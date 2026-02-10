Publicidad

Empresas

¿Quién es el dueño de Moderna, la firma clave en la pandemia que ahora fabricará vacunas en México?

Moderna se consolidó como una de las farmacéuticas más relevantes del mundo por sus vacunas contra la COVID-19 y su desarrollo en tecnología de ARN mensajero.
mar 10 febrero 2026 03:27 PM
Vacuna Moderna
El Gobierno federal firmó un convenio con Moderna para producir vacunas en México, junto con Birmex y Liomont. (Facebook Moderna)

Moderna es un nombre que en los últimos años se ha asociado principalmente con las vacunas, en especial con las desarrolladas contra la COVID-19, aunque su portafolio va mucho más allá. Ahora, la farmacéutica vuelve a colocarse en el centro de la conversación luego de que el Gobierno federal firmara un convenio para la producción de vacunas en México.

La empresa, con sede en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, suscribió recientemente un acuerdo con el Estado mexicano para fabricar vacunas de ARN mensajero, en un esquema de colaboración con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y las empresas mexicana Liomont.

Pero ¿quién es el dueño de Moderna, la compañía que jugó un papel clave durante la pandemia y que ahora ampliará su presencia en el país? Aquí te contamos los detalles de esta compañía.

¿Quién es el dueño de Moderna?

Aunque suele hablarse de un “dueño”, en realidad Moderna no pertenece a una sola persona. La empresa cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos (NASDAQ: MRNA), por lo que su propiedad está repartida entre grandes fondos de inversión, accionistas institucionales y sus propios directivos.

Los mayores accionistas son gigantes financieros como Vanguard Group, que controla más del 10% de las acciones, y BlackRock, con alrededor del 6 a 7%. También participan otros fondos relevantes como Baillie Gifford & Co. y State Street Corp.

Entre las personas físicas, destaca Stéphane Bancel, CEO de Moderna, quien posee cerca del 5 a 7% de la compañía. Otro personaje clave es Noubar Afeyan, cofundador y presidente del consejo, además de fundador de Flagship Pioneering, la firma que impulsó la creación y el crecimiento inicial de la empresa.

En resumen, Moderna no tiene un único dueño: su control está distribuido principalmente entre grandes fondos de inversión y su equipo directivo.

(Dos frascos vacíos de las vacunascon tra COVID-19, de Pfizer/BioNTech y Moderna)
Moderna ganó proyección mundial por el desarrollo de su vacuna contra la COVID-19. (Jaclyn Nash/Reuters)

Stéphane Bancel, el CEO de Moderna

Stéphane Bancel dirige Moderna desde octubre de 2011 y es una de las figuras clave detrás del crecimiento y la estrategia de la compañía. Como CEO, encabeza la toma de decisiones junto con el Consejo Directivo y lidera la ejecución de los proyectos que han convertido a Moderna en un referente mundial en biotecnología y vacunas de ARN mensajero.

Antes de llegar a Moderna, fue CEO de la firma francesa bioMérieux y ocupó cargos directivos en Eli Lilly, donde estuvo al frente de áreas estratégicas como manufactura global y cadena de suministro. También cuenta con experiencia en ventas y marketing en Asia-Pacífico, según la información oficial de la compañia .

Bancel es ingeniero por la École Centrale Paris, tiene una maestría en Ingeniería Química por la Universidad de Minnesota y un MBA por Harvard Business School. En 2022 recibió la Legión de Honor, la máxima distinción en Francia, y en 2024 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. Además, es socio de inversión en Flagship Pioneering, la firma que impulsó la creación de Moderna.

Gobierno de Sheinbaum firma acuerdo con Liomont y Moderna para producir vacunas en México

El convenio de Moderna con México

El Gobierno federal anunció un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, el laboratorio Liomont y la farmacéutica Moderna para producir en México vacunas de ARN mensajero, una tecnología clave que cobró relevancia mundial durante la pandemia de COVID-19.

En este convenio participan:

Birmex: empresa del Estado mexicano encargada de la producción y distribución de vacunas, sueros y otros insumos estratégicos para el sector salud.

Liomont: laboratorio farmacéutico mexicano con amplia experiencia en la fabricación de medicamentos, vacunas y productos biotecnológicos.

Moderna: compañía biotecnológica estadounidense, pionera en el desarrollo de vacunas de ARN mensajero y una de las protagonistas durante la pandemia de COVID-19.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este acuerdo no solo permitirá fabricar vacunas en el país, sino también impulsar la investigación científica nacional para el desarrollo de nuevos biológicos. Entre los proyectos potenciales se encuentran vacunas contra el dengue e incluso contra el cáncer.

El objetivo, subrayó, es fortalecer la capacidad científica, tecnológica y productiva de México, reducir la dependencia del extranjero y avanzar hacia la meta de convertir al país en una potencia científica en el ámbito de la salud.

