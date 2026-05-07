"Vamos a escucharlo", dijo Parolin el miércoles a periodistas, tras aclarar que la cita se realiza por iniciativa de Washington y que abordarían temas como América Latina, Cuba y Líbano.
El gobierno de Trump celebró la elección del papa el 8 de mayo de 2025 como el primer pontífice estadounidense de la historia.
Pero sus relaciones con la Santa Sede se deterioraron.
En un ataque sin precedentes, Trump calificó en abril al papa como "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior".
Su declaración se produjo luego de que León XIV pidiera paz en Oriente Medio tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, y de que condenara como algo "realmente inaceptable" la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní.
Rubio aseguró que la visita estaba planeada antes de las declaraciones de Trump.
Contra las armas nucleares
Trump volvió a criticar al papa en una entrevista la noche del lunes, al afirmar que León considera que "está bien que Irán tenga una arma nuclear". "Creo que pone en peligro a muchos católicos y mucha gente", sostuvo el republicano.
Consultado al respecto, el obispo de Roma afirmó que la misión de la Iglesia católica es "predicar la paz" y el Evangelio.
"Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad", declaró a periodistas.
"La Iglesia ha hablado durante años contra todas las armas nucleares, así que no hay duda de eso", sostuvo el sumo pontífice.
Parolin dijo el miércoles que atacar al papa "[le] parece un poco extraño" porque "el papa está siendo el papa".
Como estadounidense, León tiene más peso en Washington que sus antecesores y ha utilizado su voz para criticar la arremetida del gobierno de Trump contra la inmigración.
Con información de AFP