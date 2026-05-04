Al menos tres personas murieron y otras 38 resultaron heridas el domingo en un espectáculo automovilístico en el suroeste de Colombia, cuando una conductora perdió el control de su vehículo y arrolló a decenas de personas del público, informaron autoridades locales.
Tres muertos y 38 heridos deja accidente de evento monster truck en Colombia
El balance aumentó de dos a tres muertos durante la noche, informó en la red social X Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán, donde ocurrió el accidente.
Imágenes que circularon en redes sociales mostraron al automóvil de gran tamaño, conocido como "monster truck", que atravesó una pista de obstáculos durante una exhibición en esa ciudad la tarde del domingo. En medio de una acrobacia, el camión perdió el control.
La conductora no pudo frenar y en pocos segundos se precipitó hacia los asistentes del evento, después de derribar las vallas metálicas que separaban al público del autódromo.
#Colombia | René Zúñiga, director científico del Hospital Universitario San José, entregó un nuevo reporte de algunos de los heridos por accidente en un evento de Monster Truck en Popayán.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 4, 2026
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"Nos duele profundamente el accidente (...) que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos", dijo Muñoz.
Entre los fallecidos hay una niña, según medios locales, y varios menores más resultaron lesionados.
Bomberos y paramédicos atendieron a los heridos en el sitio. Posteriormente los trasladaron a hospitales públicos de la ciudad, informó Octavio Guzmán, gobernador del departamento del Cauca, cuya capital es Popayán.
El alcalde de la ciudad ordenó abrir una "investigación rigurosa" para esclarecer estos hechos que "jamás debieron ocurrir", dijo.