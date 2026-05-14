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Internacional

China y EU chocan por el fentanilo y los precursores químicos

Washington acusa a Beijing de no frenar el suministro químico a cárteles y eleva la presión comercial y diplomática.
jue 14 mayo 2026 05:55 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (C), es recibido por el vicepresidente de China, Han Zheng, al llegar al Aeropuerto Capital de Beijing en Beijing el 13 de mayo de 2026.
Estados Unidos identifica a China como el principal proveedor de los precursores químicos y la maquinaria que los cárteles mexicanos utilizan para producir fentanilo a escala industrial. (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El presidente de China, Xi Jinping, recibe este jueves en Beijing a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para abordar las múltiples discrepancias entre las dos potencias, como las relaciones comerciales, Irán o Taiwán. Hay otro tema que está en la sombra de estas conversaciones, el tráfico de fentanilo.

Estados Unidos identifica a China como el principal proveedor de los precursores químicos y la maquinaria —prensas para pastillas— que los cárteles mexicanos utilizan para producir fentanilo a escala industrial.

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Beijing ha rechazado sistemáticamente estas acusaciones, afirmando que no es culpable de la crisis de sobredosis en Estados Unidos, aunque en los últimos años ha adoptado varias medidas para combatir este comercio. Por ejemplo, impuso controles sobre numerosos compuestos relacionados con el fentanilo en 2017 y nuevamente en 2019.

La relación entre Estados Unidos y China respecto al tráfico de fentanilo ha evolucionado de un espacio de cooperación técnica a convertirse en un eje central de la competencia estratégica y la seguridad nacional entre ambas potencias, señala José Joel Peña, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.

Durante el gobierno del demócrata Joe Biden, el tema de las drogas sintéticas se abordaba principalmente como un asunto de salud pública y de cumplimiento de la ley, mediante acuerdos de intercambio de información y vigilancia de empresas químicas.

“Bajo el gobierno de Biden se llevaba a cabo un intercambio de información, control de sustancias y vigilancia de las empresas química”, explica Peña. “Es decir, se llevaba a cabo un intercambio de información, un tema de control de sustancias, la vigilancia de las empresas químicas, pero ahora es un instrumento de represión”.

La administración actual ha "securitizado" la agenda, señala el especialista de la UNAM, quien recuerda que Trump impuso aranceles a China, México y a Canadá, como una medida de presión para que frenara el tráfico de fentanilo.

Un acuerdo ambiguo

Sin embargo, las tensiones sobre el tema del fentanilo se relajaron en octubre, cuando Xi y Trump sostuvieron conversaciones en el marco de G20.

Tras la reunión celebrada en Corea del Sur en noviembre, Trump aseguró que Xi se comprometió a reforzar los controles sobre este opioide, que según Estados Unidos producen los cárteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos en China.

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“Sobre el tema del fentanilo, acordamos que él va a trabajar muy duro para detener el flujo. Va a trabajar muy duro en los precursores, y creo que vamos a ver acciones reales”, dijo.

A cambio, Trump anunció que reduciría del 20 % al 10 % los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, el gobierno chino no mencionó ningún acuerdo relacionado con el fentanilo en el comunicado oficial sobre la reunión entre los dos mandatarios. Beijing ha rechazado sistemáticamente estas acusaciones, afirmando que no es culpable de la crisis de sobredosis en Estados Unidos.

Este acuerdo fue calificado como ambiguo por especialistas en el combate al narcotráfico, ya que no aborda el problema de los "precursores de diseño", sustancias cuya estructura química se altera levemente para evadir las listas de fiscalización internacionales.

“El problema central no parece estar abordado en ninguna parte, concretamente que la mayoría de los precursores actuales son sustancias no fiscalizadas”, dijo a InSight Crime, Vanda Felbab-Brown, investigadora del Brookings Institution y una de las principales expertas en el comercio ilícito de fentanilo, en referencia a los precursores de diseño.

Esto representa un desafío por las “constantes innovaciones en torno a cómo producir fentanilo a partir de precursores no fiscalizados”, añadió.

La Estrategia Nacional contra las Drogas, ¿un nuevo golpe?

A pesar de la tregua comercial entre ambos países, el tema del fentanilo aún es una parte importante de la agenda Trump y puede provocar otro conflicto diplomático. En diciembre, el presidente estadounidense clasificó el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.

Esta designación, que el republicano calificó como ‘histórica’, amplió de forma drástica las facultades del Gobierno de Estados Unidos para combatir el opioide sintético.

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Estas atribuciones fueron detalladas en la Estrategia Nacional contra las Drogas, presentada la semana pasada por Washington.

En el documento, se vuelve a identificar a China como el principal proveedor global de los precursores químicos para la producción industrial de fentanilo y metanfetamina por parte de los cárteles.

De acuerdo con el documento, esta relación es fundamental para el "asalto químico" que sufren los ciudadanos estadounidenses, ya que las organizaciones criminales transnacionales dependen de estos suministros asiáticos para operar sus laboratorios clandestinos.

La estrategia critica la ausencia de una regulación robusta y de voluntad política por parte de China para controlar sus industrias químicas y farmacéuticas, permitiendo que químicos no regulados lleguen a manos criminales.

El documento también identifica Redes Chinas de Lavado de Dinero (CMLN) que operan sistemas informales de transferencia de valor para blanquear las ganancias de los cárteles del narcotráfico.

Aunque hay otros temas prioritarios en la agenda, Peña señala que el fentanilo puede volver para tensionar el tema, sobre todo una semana después de presentar esta estrategia.

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Narcotráfico China Fentanilo

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