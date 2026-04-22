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Irán incauta dos buques en el estrecho de Ormuz, a pesar de la tregua

Una ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos puede llevarse a cabo en los próximos dos o tres días, dice el presidente Donald Trump, aunque Teherán no confirma su presencia.
mié 22 abril 2026 12:14 PM
El iraní pasa junto a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la Plaza de la Revolución en Teherán el 22 de abril de 2026.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, una de las principales figuras del poder del país, descartó la reapertura del estrecho de Ormuz. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

Irán afirmó este miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos buques portacontenedores que intentaban atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump anunció una prórroga indefinida del alto el fuego con el fin de dar más tiempo a las negociaciones de paz.

Dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes con lanchas patrulleras en el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo control se disputan las fuerzas estadounidenses e iraníes.

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"La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el ejército ideológico iraní en un comunicado, agregando que "fueron incautados (...) y dirigidos a la costa iraní".

Identificaron un barco como "MSC-FRANCESCA", que dijeron pertenecía "al régimen sionista" en referencia a Israel, y el otro como "EPAMINONDAS".

El sitio de seguimiento Marine Traffic mostró las últimas posiciones conocidas de ambos buques cerca de la costa iraní del estrecho, al noreste de Omán.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO había informado anteriormente de que una lancha iraní disparó el miércoles contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán, y que también se produjeron disparos contra un barco frente a las costas de Irán.

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que "atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior".

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, una de las principales figuras del poder del país, descartó el miércoles la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

"Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval (...), la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible mientras el alto el fuego se esté vulnerando abiertamente", escribió en X .

Trump prevé nuevas negociaciones en tres días

A pesar de los recientes ataques contra el tráfico marítimo en el Golfo, podría celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en los próximos tres días, según el New York Post, que citó a Donald Trump.

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"¡Es posible!", escribió supuestamente el presidente de Estados Unidos al diario neoyorquino en un mensaje de texto cuando se le preguntó sobre dos fuentes en Pakistán, que afirmaron al periódico que podría celebrarse una segunda ronda en un plazo de dos o tres días.

Antes de estos incidentes Donald Trump anunció que había extendido la tregua tras una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir que el "fracturado" gobierno iraní elabore una propuesta para poner fin a la guerra.

Desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, hubo una ronda de negociación fallida en Islamabad y se intenta celebrar otra para poner fin a un conflicto que ha matado a miles de civiles, principalmente en Irán y Líbano, y estremece la economía mundial.

El futuro de las conversaciones de paz mediadas por Pakistán sigue siendo incierto.

La Cancillería de Irán declaró este miércoles que "aprecia" los esfuerzos de Pakistán como mediador para poner fin a la guerra con Estados Unidos pero sin pronunciarse sobre la prórroga del alto el fuego.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, se pronunció al ser interrogado por periodistas sobre la petición de Pakistán de extender el cese el fuego.

El vocero se limitó a responder que Irán tomó todas las medidas necesarias para garantizar "la seguridad" del país, pero siguió sin confirmar la participación de Teherán en futuras conversaciones.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Islamabad para una nueva ronda de negociaciones, como estaba previsto inicialmente.

A pesar de la prolongación del alto el fuego, Donald Trump insistió en que Estados Unidos continuaría con el bloqueo naval los puertos iraníes.

Reino Unido y otros aliados de Estados Unidos ya comunicaron a Washington que no se sumarían a ninguna iniciativa militar destinada a reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico anunció que acogerá desde este miércoles a militares de unos 30 países para debatir durante dos días la formación de una misión liderada junto a Francia con el fin de proteger la navegación en este paso.

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Irán Estados Unidos Guerra

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