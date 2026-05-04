Irán dispara misiles “como advertencia” contra barcos de EU en el estrecho de Ormuz

La causa del incendio es por el momento desconocida. Todos los miembros de la tripulación reportaron estar sanos y salvos.

Dos horas antes, otro barco se incendió a unas 14 millas náuticas al oeste de Mina Saqr, Emiratos Árabes Unidos. Se pidió a los barcos cercanos que se mantuvieran a una distancia segura. Todavía no se ha identificado la causa del incendio.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este lunes a los ataques iraníes, que solo causaron daños en un buque surcoreano.

"Aparte del buque surcoreano, hasta este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho", dijo Trump en su plataforma Truth Social. Irán ha realizado "algunos disparos", explicó.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos reportó el domingo lanzamientos con misiles y drones desde Irán hacia su territorio. Teherán negó estar detrás de estos lanzamientos.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa emiratí, tres misiles de crucero fueron interceptados y otro cayó al mar. En cambio, un dron provocó un incendio en una instalación petrolera de Fuyaira, donde resultaron heridos tres trabajadores.

Proyecto Libertad

Esa vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos está prácticamente cerrada por Teherán desde que empezó el conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica del 28 de febrero.

En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 8 de abril.

Pero Trump anunció el domingo "un gesto humanitario" y de "buena voluntad" para escoltar a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Medio Oriente" y que están bloqueados en el Golfo.

La iniciativa, a la que bautizó como "Proyecto Libertad", está destinada según Trump a asistir a los marinos atrapados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.