Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, declaró a periodistas que su país aceptaba la tregua.

Moscú había amenazado con lanzar un ataque masivo en el corazón de Kiev si Ucrania interrumpía este desfile del 9 de mayo, fecha de celebraciones en Rusia de la rendición alemana en 1945.

En Kiev habitantes entrevistados por la AFP horas antes tenían pocas esperanzas.

Uno de ellos, un empleado bancario de 40 años, afirmó que "nada nuevo ocurrirá" y describió la situación como una rutina marcada por las alertas aéreas.

Cruces de ataques

Una breve alarma antiaérea sonó el viernes por la mañana en Kiev debido a la amenaza de un misil balístico, según las autoridades locales. El riesgo de bombardeos sigue siendo constante, aunque muchos habitantes dicen haberse acostumbrado.

La invasión rusa a gran escala de Ucrania, iniciada en 2022, ha causado cientos de miles de muertos y se ha convertido en el conflicto más sangriento en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Un importante incendio forestal se declaró en la zona prohibida de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras la caída de un dron, indicaron este viernes las autoridades locales, que aseguran que no se ha detectado ningún aumento de la radiactividad.

Antes del anuncio de Trump, Zelenski acusó el viernes a Moscú de no hacer ningún intento por respetar el alto el fuego que había declarado unilateralmente.

Según la fuerza aérea ucraniana, Moscú lanzó durante la noche 67 drones de largo alcance contra el país. Esta es la cifra más baja en casi un mes.

Rusia aseguró el viernes haber respondido "de manera simétrica" a las "violaciones" del alto el fuego por parte de Ucrania.

La defensa aérea rusa afirmó haber interceptado 409 drones ucranianos desde la entrada en vigor de su cese de hostilidades. Estos drones habrían sido derribados en una decena de regiones, incluida la de Moscú, según la misma fuente.

Un dron lanzado por Ucrania mató a un hombre de 41 años y a su hija de 15 en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por los rusos, anunció la administración respaldada por Moscú.

El presidente ucraniano también celebró ataques de su ejército contra infraestructuras petroleras rusas, incluyendo un depósito cerca de Moscú y una refinería en los Urales. Además 13 aeropuertos en el sur de Rusia tuvieron que cerrar tras un impacto en una instalación de control aéreo en Rostov del Don.

Putin convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia sobre este ataque, calificándolo de "acto de naturaleza terrorista" capaz de poner en peligro la aviación civil.

En las últimas semanas, el ejército ucraniano, que reforzó sus capacidades en materia de drones, intensifica sus ataques en territorio ruso, alcanzando objetivos situados a cientos de kilómetros de Ucrania.