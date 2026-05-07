La audiencia "hizo hincapié en la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

"Revisaron los esfuerzos humanitarios en curso" en el continente americano y "las iniciativas para establecer una paz duradera en Oriente Medio ", añadió.

La Santa Sede ha tenido un papel activo en la diplomacia en torno a Cuba, sometida a una creciente presión de Washigton desde el regreso al poder de Trump.

Rubio, un católico de origen cubano, ha encabezado estos esfuerzos por presionar al gobierno comunista de la isla.

León XIV conoce bien América Latina después de pasar dos décadas como misionero en Perú, donde obtuvo la nacionalidad.

Una relación "sólida"

Según el Departamento de Estado el diálogo entre ambos líderes dio fe de "la sólida y constante asociación entre Estados Unidos y la Santa Sede en favor de la libertad religiosa".

El Vaticano no ha dado detalles de esta audiencia a puerta cerrada que duró aproximadamente 45 minutos.

Posteriormente Rubio se reunió con el secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.