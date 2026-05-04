Irán dispara misiles “como advertencia” contra barcos de EU en el estrecho de Ormuz

De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos en la región (Centcom), para el operativo se iban a movilizar destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15,000 militares.
El ejército estadounidense afirmó que sus destructores con lanzamisiles "se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad", contribuyendo a los "esfuerzos para restablecer el tráfico marítimo comercial".
Dos buques mercantes con bandera estadounidense "han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía", señaló el Centcom.
No obstante, los Guardianes de la Revolución iraníes lo negaron y aseguraron que "ningún navío comercial ni petrolero ha cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas". "Las alegaciones (...) de los responsables estadounidenses son infundadas y completamente falsas", agregaron.
Un comandante del ejército iraní, Amir Hatami, dijo que respondieron con "misiles de crucero y drones" al acercamiento de estos destructores. Según la televisión iraní, fueron disparos "de advertencia".
El petróleo al alza
Mientras tanto, las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial.
Tras haberse estabilizado, los precios del petróleo volvieron a subir. Hacia las 8:35 (hora del Centro de México), el barril de Brent, referencia internacional, crecía un 5.19% hasta los 113.78 dólares.
La cotización seguía, de todos modos, alejada de los 126 dólares que había alcanzado el jueves — un máximo desde 2022 , cuando la cotización se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania—.
Las negociaciones están detenidas
La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.