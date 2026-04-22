"La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el ejército ideológico iraní en un comunicado, agregando que "fueron incautados (...) y dirigidos a la costa iraní".

Identificaron un barco como "MSC-FRANCESCA", que dijeron pertenecía "al régimen sionista" en referencia a Israel, y el otro como "EPAMINONDAS".

El sitio de seguimiento Marine Traffic mostró las últimas posiciones conocidas de ambos buques cerca de la costa iraní del estrecho, al noreste de Omán.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO había informado anteriormente de que una lancha iraní disparó el miércoles contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán, y que también se produjeron disparos contra un barco frente a las costas de Irán.

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que "atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior".

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, una de las principales figuras del poder del país, descartó el miércoles la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

"Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval (...), la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible mientras el alto el fuego se esté vulnerando abiertamente", escribió en X .

Trump prevé nuevas negociaciones en tres días

A pesar de los recientes ataques contra el tráfico marítimo en el Golfo, podría celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en los próximos tres días, según el New York Post, que citó a Donald Trump.