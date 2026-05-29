Studio F estrena concepto de tienda en México y suma personal shoppers para vender más prendas por visita

“Tenemos competencia en ecommerce, con nosotros mismos y con el resto de las marcas. Por eso tenemos que buscar cómo diferenciarnos con experiencias de compra. Queremos que el cliente venga, encuentre lo que está buscando y que realmente le puedan recomendar qué va con su figura, con su tono de piel y con su estilo”, comparte Jorge Sánchez, director general de Studio F México .

El servicio gratuito ya está disponible en el piso de ventas de las tiendas de Studio F en Parque Delta, Santa Fe, Perisur y Satélite, centros comerciales de alto tráfico. La estrategia busca atraer a a las mexicanas que tienen cada vez más opciones digitales y menos incentivos para acudir a una tienda física.

Sánchez considera que la clave no es enfrentar al ecommerce, sino ofrecer algo que internet no puede replicar fácilmente, como es el caso de la asesoría personalizada y conexión emocional con la marca, clave para la fidelización de los consumidores.

“Siempre he pensado que el ecommerce es una herramienta más. Mucha gente decía que cuando nació el delivery los restaurantes iban a desaparecer, pero los restaurantes siguen llenos porque las personas buscan experiencias. En retail pasa exactamente lo mismo”, declara el directivo.

El objetivo de Studio F, de acuerdo con es posicionarse en un segmento de lujo accesible o moda accesible premium, de la mano de estas las experiencias de personal shopping, que solo existen en marcas de lujo. Según Sánchez, pocas cadenas del mismo rango de precios ofrecen actualmente un servicio similar en México. “Puedes encontrar esto en marcas de súper lujo, pero no en una marca como nosotros. Esa es la gran diferenciación que estamos buscando”, afirma.

La marca también aprovecha uno de sus principales atributos, que es el diseño enfocado en consumidores latinos. El directivo destaca que las colecciones están desarrolladas para tonos de piel y tipos de cuerpo de la región, algo que el personal shopper ayuda a potenciar mediante recomendaciones más personalizadas.

En Colombia el proyecto comenzó con cuatro tiendas y en poco más de un año ya opera en 30 puntos de venta. Studio F espera seguir una ruta similar en el mercado mexicano y eventualmente extender el servicio a sus 40 tiendas.

“La intención es que el consumidor mexicano realmente valore esta diferenciación y podamos tener un despliegue muy parecido al de Colombia”, señala Jorge Sánchez.