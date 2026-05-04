El balance aumentó de dos a tres muertos durante la noche, informó en la red social X Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán, donde ocurrió el accidente.

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron al automóvil de gran tamaño, conocido como "monster truck", que atravesó una pista de obstáculos durante una exhibición en esa ciudad la tarde del domingo. En medio de una acrobacia, el camión perdió el control.

La conductora no pudo frenar y en pocos segundos se precipitó hacia los asistentes del evento, después de derribar las vallas metálicas que separaban al público del autódromo.