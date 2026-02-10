¿Quién es el dueño de Moderna, la firma clave en la pandemia que ahora fabricará vacunas en México?

Moderna es un nombre que en los últimos años se ha asociado principalmente con las vacunas, en especial con las desarrolladas contra la COVID-19, aunque su portafolio va mucho más allá. Ahora, la farmacéutica vuelve a colocarse en el centro de la conversación luego de que el Gobierno federal firmara un convenio para la producción de vacunas en México.

La empresa, con sede en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, suscribió recientemente un acuerdo con el Estado mexicano para fabricar vacunas de ARN mensajero, en un esquema de colaboración con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y las empresas mexicana Liomont.

Pero ¿quién es el dueño de Moderna, la compañía que jugó un papel clave durante la pandemia y que ahora ampliará su presencia en el país? Aquí te contamos los detalles de esta compañía.