó el ministro Attaullah Tarar en X, y aseguró que se trata de una decisión “crítica”.

Trump pide la liberación de ocho mujeres

El presidente estadounidense dijo que las probabilidades de éxito en las conversaciones de paz aumentarían si Irán libera a ocho mujeres que, según él, van a ser ejecutadas.

"Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", publicó Trump en Truth Social. "¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!".

La declaración de Trump reproduce una publicación de X de Eyal Yakoby, un joven activista proisraelí en Estados Unidos, que afirma que ocho mujeres enfrentan la horca en la República Islámica. La publicación, que no da nombres pero incluye fotografías de ocho mujeres, no pudo ser verificada de inmediato.

El poder judicial de Irán negó horas después que ocho mujeres estuvieran en peligro de ser ejecutadas.

"Trump ha sido engañado una vez más por noticias falsas", afirmó Mizan Online, la web oficial de la judicatura. "Las mujeres que se afirmaba que estaban a punto de ser ejecutadas, algunas de ellas han sido puestas en libertad, mientras que otras se enfrentan a cargos que, si se confirman las condenas, darían lugar como máximo a penas de prisión".

Trump también exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio y ponga fin a los intentos de controlar el estratégico estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo de Medio Oriente y otras materias primas.