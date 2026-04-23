Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Acusan a militar que apostó al arresto de Maduro con información confidencial y ganó 400,000 dólares

El militar habría apostado en la plataforma de predicciones Polymarket tras participar en la planeación de la operación contra Maduro, según fiscales de EU.
jue 23 abril 2026 07:50 PM
Este boceto de la sala del tribunal muestra al presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro (2a-L), y su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su acusación en el Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (Izquierda) y Mark Donnelly (2do-R).
Un soldado del Ejército de EU es investigado por apostar al arresto de Nicolás Maduro en un mercado de predicciones. (FOTO: JANE ROSENBERG/AFP)

Un soldado del Ejército de Estados Unidos fue acusado de fraude después de que las autoridades detectaran que habría ganado más de 400,000 dólares apostando en línea al resultado de una operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro .

El Departamento de Justicia informó que el militar, identificado como Gannon Ken Van Dyke, utilizó información clasificada sobre una operación estadounidense para apostar en el mercado de predicciones Polymarket. Según la acusación, el soldado habría obtenido cerca de 409,881 dólares en ganancias gracias a esas apuestas.

Van Dyke, de 38 años y asignado a la base militar Fort Bragg, en Carolina del Norte, participó en la planeación y ejecución de la operación militar denominada Operation Absolute Resolve, cuyo objetivo era capturar a Maduro y trasladarlo a territorio estadounidense, lo cual finalmente ocurrió el 3 de enero de 2026.

Publicidad

Apuestas basadas en información clasificada sobre Maduro

De acuerdo con la acusación federal presentada en Nueva York, el soldado tenía acceso a información confidencial y no pública sobre el calendario y los detalles de la operación. Ese conocimiento le permitió apostar con anticipación sobre eventos relacionados con Venezuela en Polymarket.

Los contratos en esa plataforma funcionan como mercados de predicción: los usuarios compran posiciones sobre si un evento ocurrirá o no dentro de un periodo determinado. En este caso, las apuestas incluían preguntas como si las fuerzas estadounidenses entrarían a Venezuela antes de cierta fecha o si Maduro sería removido del poder antes del 31 de enero de 2026.

Según el Departamento de Justicia , Van Dyke abrió su cuenta en Polymarket el 26 de diciembre de 2025 y entre el 27 de diciembre y el 26 de enero realizó 13 apuestas, todas con posiciones a favor de que Estados Unidos intervendría en Venezuela y que Maduro saldría del poder.

En total, el militar apostó unos 33,000 dólares, una cifra que posteriormente se transformó en ganancias superiores a 400,000 dólares cuando varios de esos eventos se confirmaron tras el anuncio público de la operación.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2a R), saluda junto a la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez (izq) y el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, al llegar a la Capitolio -casa de la Asamblea Nacional- para la toma de posesión presidencial, en Caracas el 10 de enero de 2025.
Según la acusación, el soldado participó en la planeación de la operación para capturar a Maduro. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

Publicidad

El movimiento del dinero

La investigación también señala que, después de ganar las apuestas, el soldado transfirió la mayor parte de los fondos a una bóveda de criptomonedas en el extranjero y posteriormente los movió a una cuenta de corretaje en línea creada recientemente.

El mismo día en que se anunció la operación militar, Van Dyke retiró la mayor parte de sus ganancias de Polymarket. Poco después, cuando medios y usuarios en redes sociales comenzaron a detectar movimientos inusuales en las apuestas relacionadas con Venezuela, el militar habría intentado ocultar su identidad.

Entre otras acciones, solicitó eliminar su cuenta en la plataforma y cambió el correo electrónico asociado a su cuenta de intercambio de criptomonedas.

juez-alvin-hellerstein-juicio- .jpg
Internacional

El juez de 92 años que ya se enfrentó a Trump y ahora es encargado del juicio vs Maduro

Publicidad

Los cargos y la posible condena

El Departamento de Justicia acusa al soldado de fraude electrónico, transacciones monetarias ilícitas y violaciones a la Ley de Intercambio de Productos Básicos, además del uso indebido de información gubernamental confidencial.

Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 50 años de prisión, aunque la sentencia final dependerá del juez.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que el acceso a información clasificada implica responsabilidades estrictas.

“Los miembros de nuestras fuerzas armadas reciben información sensible para cumplir su misión, no para obtener beneficios financieros personales”, señaló.

El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebra una reunión con la delegación del gobierno colombiano en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 13 de marzo de 2026.
Internacional

Delcy Rodríguez reconfigura el poder en Venezuela bajo la sombra de Estados Unidos

El riesgo de los mercados de predicción

El caso también pone bajo la lupa a los llamados mercados de predicción, plataformas donde usuarios apuestan sobre eventos políticos, económicos o deportivos. Aunque se han popularizado en los últimos años, las autoridades estadounidenses sostienen que no están exentos de las leyes que prohíben el uso de información privilegiada.

Para el FBI, el caso envía una señal a funcionarios y personal con acceso a información confidencial. Según el director de la agencia, Kash Patel, quienes intenten lucrar con secretos del gobierno enfrentarán consecuencias legales.

La investigación está a cargo de fiscales federales del distrito sur de Nueva York y de unidades especializadas en fraude financiero y seguridad nacional.

Con información de AFP y el Departamento de Justicia

Tags

Intervención de EU en Venezuela Nicolás Maduro

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad