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Internacional

Rubio anuncia el fin de la etapa ofensiva de la guerra contra Irán

El jefe de la diplomacia estadounidense asegura que operación Furia Épica ha finalizado, aunque el bloqueo naval a todas los puertos y embarcaciones iraníes continua.
mar 05 mayo 2026 03:24 PM
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, responde preguntas durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa de Brady en la Casa Blanca el 5 de mayo de 2026 en Washington, DC.
Rubio se mostró en contra de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas cuando envía tropas y solicite autorización después de 60 días. (FOTO: ALEX WONG/Getty Images via AFP)

Estados Unidos ha concluido sus operaciones ofensivas contra Irán, declaró el martes el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que confirma una comunicación oficial dirigida al Congreso casi un mes después del inicio de un frágil alto el fuego.

"La operación ha terminado —Furia Épica— tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase", dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca.

El gobierno Trump tenía 60 días tras el inicio de hostilidades para informar al Congreso sobre la guerra, iniciada sin solicitar un permiso previo.

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Trump ha amenazado a Irán con represalias importantes s i ataca buques estadounidenses y el domingo anunció el llamado "Proyecto Libertad" para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Ormuz, cuyo control clama Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.

"Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva", dijo Rubio. "Y lo que eso significa es muy sencillo: no se dispara a menos que nos disparen primero", explicó.

En la misma línea, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos no está "buscando pelea" en el estrecho de Ormuz, pero advirtió: "Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador".

Las fuerzas estadounidenses están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra irán si se lo ordenan, dijo este martes el jefe del Estado Mayor conjunto.

El Mando Central de Estados Unidos "y el resto de la fuerza conjunta siguen preparados para reanudar las hostilidades" contra Irán "si se ordena hacerlo", declaró el general Dan Caine a la prensa. "Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación", insistió.

En contra de la Ley de Poderes de Guerra

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares y económicas, pero sin provocar el colapso de la república islámica, que ha respondido con ataques de misiles y drones en toda la región.

Trump declaró un alto el fuego con Irán el 8 de abril, que desde entonces ha prorrogado, aunque las negociaciones con Teherán están estancadas.

Rubio dijo que Estados Unidos ha "logrado los objetivos" de esa etapa ofensiva.

"Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía", afirmó, y añadió que Trump aún prefería un acuerdo negociado con Irán.

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Rubio, exsenador, también dijo que no estaba de acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas cuando envía tropas y solicite autorización después de 60 días.

"Esa ley es anticonstitucional. No obstante, cumplimos con algunos de sus elementos a fin de mantener buenas relaciones con el Congreso", dijo.

¿Irán ataca a Emiratos Árabes Unidos?

En el terreno, Emiratos Árabes Unidos volvió a informar que estaba haciendo frente a lanzamientos de drones y misiles desde Irán, por segundo día consecutivo.

No obstante, el ejército iraní negó "tajantemente" haber atacado territorio emiratí.

El principal negociador iraní dijo este martes que Teherán "ni siquiera" ha empezado su pulso con Estados Unidos, tras una oleada de ataques en esa vía marítima por parte de ambos bandos el lunes.

"Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es insostenible para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, en un mensaje en X.

"La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos", cuya "presencia maligna disminuirá", agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.

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Irán Estados Unidos

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