Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Irán dispara misiles “como advertencia” contra barcos de EU en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos pone en marcha un operativo para escoltar a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Medio Oriente" y que están bloqueados en el Golfo.
lun 04 mayo 2026 01:24 PM
Una ilustración fotográfica tomada en Nicosia el 4 de mayo de 2026, muestra a una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el Estrecho de Ormuz en un sitio web de seguimiento de buques.
El ejército estadounidense afirmó que sus destructores con lanzamisiles "se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad". (FOTO: AFP)

La Marina iraní lanzó este lunes disparos "de advertencia" contra buques estadounidenses que entraron en el estrecho de Ormuz, en el marco de una operación para ayudar a barcos bloqueados.

De acuerdo con la Agencia Británica de Seguridad Marítima (UKMTO), dos barcos fueron objeto de ataques separados el lunes, cerca del cruce marítimo, cerrado a la circulación desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

A las 8:21 horas (tiempo del Centro de México) un carguero informó de un incendio en su sala de máquinas, a 36 millas náuticas al norte de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Publicidad

La causa del incendio es por el momento desconocida. Todos los miembros de la tripulación reportaron estar sanos y salvos.

Dos horas antes, otro barco se incendió a unas 14 millas náuticas al oeste de Mina Saqr, Emiratos Árabes Unidos. Se pidió a los barcos cercanos que se mantuvieran a una distancia segura. Todavía no se ha identificado la causa del incendio.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este lunes a los ataques iraníes, que solo causaron daños en un buque surcoreano.

"Aparte del buque surcoreano, hasta este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho", dijo Trump en su plataforma Truth Social. Irán ha realizado "algunos disparos", explicó.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos reportó el domingo lanzamientos con misiles y drones desde Irán hacia su territorio. Teherán negó estar detrás de estos lanzamientos.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa emiratí, tres misiles de crucero fueron interceptados y otro cayó al mar. En cambio, un dron provocó un incendio en una instalación petrolera de Fuyaira, donde resultaron heridos tres trabajadores.

Proyecto Libertad

Esa vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos está prácticamente cerrada por Teherán desde que empezó el conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica del 28 de febrero.

En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 8 de abril.
Pero Trump anunció el domingo "un gesto humanitario" y de "buena voluntad" para escoltar a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Medio Oriente" y que están bloqueados en el Golfo.

La iniciativa, a la que bautizó como "Proyecto Libertad", está destinada según Trump a asistir a los marinos atrapados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

Publicidad

De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos en la región (Centcom), para el operativo se iban a movilizar destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15,000 militares.

El ejército estadounidense afirmó que sus destructores con lanzamisiles "se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad", contribuyendo a los "esfuerzos para restablecer el tráfico marítimo comercial".

Dos buques mercantes con bandera estadounidense "han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía", señaló el Centcom.

No obstante, los Guardianes de la Revolución iraníes lo negaron y aseguraron que "ningún navío comercial ni petrolero ha cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas". "Las alegaciones (...) de los responsables estadounidenses son infundadas y completamente falsas", agregaron.

Un comandante del ejército iraní, Amir Hatami, dijo que respondieron con "misiles de crucero y drones" al acercamiento de estos destructores. Según la televisión iraní, fueron disparos "de advertencia".

El petróleo al alza

Mientras tanto, las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial.

Tras haberse estabilizado, los precios del petróleo volvieron a subir. Hacia las 8:35 (hora del Centro de México), el barril de Brent, referencia internacional, crecía un 5.19% hasta los 113.78 dólares.

La cotización seguía, de todos modos, alejada de los 126 dólares que había alcanzado el jueves — un máximo desde 2022 , cuando la cotización se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania—.

Las negociaciones están detenidas

La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Publicidad

Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz —donde Irán quiere cobrar gravámenes por el paso de buques—, y el programa nuclear de la república islámica.

Irán instó el lunes a Estados Unidos a "adoptar un enfoque razonable" y a abandonar sus "exigencias excesivas", tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países.

"En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra", dijo el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Irán transmitió esta semana una nueva propuesta de paz a Washington. Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.

La guerra ha causado además miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.

Tags

Irán Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad