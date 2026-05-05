Rubio anuncia el fin de la etapa ofensiva de la guerra contra Irán

Trump ha amenazado a Irán con represalias importantes s i ataca buques estadounidenses y el domingo anunció el llamado "Proyecto Libertad" para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Ormuz, cuyo control clama Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.

"Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva", dijo Rubio. "Y lo que eso significa es muy sencillo: no se dispara a menos que nos disparen primero", explicó.

En la misma línea, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos no está "buscando pelea" en el estrecho de Ormuz, pero advirtió: "Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador".

Las fuerzas estadounidenses están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra irán si se lo ordenan, dijo este martes el jefe del Estado Mayor conjunto.

El Mando Central de Estados Unidos "y el resto de la fuerza conjunta siguen preparados para reanudar las hostilidades" contra Irán "si se ordena hacerlo", declaró el general Dan Caine a la prensa. "Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación", insistió.

En contra de la Ley de Poderes de Guerra

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares y económicas, pero sin provocar el colapso de la república islámica, que ha respondido con ataques de misiles y drones en toda la región.

Trump declaró un alto el fuego con Irán el 8 de abril, que desde entonces ha prorrogado, aunque las negociaciones con Teherán están estancadas.

Rubio dijo que Estados Unidos ha "logrado los objetivos" de esa etapa ofensiva.

"Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía", afirmó, y añadió que Trump aún prefería un acuerdo negociado con Irán.