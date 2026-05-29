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Studio F estrena concepto de tienda en México y suma personal shoppers para vender más prendas por visita

La firma colombiana remodelará casi la mitad de sus tiendas en México y apostar por experiencias personalizadas, como personal shoppers, para elevar ventas y competir frente al ecommerce.
vie 29 mayo 2026 05:14 PM
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La reapertura de tienda de Studio F, en el centro comercial Plaza Satélite, marca el inicio de las remodelaciones de las unidades de la cadena en México. (Foto: Studio F / Cortesia.)

Studio F se reinventa en México. Además de iniciar la migración a un nuevo concepto de tiendas, la cadena de origen colombiano busca que sus clientas vivan una experiencia que las incentive a comprar más, por lo que en sus tiendas será posible contar con la asesoría de personal shoppers, una estrategia para elevar el ticket promedio de compra, fortalecer la fidelidad de las consumidoras y diferenciarse frente al crecimiento del ecommerce y la competencia en moda accesible.

En Colombia, donde el programa opera desde hace más de un año, este servicio permitió duplicar el número de prendas por ticket, al pasar de una media de dos artículos por compra a entre cuatro y cinco piezas gracias a recomendaciones completas de outfits y ventas complementarias. La compañía busca replicar estos resultados en el mercado mexicano.

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“Tenemos competencia en ecommerce, con nosotros mismos y con el resto de las marcas. Por eso tenemos que buscar cómo diferenciarnos con experiencias de compra. Queremos que el cliente venga, encuentre lo que está buscando y que realmente le puedan recomendar qué va con su figura, con su tono de piel y con su estilo”, comparte Jorge Sánchez, director general de Studio F México .

El servicio gratuito ya está disponible en el piso de ventas de las tiendas de Studio F en Parque Delta, Santa Fe, Perisur y Satélite, centros comerciales de alto tráfico. La estrategia busca atraer a a las mexicanas que tienen cada vez más opciones digitales y menos incentivos para acudir a una tienda física.

Sánchez considera que la clave no es enfrentar al ecommerce, sino ofrecer algo que internet no puede replicar fácilmente, como es el caso de la asesoría personalizada y conexión emocional con la marca, clave para la fidelización de los consumidores.

“Siempre he pensado que el ecommerce es una herramienta más. Mucha gente decía que cuando nació el delivery los restaurantes iban a desaparecer, pero los restaurantes siguen llenos porque las personas buscan experiencias. En retail pasa exactamente lo mismo”, declara el directivo.

El objetivo de Studio F, de acuerdo con es posicionarse en un segmento de lujo accesible o moda accesible premium, de la mano de estas las experiencias de personal shopping, que solo existen en marcas de lujo. Según Sánchez, pocas cadenas del mismo rango de precios ofrecen actualmente un servicio similar en México. “Puedes encontrar esto en marcas de súper lujo, pero no en una marca como nosotros. Esa es la gran diferenciación que estamos buscando”, afirma.

La marca también aprovecha uno de sus principales atributos, que es el diseño enfocado en consumidores latinos. El directivo destaca que las colecciones están desarrolladas para tonos de piel y tipos de cuerpo de la región, algo que el personal shopper ayuda a potenciar mediante recomendaciones más personalizadas.

En Colombia el proyecto comenzó con cuatro tiendas y en poco más de un año ya opera en 30 puntos de venta. Studio F espera seguir una ruta similar en el mercado mexicano y eventualmente extender el servicio a sus 40 tiendas.

“La intención es que el consumidor mexicano realmente valore esta diferenciación y podamos tener un despliegue muy parecido al de Colombia”, señala Jorge Sánchez.

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Un nuevo modelo de tienda

Studio F acelera una nueva etapa en México con una agresiva estrategia de remodelación de tiendas y renovación de experiencia de compra. La cadena de moda aunque una inversión de 3.5 millones de dólares al mercado mexicano, cifra que representa el 35% de una inversión regional de 10 millones de dólares, como parte de un plan que busca fortalecer el posicionamiento de la marca frente a un consumidor cada vez más enfocado en experiencias y atención personalizada dentro del retail físico.

La compañía contempla remodelar 20 de las 45 tiendas que opera en México hacia finales de este año, como parte de una transformación que también alcanzará otros mercados de América Latina como Colombia, Chile, Panamá, Ecuador, Perú y Puerto Rico.

La primera muestra de esta nueva etapa es la reapertura de su tienda en Plaza Satélite, que ahora es un un espacio con una arquitectura más limpia, iluminación cálida y áreas abiertas, en línea con una estrategia enfocada en sofisticar la experiencia dentro de tienda y reforzar el vínculo emocional con los clientes.

“La relación con la moda está evolucionando hacia experiencias mucho más humanas, cercanas y exclusivas. Hoy las clientas buscan espacios donde puedan sentirse acompañadas, inspiradas y realmente identificadas con lo que usan”, dijo Eduardo Martín Cardona, vicepresidente corporativo de la empresa, durante el corte de listón por la remodelación de la tienda.

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Ropa Retail Moda y lujo

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