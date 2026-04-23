Acusan a militar que apostó al arresto de Maduro con información confidencial y ganó 400,000 dólares

Un soldado del Ejército de Estados Unidos fue acusado de fraude después de que las autoridades detectaran que habría ganado más de 400,000 dólares apostando en línea al resultado de una operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro .

El Departamento de Justicia informó que el militar, identificado como Gannon Ken Van Dyke, utilizó información clasificada sobre una operación estadounidense para apostar en el mercado de predicciones Polymarket. Según la acusación, el soldado habría obtenido cerca de 409,881 dólares en ganancias gracias a esas apuestas.

Van Dyke, de 38 años y asignado a la base militar Fort Bragg, en Carolina del Norte, participó en la planeación y ejecución de la operación militar denominada Operation Absolute Resolve, cuyo objetivo era capturar a Maduro y trasladarlo a territorio estadounidense, lo cual finalmente ocurrió el 3 de enero de 2026.